МЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба

Поль Погба был «печален, потрясен и убит горем» после того, как в феврале получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного результата теста на дегидроэпиандростерон (ДГЭА). Репутация француза была разрушена, его карьера на топ-уровне фактически закончилось. «Все, что я построил в своей профессиональной карьере, у меня отняли», — сказал он тогда.

Однако Погба настаивал, что он не был допингистом; что он никогда «сознательно или преднамеренно» не принимал никаких запрещенных веществ. В понедельник, 7 октября, Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Погба на первоначальное решение, вынесенное Итальянским национальным антидопинговым агентством (NADO), объяснив, что, хотя полузащитник «несет ответственность и как профессиональный футболист должен был проявить большую осторожность в данных обстоятельствах», нарушение было «непреднамеренным». Следовательно, дисквалификация Погба была сокращена до 18 месяцев.

«Кошмар наконец закончился», — сказал Погба в своем заявлении. «После решения CAS я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать за своими мечтами».

«Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), когда принимал пищевую добавку, прописанную мне врачом, которая не влияет и не улучшает результаты спортсменов-мужчин. Хотя я должен признать, что это нарушение, за которое серьезно наказывают, я хочу поблагодарить судей, которые выслушали мои объяснения».

«Это был очень болезненный период в моей жизни, потому что все, ради чего я так упорно трудился, было отброшено в сторону. Я еще раз благодарю вас за всю любовь и поддержку. Я с нетерпением жду возвращения на поле».

Поль Погба globallookpress.com

Однако, хотя мы знаем, когда Погба сможет вернуться в строй — в марте следующего года, — мы пока не знаем, где он это сделает, учитывая, что расставание с «Ювентусом» все еще кажется неизбежным...

«Приятно видеть, как ты снова улыбаешься»

Погба провел последний год, тренируясь вдали от базы «Ювентуса» в Континассе, но он посетил матч Серии А с «Кальяри» в Турине в воскресенье и получил теплый прием не только от нескольких болельщиков, но и от бывшего товарища по команде и нынешнего главы отдела по связям с футбольными организациями Джорджо Кьеллини.

На фотографии, опубликованной в соцсетях, где они обнимаются, Погба написал: «Спасибо, мой друг, за поддержку». Кьеллини ответил: «Было приятно снова видеть, как ты улыбаешься». Однако маловероятно, что мы снова увидим Погба в футболке «Ювентуса».

Согласно последним сообщениям из Турина, «бьянконери» практически не заинтересованы в возвращении Погба в свой состав — и если так. то это совершенно неудивительно.

Сэкономил «Ювентусу» целое состояние

Когда Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента летом 2022 года, он подписал четырехлетний контракт на сумму 8 миллионов евро в год, а также еще 2 миллиона евро в виде бонусов.

Однако даже до того, как он провалил допинговый тест после игры Серии А против «Удинезе» 20 августа 2023 года, Погба мало что сделал, чтобы оправдать самую высокую зарплату в клубе, поскольку из-за череды травм его вклад в игру команды был ограничен всего 12 выходами на поле и 212 минутами игрового времени.

Поль Погба globallookpress.com

Следовательно, хотя отстранение Погба лишило «Ювентус» потенциального игрока мирового класса, оно сэкономило им колоссальную сумму денег. Согласно условиям коллективного соглашения с Итальянской ассоциацией футболистов, клуб обязан платить Погба всего лишь чуть более 2000 евро в месяц на протяжении всего срока его дисквалификации за допинг.

Сейчас СМИ сообщают, что «Ювентус» либо в одностороннем порядке расторгнет сделку с Погба — поскольку он по-прежнему нарушил контракт из-за провала теста на запрещенные препараты — либо преждевременно расторгнут соглашение по обоюдному согласию.

«Погба БЫЛ отличным игроком»

Похоже, «Ювентус» определенно оставил Погба в прошлом. Хотя его возвращение в клуб прошло с большой помпой, «старая синьора» претерпела кардинальные изменения за последний год.

Кристиано Джунтоли был назначен спортивным директором в прошлом году после того, как он создал команду «Наполи», выигравшую скудетто 2022-23, а Тиаго Мотта сменил Массимилиано Аллегри на посту тренера летом.

Поль Погба globallookpress.com

Что характерно, и Джунтоли, и Мотта называли Погба «великим игроком» в прошедшем времени на выходных, и ни один из них не был особенно заинтересован в том, чтобы удерживать вечно травмированного 31-летнего игрока за огромную зарплату.

В настоящее время они сосредоточены на том, чтобы добиться успеха в своей летней перестройке полузащиты, в результате которой Дуглас Луис, Хефрен Тюрам и Тён Копмейнерс прибыли в Турин за общую сумму в 120 млн евро.

