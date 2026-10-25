«Ливерпуль» поднялся на четвёртое место в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» со счётом 2:0. Оба мяча мерсисайдцы забили в первом тайме. Счет был открыт после автогола Гросса, затем Исак удвоил преимущество хозяев. Следить за ходом трансляции можно было с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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90+4' Всё. Звучит финальный свисток в матче. «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0. Я с вами прощаюсь. Пока.

90+3' Фол в центре поля. Кумас нарушил правила против Данка.

90+2' Гомес с правого угла штрафной площади соперника бьёт по воротам и попал в защитника.

90' К основному времени матча добавлено 4 минуты.

89' Опасно! Де Кёйпер нанёс удар со штрафного с правого фланга, мяч полетел над перекладиной.

88' Замена в составе «Ливерпуля»: Цимикас сменит на поле Керкеза.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 6 Удары мимо 10 36 Владение мячом 64 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 3 13 Фолы 9

87' Опасно! Гакпо на скорости рвану через центр поля, приблизившись к границе штрафной площади нанёс плотный удар по воротам, мяч пролетел мимо правой стойки.

86' Успокоилась немного игра, футболисты «Ливерпуля» катают мяч на своей половине поля.

84' Рюттер простреливает в штрафную с линии ворот во вратарскую, мяч прилетает в руки Алиссону.

82' Отметим, что в режиме лайв «Ливерпуль» поднимается на 4-е место с 15 пунктами, у «Брайтона» — 16 очков. В лидерах «Арсенал» и МС, которые набрали по 21 баллу.

81' В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Арсенал», игра запланирована на 1 ноября, а «Брайтон» отправится в гости к «Ман Сити» 31 октября.

Барколя globallookpress.com

79' В составе «Ливерпуля» двойная замена: с поля уходят Исак и Барколя, в игру вступают Кмас и Нгумоа.

77' Всё у «Брайтона» сегодня идёт наперекосяк, начиная с травмы Кадыоглу на 6-й минуте встречи, затем последовали два пропущенных мяча, заканчивая карточкой Коштиньи.

75' Замена в составе «Брайтона»: поле покидает Аяри, в игру вступает Рюттер.

73' Коштинья получает «горчичник», за то что обхватывал руками Гакпо на правом фланге обороны.

72' Снова «Ливерпуль» в атаке, Гакпо вошел в штрафную площадь справа, катнул мяч низом во вратарскую, но там оказались четыре игрока «Брайтона» и забрали мяч под свой контроль.

70' Опасно! Гакпо вошел в штрафную соперника по центру, пробил в правый угол, защитники «Брайтона» заблокировали удар.

Де Кёйпер globallookpress.com

68' ОПАСНО! «Брайтон» был близок к взятию ворот. Де Кёйпер на замахе убрал одного защитники «Ливерпуля», вошел в штрафную с левого полуфланга, пробил, мяч заблокировал Жаке. На подборе сыграл Аяри и нанёс мощный удар издали, мяч пролетел мимо левой стойки.

66' «Брайтон» довольно много времени владеет мячом, а именно 63%, «Ливерпуль» — владеет 37%.

65' Замена в составе «Ливерпуля»: поле покидает травмированный Вирц, а игру продолжит Ньони.

64' 15 фолов насобирали «Ливерпуль» и «Брайтон» к этой минуте. На один больше у «Ливерпуля».

62' Опасно. Вушкович нанёс удар со штрафного, мяч пролетел над перекладиной.

60' А у нас пауза в матче, сам Вирц пострадал, после того как нарушил правила против Де Кёйпера. Вирц держится за голеностоп и ему оказывают помощь врачи.

58' Ялкуе на левом фланге отдал пас на Де Кёйпера, тот шведой закрутил во вратарскую, защитники «Ливерпуля вынесли мяч. Второй волной Де Кёйпер сыграл на подборе мяч и Вирц на нем нарушил правила прямо на дужке.

Райан Гравенберх globallookpress.com

56' Фол в центре поля. Гравенберх обхватывал руками Ялкуе в центре поля. Судья зафиксировал нарушение правил. Мяч переходит под контроль "Брайтона".

54' Замена в составе "Брайтона": Андрес покидает поля прихрамывая, в игру вступил Ялкуе.

52' МакАллистер вырезал передачу из глубины поля в направлении Гакпо. Форвард на дриблинге пытался пройти трёх защитников "Брайтона", но не вышло. Защитники обезмячили Гакпо.

50' Де Кёйпер попытался прострелить с правого фланга, но мяч заблокировали защитники "Ливерпуля".

48' Момент у "Брайтона". Гомес подал в штрафную "Ливерпуля" с правого полуфланга, но зашитники первыми оказались на мяче и отвели угрозу от своих ворот.

46' В составе "Брайтона" есть замена: поле покинул Боскальи, в игру вступил Хиншелвуд.

46' Начался второй тайм.

Александр Исак globallookpress.com

45+3' Звучит свисток на перерыв. "Ливерпуль" обыгрывает "Брайтон" со счетом 3:0. А пока перерыв. Отдыхаем.

45+3' Боскальи получает карточку жёлтого цвета за фол на левом фланге атаки.

