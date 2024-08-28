Жест отчаяния. Почему трансфер Кьезы в «Ливерпуль» обречен на провал

Да, 12,6 млн фунтов стерлингов за 26-летнего вингера, который сыграл 33 матча Серии А за «Ювентус» в прошлом сезоне и был связан слухами с переходами в Премьер-лигу за сумму более 100 млн фунтов стерлингов менее трех лет назад, звучит как отличная сделка.

Слишком выгодная сделка, чтобы ее упускать, как сказали бы некоторые, и в понедельник, 26 августа, стало известно, что «Ливерпуль» связался с «Ювентусом» по поводу трансфера Федерико Кьезы, который вполне может оказаться единственным новичком в составе Арне Слота в этом сезоне, поскольку Георгий Мамардашвили возвращается в «Валенсию» на правах аренды после завершения своего перехода на «Энфилд».

«Во время трансферного окна мы всегда будем оппортунистами, если сможем», — сказал Ричард Хьюз в своем первом интервью в качестве нового спортивного директора «Ливерпуля». Но хотя Кьеза, безусловно, был очень хорошим футболистом и, возможно, все еще остается хорошим, даже за 12,6 млн фунтов стерлингов его трансфер кажется не столько дальновидным, сколько переходом, от которого сквозит отчаянием, причем от всех его участников.

Для слабоинформированного человека, который видел очень мало выступлений Кьезы за последние пару сезонов, 12,6 млн фунтов стерлингов кажутся копейками. И мы предполагаем, что большинство болельщиков «Ливерпуля», как и мы, по-прежнему в значительной степени основывают свои мнения на его выступлениях на Евро-2020, после которого ему прочили мегадорогой трансфер в Премьер-лигу.

Да понятно, даже увидев его посредственные выступления в Германии этим летом, есть надежда, что Кьеза сможет восстановить свою прежнюю форму — в нем есть потенциал футболиста мирового класса, и кто может сказать, что Арне Слот не тот человек, который его оживит? Но 12,6 млн фунтов стерлингов — это очень и очень мало.

Федерико Кьеза (справа) globallookpress.com

«Ливерпуль» должен спросить себя, почему «Ювентус» хочет такую ​​скромную плату за итальянского игрока, стоимость которого примерно в три раза больше.

Да, у него последний год контракта, «Ювентус» предпочел бы не терять его просто так следующим летом и не прочь сэкономить 150 000 фунтов стерлингов в неделю из фонда заработной платы, но это снижение запрашиваемой цены с их стороны довольно необычное и должно насторожить спортивного директора «Ливерпуля» Ричарда Хьюза.

Они хотели 35 млн фунтов в начале трансферного окна, затем 30 млн, затем 25 млн, вплоть до 12,6 млн, которые, кстати, «Барселона» все еще не была готова платить, и теперь «Ливерпуль» остается в роли трансферного «лоха» и единственной надежды как для «Старой Синьоры», так и для Кьезы.

«Арсеналу» был пригодился хороший вингер, но «канониры» скорее выжмут все соки из Букайо Сака, чем подпишут Кьезу. «Тоттенхэм» посмотрел и сказал нет. Даже «Челси» не хочет его.

«Ювентус» не может дождаться, когда его избавят от игрока, а Кьеза не может дождаться, когда уйдет. Он скажет, что мечтает перейти на «Энфилд», если и когда это произойдет, но он бы пошел в любой клуб, готовый платить ему зарплату, и вместо того, чтобы ждать бесплатного трансфера, когда он, вероятно, также получил бы солидный подписной бонус, он готов сидеть на скамейке запасных и наблюдать за тем как играют Мохамед Салах и Луис Диас в течение года перед неизбежным подписанием полноценной замены Салаха следующим летом.

Потому что, если судить по первым двум играм Слота, Кьеза не будет слишком много играть в футбол.

Босс «Ливерпуля» сделал на матч с «Брентфордом» лишь одну замену по сравнению с составом на «Ипсвич», поменяв Джаррелла Куансу на Ибраиму Конате, что было предсказуемо после того, как молодого англичанина заменили в перерыве в первой игре. Он ясно дал понять, что Диас, Салах и Диогу Жота — его предпочтительная тройка нападения, а резервные нападающие Коди Гакпо и Дарвин Нуньес провели всего 29 и 18 минут соответственно в двух играх.

Трудно представить Кьезу где-либо, кроме шестого места в этой иерархии, и серьезная травма Салаха, похоже, является его единственным шансом на получение игрового времени; но египтянин пропустил всего 13 игр из-за травм за семь сезонов на «Энфилде».

С другой стороны, Кьеза за четыре сезона в «Ювентусе» 17 раз пропускал матчи из-за травм, пропустив в общей сложности 90 игр, так что вполне вероятно, что если Салах травмирован, то и Кьеза тоже будет травмирован, получая свои 150 000 фунтов стерлингов в неделю из фонда лечения, что будет пятой по величине зарплатой в «Ливерпуле».

Федерико Кьеза globallookpress.com

На первый взгляд, трансфер Кьезы за 12,6 млн фунтов стерлингов выглядит разумным ходом, но если копнуть чуть глубже, то трансфер станет тем, чем он является: отчаянной попыткой успокоить болельщиков, добавив в команду игрока с громким именем, которого другие клубы избегали по ряду причин, включая, помимо прочего, его травматизм, желание «Ювентуса» избавиться от него, отчаянное желание Кьезы оказаться где-то еще и его общий игровой спад с того пика, который был сфальсифицирован удачной серией из семи игр на международном турнире три года назад, только в четырех из которых он вышел в стартовом составе.

Это не «оппортунистическое» подписание, это бессмысленный и отчаянный шаг со стороны клуба, которому нужно было показать, что он что-то сделал.