Стоит также отметить, что «Ювентус» довольно бесцеремонно расстался с Федерико Кьезой перед закрытием последнего трансферного окна, поскольку не видел смысла удерживать игрока, у которого оставалось меньше года по контракту и на которого нельзя было положиться в плане формы и здоровья.

Зачем им вообще рассматривать возможность удержания Погба, который не сыграл больше 26 матчей в лиге за один сезон ни разу за последние пять лет, особенно если они могут исключить его из фонда заработной платы без дополнительных затрат?

Вдохновитcя примером Канте?

Теоретически Погба может возобновить тренировки с «Ювентусом» с января, но к этому моменту мы уже можем знать, куда он собирается двинуться дальше. Учитывая, что он остается одним из самых известных игроков на планете, у него не будет недостатка в предложениях.

Действительно, Погба — именно такой тип игрока, на каких Саудовская профессиональная лига успешно нацелилась в последние пару лет, поскольку он — известный тридцатилетний игрок, страдающий от проблем с физической формой.

Конечно, не будет сюрпризом, если мы увидим, как он черпает вдохновение из примера своего бывшего товарища по команде Н'Голо Канте, который, казалось, собирался завершить карьеру, когда в прошлом году перешел из «Челси» в «Аль-Иттихад», но затем снова пробился в состав сборной Франции на Евро-2024, явно извлекая пользу из менее интенсивной природы Про-лиги.

Погба вполне может поверить, что способен сделать то же самое перед предстоящим его сборной отборочным турниром чемпионата мира 2026 года.

Присоединиться к Жиру и Льорису в Лос-Анджелесе?

Конечно, Погба может так же легко поддаться влиянию двух других бывших партнеров по сборной Франции, Оливье Жиру и Уго Льориса, которые теперь вместе поднимают трофеи в составе команды МЛС «Лос-Анджелес».

В то время как «Интер Майами» в настоящее время пользуется большим спортивным и коммерческим успехом с их воссоединением бывших игроков «Барселоны» в Форт-Лодердейле, «Лос-Анджелес» вполне может поддаться искушению попробовать что-то подобное со сборной Франции, выигравшей чемпионат мира 2018 года.

Жиру и Льорис выигрывают трофеи в МЛС globallookpress.com

Однако, как представляется, гораздо более вероятно, что они нацелятся на хорошего друга Погба Антуана Гризманна, который только что завершил международную карьеру и давно выражал интерес к игре в футбол в Штатах.

Тем не менее, Погба, как и Гризманн, большой поклонник американского спорта и американской поп-культуры в целом, поэтому переход в МЛС, несомненно, привлек бы его, особенно с учетом того, что чемпионат мира маячит на горизонте.

У него также уже есть дом в Майами, и хотя кажется маловероятным, что он присоединится к Лионелю Месси и компании на стадионе «Чейс», переход в «ЛА Гэлакси» или «Атланту Юнайтед» нельзя исключать прямо сейчас.

Трансферная стратегия «Гэлакси» изменилась за последние годы, но их летнее приобретение Марко Ройса показало, что они по-прежнему заинтересованы в подписании суперзвезд, в то время как Погба выглядит достаточно подходящим для перестройки, которая ведется на стадионе «Mercedes-Benz».

«Никогда не сдавайся»

Конечно, остается вероятность того, что клуб из одной из европейских лиг «Большой пятерки» может рассмотреть возможность сделать ставку на Погба. Тот факт, что он, скорее всего, скоро станет доступен на правах свободного агента, означает, что «Барселона» почти неизбежно будет будет обсуждаться как возможное место назначения, учитывая текущие финансовые проблемы каталонцев.

Тем временем бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра уже заявил, что намерен попытаться убедить спортивного директора «Марселя» Мехди Бенатию привезти Погба на «Велодром», где уже преуспевает Мейсон Гринвуд, после того, как его с распростертыми объятиями встретил тренер Роберто Де Дзерби.

Поль Погба globallookpress.com

Однако на данный момент было бы удивительно, если бы кто-то был готов предложить Погба что-то похожее на те же деньги, которые он получал ранее в «Ювентусе», или контракт на более длительный срок. Ему дали отсрочку с сокращением срока дисквалификации, но стоит помнить, что ему будет 32 года, когда он, наконец, сможет вернуться на поле, и у него ужасная история травм, а также репутация игрока с раздражающим отсутствием сфокусированности.

«Я хочу заставить [критиков] съесть свои слова», — сказал он Al Jazeera в сентябре. «Они могут говорить обо мне плохо, но я никогда не сдамся. Я хочу показать им, что я не слабак».

Однако его задача только усложнилась из-за столь длительного периода отсутствия на поле. Учитывая его невероятный талант, каждый настоящий футбольный болельщик хотел бы, чтобы Погба добился искупления, к которому он так отчаянно стремится, но хотя он когда-то был великим игроком, остается под большим сомнением, сможет ли он им стать снова.