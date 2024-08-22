Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду

Первый: насколько хороши ваши игроки и насколько хороши игроки, которых вы пытаетесь подписать? Второй: что делают эти игроки и насколько они подходят для игры вместе? Третий: учитывая все это, какова ценность всех этих игроков для вашей команды?

Спустя два года после того, как Тодд Боэли и Clearlake Capital стали владельцами «Челси», стало совершенно ясно, что люди, управляющие клубом, имеют лишь смутное представление о первом, практически полностью игнорируют второе и совершенно не понимают третье.

Хотя я довольно критически отношусь к новым процессам — если их вообще можно так назвать — в «Челси», я, по крайней мере, оставляю немного места в своем сознании для возможности существования какого-то разумного грандиозного плана. Не то чтобы остальной европейский футбол был особенно хорошо организован. Возможно, бесконечная череда трансферов игроков в конечном итоге сформирует суперкоманду молодых игроков с невероятной глубиной состава, с которой никто в мире не сможет сравниться. Возможно, финансовые правила спорта внезапно изменятся, или, может быть, правила будут слишком запутанными и слишком субъективными, чтобы можно было точно сказать, что «Челси» не сможет продолжать выходить сухим из воды.

Календарь и таблица АПЛ

Но вместо того, чтобы связать все в определенный план, решения клуба этим летом еще больше меня смутили. С каждым последующим маневром все более и более вероятно, что люди, управляющие «Челси», на самом деле не знают, что делают.

Лучшая ставка «Челси»: Галлахер или Дьюсбери-Холл?

Хотя очевидного плана нет, похоже, что существуют три отдельных этапа подхода «Челси» к набору игроков.

Первым летом они в основном пытались подписать любого известного игрока, который был доступен, или любого игрока, которого они видели связанным с другим большим клубом. Это привело к тому, что на Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, которым летом 2022 года было в общей сложности 58 лет, было потрачено в сумме почти 100 миллионов евро.

К их чести, Боэли и Клирлейк, похоже, извлекли урок из этой ошибки к прошлому лету. Вместо этого они переключились на молодых игроков с большим потенциалом: Моисес Кайседо, Коул Палмер, Николас Джексон и Ромео Лавия.

И теперь, этим летом, они, похоже, нацелились на состоявшихся игроков в расцвете сил, у которых теоретически нет высокого потолка роста, но есть высокие полы: Педру Нету, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тосин Адарабиойо и Жоау Феликс.

Если вы достаточно прищуритесь, вы можете посмотреть на трансферы этого лета и увидеть в них попытку добавить несколько готовых игроков в довольно хорошую команду, которая также была самой молодой в лиге в прошлом году. Но я действительно не могу избавиться от ощущения, что этот клуб просто приобретает игроков, чтобы иметь больше игроков. Говоря более официально: «Челси» просто копит активы.

Как еще объяснить приобретение вратаря «Вильярреала» Филипа Йоргенсена? Он третий вратарь, которого «Челси» подписал с прошлого лета, на позиции, когда в идеале один и тот же игрок играет каждую минуту всех 38 игр. В свои 22 года и за гонорар в 24,5 млн евро стоимость Йоргенсена может легко вырасти в течение следующих нескольких лет — но для этого ему также нужно играть. И его посредственные статистические показатели пока не сильно отличаются от того, что мы видели у других вратарей «Челси», Роберта Санчеса и Джордже Петровича.

Или как насчет Нету? В вакууме он 24-летний игрок сборной Португалии на, возможно, самой престижной позиции в этом виде спорта: правый фланг. И вы можете убедить себя, что он тот игрок, которого недооценивают: если бы мы могли найти способ чтобы он избегал травм, и если предположить, что игра за команду, которая находится на грани вылета, например, за «Вулвз», подавляла его производительность, то этот парень мог бы стать настоящей находкой. На самом деле «Челси» приобрел игрока, который вышел в стартовом составе в 36 играх и забил три гола за последние три сезона за заявленную сумму (60 миллионов евро, согласно Transfermarkt), которую затмили всего три трансфера этим летом.

С Дьюсбери-Холлом и Феликсом мы начинаем видеть еще одну тему: что новое руководство «Челси», похоже, не ценит игроков, которые уже были в крманде. В своей новой книге «Как выиграть Премьер-лигу» бывший руководитель отдела исследований «Ливерпуля» Ян Грэм рассказывает о том, как клубы склонны недооценивать своих собственных игроков и переоценивать игроков, которых они теоретически могли бы приобрести, потому что клубы каждый день видят ошибки своих собственных игроков на тренировках.

Как еще объяснить то, что произошло на этой неделе и в прошлые выходные? Кай Хаверц, бывший игрок «Челси», забил первый гол за «Арсенал», который в прошлом сезоне опередил «Челси» на 26 очков. Затем, в воскресенье, бывший полузащитник «Челси» Матео Ковачич прорвался сквозь пару полузащитников «Челси» Кайседо и Лавиа стоимостью 170 миллионов евро и забил решающий гол в матче, в котором «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:0 над «Челси».

