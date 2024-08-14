Продали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити»

К слову,уже намекнул, что до закрытия трансферного окна в команде все-таки появится новый игрок. «Сити» максимально тихо проводит это лето, но сейчас действительно есть интрига, всем хочется знать, что будет дальше. А про Альвареса в Манчестере, кажется, уже никто и не вспоминает.

Два с половиной года назад «Ман Сити» приобрел Альвареса всего лишь за 14 миллионов фунтов. Изначально многие склонялись к тому, что аргентинец будет путешествовать по арендам и так и не доберется до «Этихада».

Однако Гвардиола был хорошо осведомлен о возможностях Хулиана. За ним очень внимательно следило южноамериканское скаутское подразделение лучшего клуба Англии.

Еще до того, как он прибыл в Манчестер летом 2022 года, Пеп был убежден, что Альварес способен усилить команду.

Он был в тени Эрлинга Холанна, который просто разрывал в своем первом сезоне в «Манчестер Сити», но все равно смог забить 17 мячей во всех турнирах, при этом чаще всего появляясь на поле со скамейки запасных. В какой-то момент появилось ощущение, что они могут стать одним из самых опасных атакующих дуэтов.

Несмотря на то, что все говорили только о Холанне, Альварес тоже сделал достаточно для того, чтобы предположить, что «Сити» нашел жемчужину.

Хулиан Альварес globallookpress.com

В прошлом сезоне Хулиан продолжал демонстрировать прогресс. Причем не только на своей основной позиции: первые четыре месяца он заменял Кевина Де Брёйне, который оказался в лазарете с неприятной травмой. Когда повреждение получил Холанн, аргентинец снова играл на позиции центрального нападающего.

Альварес превосходно справился с обоими задачами. Некоторые болельщики были недовольны, что именно он играл в роли центрального атакующего полузащитника, а не Фил Фоден. Но это логично с учетом того, что Фоден все-таки более универсальный игрок и может легко действовать с фланга.

Конечно, сравнения с Де Брёйне будут не в пользу Альвареса, однако он был тем, на кого Гвардиола мог положиться в любой момент. Да несмотря на то, что в этой роли он все-таки был не так эффективен, как бельгиец.

Универсальность Альвареса (он гораздо более эффективен в качестве ложной девятки, чем Холанн) очень помогла «Сити» в конце декабря, когда им также не хватало Джона Стоунза, который с некоторых пор стал системообразующим игроком.

По сравнению со своим первым сезоном во втором он провел в АПЛ на 1000 минут больше, поэтому изначально слухи о том, что он недоволен количеством игрового времени и хочет уйти, были встречены с улыбкой.

Но там действительно была проблема: как только Де Брёйне и Холанн восстановились после травм, Альварес снова стал появляться на поле только со скамейки запасных. Он четко понимал, что в новом сезоне ничего не изменится — у него будет шанс стать игроком основного состава только в том случае, если Холанн не сможет играть из-за травмы.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Тот факт, что Диего Симеоне лично попросил руководство «Атлетико» приобрести Альвареса, убедил игрока в том, что в Мадриде он всегда будет играть с первых минут.

Альваресу задавали вопросы о будущем во время футбольного турнира на Олимпиаде, на котором он был главной звездой сборной Аргентины. Хулиан не стал скрывать, что его далеко не всё устраивает в «Манчестер Сити»: «Я провел много матчей в прошлом сезоне, но, с другой стороны, раздражает, когда про тебя забывают в больших играх».

Когда Де Брёйне ранее этим летом заявил, что готов рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию, болельщики буквально закричали — только не сейчас!

В то же время, когда Альварес высказался о своем будущем и признался, что его что-то не устраивает, на это последовала следующая реакция: ну продайте его тогда, если ему что-то не нравится.

По всей видимости, комментарии Альвареса разозлили Гвардиолу, о чем свидетельствует его холодный ответ.

«Я читал, что он хочет подумать о том, как быть дальше. Окей, пусть подумает и потом сообщит нам о своем решении. Он достаточно играет, но хочет больше? Это нормально. Будем ждать от него сообщений», — сказал Гвардиола.

Хулиан Альварес выходит на замену вместо Эрлинга Холанна globallookpress.com

В «Сити» начали догадываться, что на настроение Альвареса влияет его агент. К тому же, позже в аргентинских СМИ появились сообщения о том, что у семьи Хулиана истекают британские визы, в связи с чем все они были заинтересованы в том, чтобы Хулиан покинул Манчестер и переехал в более теплое место.

У Альвареса очень сильная связь с близкими, они почти всегда проводят время вместе. Его девушка, родители и браться посещали все домашние игры «Ман Сити».

Этим летом стало ясно, что болельщики вряд ли будут сильно переживать, если Альварес покинет команду. Им было безразлично, и это тоже повлияло на решение игрока.

Здесь можно провести некоторые параллели с уходом Феррана Торреса или, что еще хуже, Эрика Гарсии, которые переехали из Манчестера в «Барселону». Когда они захотели вернуться в Испанию, было немало желающих отвезти их в аэропорт.

Альварес сделал для «Сити» явно больше, чем эти двое, и его, конечно, никто не выгонял, но ему все равно не удалось заработать репутацию игрока, потеря которого станет для команды Гвардиолы большой проблемой.

Возможно, в прошлом сезоне он упустил несколько больших шансов зарекомендовать себя в качестве незаменимого игрока. Здесь сразу вспоминается, провальный для «Сити» матч с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Но в то же время будет неправильно делать на этом главный акцент.

Хулиан Альварес и Родри globallookpress.com

Очевидно, что на популярность футболиста влияют другие факторы. Например, Фодена болельщики «Манчестер Сити» любят в том числе и за то, что он свой. Холанн — настоящая голевая машина, бренд и сильная личность.

Альварес был и всегда будет тихим парнем. Хотя за эти два года он добился существенного прогресса в изучении английского языка, не было ни одного момента за пределами поля, который бы сблизил его с болельщиками «Ман Сити». Это тоже имеет значение.

При этом Альварес старается сильно не светиться не только в медиа, но и в команде, в том числе в сборной Аргентины. «Хулиан вообще не разговаривал в течение всего чемпионата мира», — рассказывал его партнер по национальной команде Эсекьель Паласиос. То же самое было и в «Манчестер Сити». «Он настоящая личность, несмотря на свою немногословность», — отметил Родри.

Скромность и отсутствие публичности никогда не мешали, скажем, Серхио Агуэро или Давиду Сильве, но, с другой стороны, им никогда не требовался дополнительный пиар — достаточно было того, что они делают на поле.

Альварес же был не настолько эффективен в игре, пусть и не всегда по своей вине. При этом теперь придется очень постараться, чтобы найти того, кто способен заменить и Де Брёйне, и Холанна.

Но в «Сити», кажется, об этом даже не задумываются. Гвардиола не привык зацикливаться на отдельных игроках.