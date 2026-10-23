24 октября в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Парма». Начало встречи — в 21:45 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Лацио»
Турнирное положение: В таблице Серии А «Лацио» находится на втором месте. В активе команды Дженнаро Гаттузо 19 очков.
В семи турах у «Лацио» шесть побед и одна ничья. Разница мячей составляет 14:4.
Последние матчи: В октябре «Лацио» впечатляет своими результатами. Ранее команда одержала две победы кряду. Римляне обыграли «Монцу» (3:1) и «Ювентус» (3:0).
Особенно следует отметить оборону столичной команды. В семи встречах Серии А «Лацио» пропустил четыре гола. Меньше только у «Ромы» (3).
Состояние команды: «Лацио» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля и чаще атаковать позиционно, создавая давление на оборону соперника. У римлян есть футболисты, способные обострять игру и находить возможности для завершения атак.
Скорее всего, римляне продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии. «Лацио» под руководством Гаттузо редко теряет очки.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» в таблице чемпионата Италии располагается на предпоследней, 19-й позиции.
У команды четыре очка. В семи встречах чемпионата Италии «Парма» одержала лишь одну победу.
Последние матчи: В сентябре-октябре у «Пармы» ужасные результаты. Команда проигрывает один матч за другим.
В текущем месяце «Парма» разгромно уступила «Интеру» и «Торино». В двух встречах клуб пропустил шесть голов и ни разу не забил.
Состояние команды: «Парме», вероятно, придется делать ставку на быстрые контратаки и ошибки соперника. Гостям будет непросто на протяжении всего матча сдерживать давление «Лацио», особенно с учетом проблем в выездных встречах.
В нынешнем сезоне Серии А «Парма» в гостях уступила во всех трех матчах — «Ювентусу» (0:2), «Комо» (1:2) и «Интеру» (0:3). Скорее всего, предстоящая игра не станет исключением.
Статистика для ставок
- В текущем сезоне Серии А «Лацио» еще ни разу не уступил
- «Парма» в нынешнем чемпионате Италии выиграла один матч из семи
- В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лацио» в этом поединке является явным фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценивается в 4.70, тогда как выигрыш «Пармы» — в 8.20.
Тотал больше 2,5 котируется за 1.86, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.94.
Прогноз: Хозяева выглядят фаворитами. Скорее всего, «Лацио» уверенно завоюет три очка.
Ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 2.10.
Прогноз: Римляне мало пропускают, но в предстоящем матче у «Пармы» наверняка будут шансы забить гол.
Ставка: обе команды забьют за 2.09.