Конор Галлахер globallookpress.com

Конечно, никаких уроков не было извлечено. После поражения в воскресенье «Челси» подтвердил долгожданный переход Конора Галлахера в «Атлетико Мадрид» за 42 миллиона евро.

24-летний Галлахер был одной из звезд прошлого сезона, сыграв более 3000 минут на высокой интенсивности и представляет собой всё понемногу, чего можно желать от полузащитника. Он соответствует профилю игрока, которого клуб переключился на приобретение этим летом, и все же ему пришлось уйти либо (1) потому что команда решила, что они предпочитают Дьюсбери-Холла, игрока, с которым уже знаком по «Лестеру» их новый тренер, либо потому что (2) поскольку Галлахер — доморощенный игрок, трансферную плату за него можно учесть как стопроцентную прибыль, в которой «Челси» остро нуждается, чтобы сбалансировать все другие трансферы и семилетние контракты, которые они понаподписывали.

А «Атлетико», чтобы приобрести Галлахера, отправил Феликса обратно в «Челси», чтобы использовать те же бухгалтерские трюки для получения немедленной прибыли. Выплаченные трансферные сборы распределяются в течение срока действия контракта, но полученная за трансфер сумма учитывается единовременно. Таким образом, если две команды отправляют игроков в противоположных направлениях за одинаковую сумму денег, обе команды зафиксируют прибыль в своих бухгалтерских книгах за этот год. Денежки!

Жоау Феликс globallookpress.com

Год назад вы могли бы пошутить о том, как «Челси» так отчаянно хотел подписать новых игроков, что они делали предложения тем же игрокам, которых они отпустили ранее тем же летом. Теперь шутка почти стала реальностью. После провала аренды в «Челси» зимой 2023 года Феликс подписал шестилетний контракт с «Челси» в начале этой недели.

«Челси» как доказательство того, что «в футбол не играют на бумаге»

Среди всего этого хаоса есть один факт: у «Челси» много хороших игроков. Согласно оценочной рыночной стоимости Transfermarkt, стоимость команды «Челси» составляет 1,1 млрд евро — четвертое место в мире после «Реала», «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Конечно, отчасти эта цифра так высока, потому что у «Челси» просто много игроков, и точка. У 10 самых дорогих клубов, не носящих имя «Челси», текущий средний размер команды составляет 28 игроков. Согласно Transfermarkt, в настоящее время у «Челси» 42 игрока. Если мы посмотрим на рыночную стоимость команды по 18 ее самым дорогим игроков, «Челси» опустится на восьмое место.

И все же это будет четвертым по величине общим показателем в Премьер-лиге после предполагаемых трех лучших «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля». Если мы используем трансферную стоимость как несовершенный показатель таланта, то «Челси» должен быть фаворитом в борьбе за четвертую путевку в Лигу чемпионов в Англии. Опять же, все это в вакууме.

На самом деле, состав «Челси» не был сформирован с прицелом на какой-либо четкий игровой стиль или подход. И я не могу обнаружить никаких существующих идей о том, как эти игроки могли бы на самом деле сочетаться друг с другом на поле. Это может быть полузащита, которую они используют только против больших команд, но трио из Энцо Фернандеса, Кайседо и Лавии, с которым Энцо Мареска стартовал в минувшее воскресенье, включало трех опорных полузащитников.

Возможно, самая большая ценность, которую обеспечивает опорный полузащитник, заключается в том, что он означает для остальной команды: он позволяет вашим фуллбекам быть более агрессивными и позволяет большему количеству игроков, ориентированных на атаку, вписаться в полузащиту. Другими словами: отличный опорный полузащитник делает так, что вам приходится играть только с одним опорным полузащитником! Вместо этого «Челси» вложили массу ресурсов в трех игроков, которые играют на одной и той же или похожей позиции.

Коул Палмер globallookpress.com

Аналогичные проблемы возникают и с тем, как функционирует атака. Коул Палмер — лучший игрок «Челси», и его главный навык — способность видеть и исполнять опасные передачи. Он не слишком великолепный атлет — он не тот, кого вы хотите видеть врывающимся в свободные пространства, он скорее тот, кто делает пас, чтобы позволить товарищу по команде туда ворваться. Но никто из других атакующих игроков в составе «Челси» не специализируется на том, чтобы делать забегания в свободные зоны. Ну, один из них специализируется: Рахим Стерлинг, но он даже не попал в состав на матч против «Манчестер Сити».

В довершение всего: все эти игроки не могут играть одновременно. И главный способ, которым молодые игроки становятся лучше, — это больше играть в футбол. В воскресенье Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиль, Нони Мадуэке и Йоргенсен остались на скамейке запасных. Петрович даже не попал в скамейку запасных. Все эти игроки младше 24 лет, все были приобретены за значительные трансферные суммы и имеют контракты как минимум до 2030 года.

Проблема с семилетними контрактами игроков «Челси»

Если бы вы хотели защитить «Челси», в этом месте статьи вы могли бы сказать: «Но Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойзес Кайседо, Нико Джексон и Кристофер Нкунку тоже подписаны до 2030 года. Это хорошие игроки, и "Челси" закрепил их за собой на долгий срок».

