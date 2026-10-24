25 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Ливерпуль»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» на один балл отстает от четвертой позиции. Команда забила 9 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов одолев «Вильярреал» — 4:3.

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До того «Ливерпуль» переиграл «Брентфорд» — 2:1, к тому же чуть раньше был разбит ЛАСК — 6:3. «Красные» победили в трех последних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ливерпуль» постепенно приходит в себя после неудачного старта, к тому же в кадровом аспекте выглядит выгодно.

При этом «Ливерпуль» еще не побеждал в родных стенах в рамках текущего чемпионата. В трех домашних матчах команда добыла два очка, отличившись всего двумя голами. Зато уже пятью результативными выстрелами отличился Александер Исак.

Наверняка «красные» будут активно атаковать. Команда всеми силами постарается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, к тому же в трех последних очных поединках дважды переиграла «чаек».

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» выступает лучше ожидаемого. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» всего на два очка отстает от второго места. Команда забила 23 мяча при всего пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Лиги конференций подписала мировую с «Яблонцем» — 0:0.

До того «Брайтон» учинил разгром «Кристал Пэласу» — 5:0, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Кауно Жальгирис» — 4:0. «Чайки» не пропускали в пяти последних матчах.

Состояние команды: «Брайтон» пытается закрепиться в группе лидеров, к тому же весьма симпатично смотрится в атаке.

При этом «Брайтон» имеет вполне крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит выгодно. «Чайки» весьма неплохо выступают вне родных стен, не проиграв в четырех последних выездных матчах. Вот только на «Энфилде» они уступили в четырех последних поединках.

Безусловно, «чайки» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент нынче набрал приличный ход, да и пресловутое везение не может быть вечным.

На что ставят в матче Ливерпуль — Брайтон Букмекерские коэффициенты на матч Ливерпуль — Брайтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.10. Ничья — в 3.60, выигрыш «Брайтона» — в 3.40.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Красные» намерены побороться за чемпионство, к тому же на «Энфилде» регулярно побивают «чаек».

2.10 Победа «Ливерпуля» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ливерпуль» — «Брайтон» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ливерпуль» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт