прогноз на матч восьмого тура Серии А, ставка за 2.10

24 октября в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Парма». Начало встречи — в 21:45 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Лацио»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Лацио» находится на втором месте. В активе команды Дженнаро Гаттузо 19 очков.

В семи турах у «Лацио» шесть побед и одна ничья. Разница мячей составляет 14:4.

Последние матчи: В октябре «Лацио» впечатляет своими результатами. Ранее команда одержала две победы кряду. Римляне обыграли «Монцу» (3:1) и «Ювентус» (3:0).

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Особенно следует отметить оборону столичной команды. В семи встречах Серии А «Лацио» пропустил четыре гола. Меньше только у «Ромы» (3).

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Лацио» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля и чаще атаковать позиционно, создавая давление на оборону соперника. У римлян есть футболисты, способные обострять игру и находить возможности для завершения атак.

Скорее всего, римляне продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии. «Лацио» под руководством Гаттузо редко теряет очки.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» в таблице чемпионата Италии располагается на предпоследней, 19-й позиции.

У команды четыре очка. В семи встречах чемпионата Италии «Парма» одержала лишь одну победу.

Последние матчи: В сентябре-октябре у «Пармы» ужасные результаты. Команда проигрывает один матч за другим.

В текущем месяце «Парма» разгромно уступила «Интеру» и «Торино». В двух встречах клуб пропустил шесть голов и ни разу не забил.

Состояние команды: «Парме», вероятно, придется делать ставку на быстрые контратаки и ошибки соперника. Гостям будет непросто на протяжении всего матча сдерживать давление «Лацио», особенно с учетом проблем в выездных встречах.

В нынешнем сезоне Серии А «Парма» в гостях уступила во всех трех матчах — «Ювентусу» (0:2), «Комо» (1:2) и «Интеру» (0:3). Скорее всего, предстоящая игра не станет исключением.

На что ставят в матче Лацио — Парма Букмекерские коэффициенты на матч Лацио — Парма: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В текущем сезоне Серии А «Лацио» еще ни разу не уступил

«Парма» в нынешнем чемпионате Италии выиграла один матч из семи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лацио» в этом поединке является явным фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценивается в 4.70, тогда как выигрыш «Пармы» — в 8.20.

Тотал больше 2,5 котируется за 1.86, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.94.

Прогноз: Хозяева выглядят фаворитами. Скорее всего, «Лацио» уверенно завоюет три очка.

2.10 Победа «Лацио» с форой (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Лацио» — «Парма» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 2.10.

Прогноз: Римляне мало пропускают, но в предстоящем матче у «Пармы» наверняка будут шансы забить гол.

2.09 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Лацио» — «Парма» принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: обе команды забьют за 2.09.