Как я писал в прошлом году, у «Челси» гораздо больше игроков с шести- и семилетними контрактами, чем у всей остальной Европы вместе взятой. Первым «преимуществом» этих сделок должен был стать бухучет. Подпишите игрока за 70 миллионов евро, но заключите с ним семилетний контракт, и эта плата будет учитываться только по ставке 10 миллионов евро в год. Это основной способ, которым «Челси» удалось подписать так много игроков за такие большие деньги.

Однако предполагалось, что есть и второе преимущество: конечно, они могут промахнуться с парой парней, но когда вы подписываете, скажем, Коула Палмера на семилетний контракт, и он становится звездой, вы гарантируете, что заполучили его на долгий срок, в рамках сделки, по которой платите ему намного ниже его рыночной стоимости.

Опять же, это могло бы сработать — в теории. Логика на первый взгляд здравая. Но если немного присмотреться, то лучшим вариантом здесь было бы то, что «Челси» создаст команду молодых суперзвезд, а затем просто предположит, что они все будут счастливы играя вместе в течение следующих пяти лет и зарабатывая гораздо меньше, чем могли бы в «Манчестер Сити» или «Реале»? Серьезно?

Конечно, всего через год после своего прорывного сезона Палмер подписал новый, гораздо более выгодный контракт этим летом. Вот вам и экономия.

Между тем, все игроки, заключившие шести- и семилетние контракты, которые не проявили себя? От них может быть сложно избавиться. Даже только по продленным контрактам «Челси» по-прежнему выплачивает годовую зарплату которая поспорит с зарплатным фондом большинства клубов Европы.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Ставка здесь, похоже, заключается в том, что некоторые игроки, которые не зарекомендовали себя, могут быть отданы в аренду в «Страсбург», другой клуб, принадлежащий группе владельцев «Челси». В то время как другие по-прежнему сохранят трансферную стоимость, потому что они молоды, и, я полагаю, они будут разочарованы нехваткой игрового времени и в конечном итоге согласятся расторгнуть щедрые долгосрочные контракты, чтобы получить игровое время где-то еще? Каким бы ни был ответ, никто из тех, кто подписал один из этих долгосрочных контрактов, пока не покинул клуб.

Помимо логических проблем с этими стратегиями, есть и более важная проблема: деньги. Хотя эти долгосрочные контракты и обмены игроками позволяют «Челси» сбалансировать свои счета в краткосрочной перспективе, им все равно придется в какой-то момент отчитаться за всю сумму трансферов.

Вместо того, чтобы забронировать всю сумму заранее, они складывают кучу амортизированных сборов друг на друга, год за годом, вплоть до 2031 года. В то время как «Челси» продолжает выживать с помощью бухгалтерских трюков на трансферном рынке, они продолжают тратить на трансферы гораздо больше, чем возвращают в виде продаж игроков. И их годовой доход значительно снизился после того, как они несколько сезонов подряд не попадали в Лигу чемпионов.

Согласно анализу Кирона О'Коннора в его информационном бюллетене The Swiss Ramble:

«По моим оценкам, убыток "Челси" до уплаты налогов увеличится с 90 млн фунтов стерлингов в сезоне 2022/23 до 111 млн фунтов стерлингов в сезоне 2023/24, в основном из-за падения доходов на 52 млн фунтов стерлингов с 512 млн фунтов стерлингов до 460 млн фунтов стерлингов после непопадания в еврокубки.

Участие в Лиге чемпионов принесло 83 млн фунтов стерлингов за телеправа в сезоне 2022/23, но плата за трансляции была увеличена за счет более высокой телевизионной дистрибуции Премьер-лиги после того, как "синие" улучшили свои позиции в лиге с 12-го на 6-е место».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Неясно, как «Челси» будет соблюдать финансовые правила УЕФА — по сути, не позволяющие никаких убытков более 90 млн евро за трехлетний период — теперь, когда они вернулись в Лигу конференций. И неясно, какое наказание будет, если они не будут соблюдать правила. Если это просто штраф, то Боэли и компания, скорее всего, не остановятся. Это просто цена, которую надо заплатить за строительство того, что они думают построить.

Тодд Боэли globallookpress.com

То же самое относится к правилам Премьер-лиги о прибыли и устойчивом развитии — примерно не более 105 миллионов фунтов стерлингов убытка за трехлетний период. «Челси» уже продал сам себе отель, чтобы вернуть себе немного «дохода» — может быть, они могут продать себе раздевалку, угловые флажки, табло и белую краску для лицевой линии на «Стэмфорд Бридж». Если нет, то мы уже видели, как лига занимала довольно строгую позицию; возможно, скоро будет снятие очков.

Сможет ли руководство «Челси» выпутаться из более жесткой нормативной среды, охватившей европейский футбол после COVID-19, еще неизвестно. Но спустя два с лишним года новой эры владения клубом с каждым днем ​​становится все яснее одно: они по-прежнему не имеют ни малейшего представления о том, как построить успешную футбольную команду.