45+2' "Брайтон" с мячом на своей половине поля, не могут гости перейти на половину поля соперника. "Ливерпуль" встречает соперника высоким прессингом.

45' К основному времени первого тайма добавлено 3 минуты.

44' "Ливерпуль" продолжает продавливать оборону "чаек", от Гакпо идёт прострельная передача с правого фланга, но никто из одноклубников не успел замкнуть передачу.

42' Гакпо приблизился к штрафной "Брайтона" по центру и находясь на границе, нанёс удар выше ворот. Могло бы получиться опасно.

40' "Ливерпуль" нанес по воротам соперника 7 ударов, 3 — в створ. "Брайтон" пробил 3 раза, но в створ не попал.

38' ОПАСНО! Аяри пробил и-за пределов штрафной и угодил в правую штангу.

36' Вирц подаёт с левого углового на ближнюю штангу, защитники "Брайтона" отбиваются.

34' По владению мячом в нашем поединке пока равенство — 50 на 50%

32' В нашем матче потасовка: Гакпо и Вушкови что-от не поделили между собой в центре поля. Судья вовремя включился в эпизод и разогнал соперников в разные стороны. Обошлось без карточек.

30' МОМЕНТИЩЕ! Коштинья вырезал с правого фланга мяч на Костуласа, тот пробил по воротам, но мяч заблокировал Жаке.

28' "Ливерпуль" шесть раз пробил по воротам "Брайтона", три из них — в створ. Гости пока два раза нанесли удар по воротам мерсисайдцев, но все пока мимо.

26' Керкез простреливал в штрафную соперника с левого фланга, но во вратарской сыграли надёжно "чайки" и отразили угрозу от своих ворот.

24' "Ливерпуль" показывает отличную комбинационную игру и не дает "Брайтону" пока не единого шанса на успех. Полный контроль над игрой у мерсисайдцев.

22' ГООООООООЛ! 2:0! Исак! Барколя подает с правого фланга и Исак переправляет мяч в пустые ворота.

21' Опасно! Исак вошел в штрафную по центру и пробил выше ворот.

19' МОМЕНТИЩЕ! Гакпо влетел в штрафную соперника через левый фланг, пробил с острого угла, но вратарь вытянулся в струнку и отразил удар.

17' АВТОГОЛ! 1:0! Гросс! "Ливерпуль" открывает счёт в матче. После прострельной передачи с правого фланга Вирц пробил по воротам, мяч рикошетом от Гросса влетел в сетку.

16' МОМЕНТИЩЕ! Аяри после прострельной передачи с правого фланга зарядил по мячу с 12-ти метров. Мяч пролетел над перекладиной.

14' Гости владеют мячом 54% игрового времени, хозяева — 46%.

12' "Брайтон" много контролирует мяч на своей половине поля, пока гости не стремятся идти в открытый футбол против "Ливерпуля".

Коди Гакпо globallookpress.com

10' Опасно! Исак получил мяч у линии штрафной слева, отдал пас на Гакпо и тот пробил в правый угол, мяч прилетел в руки Вербрюггена.

08' "Брайтон" пытается атаковать левым флангом, но Барколя играет уверенно на правом фланге обороны и перехватывает сферу.

06' Вынужденная замена в составе "Брайтона": Кадыоглу покидает поле, игру вместо него продолжит Коштинья.

06' "Брайтон" будет играть в меньшинстве одну минуту, пока Кадыоглу будет отбывать минуту у кромки поля.

05' Кадыоглу лежит на газоне, ему потребовалась помощь врачей. В нашем поединке пока пауза. Игрок "Брайтона" в борьбе за мяч столкнулся с Гравенберхом.

04' Спокойно начинается наша встреча, соперники пока присматриваются друг к другу.

02' Встречу с центра поля начали игроки "Брайтона". Гости играют в синей форме. "Ливерпуль" — в красной.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

16:55 Футболисты "Ливерпуля" и "Брайтона" выходят на поле. Матч начнётся с минуты на минуту.

16:50 Стартовый состав "Брайтона": Вербрюгген, Вушкович, Кадыоглу, Данк, Боскальи, Гросс, Де Кёйпер, Андрес, Гомес, Аяри, Костулас.

16:45 Стартовый состав "Ливерпуля": Алиссон, Керкез, Араухо, Ван Дейк, Жаке, Гравенберх, Гакпо, Баркола, Вирц, МакАллистер, Исак.

16:40 Главным арбитром встречи назначен Сэмюэл Барротт из Йоркшира (Англия)

16:30 В Ливерпуле — прохладная погода с температурой около +12 °C. Синоптики прогнозируют сильный ветер и вероятность дождя, что может осложнить игру и повлиять на действия футболистов на поле.

16:15 В последних очных матчах "Ливерпуль" и "Брайтон" регулярно обменивались победами. В марте 2026 года "чайки" обыграли мерсисайдцев со счётом 2:1, а в предыдущей встрече на "Энфилде" сильнее оказался "Ливерпуль" — 2:0. Противостояние команд нередко получается упорным, поэтому предстоящая игра обещает быть интересной.

16:00 "Брайтон" в последних матчах АПЛ обыграл "Кристал Пэлас" (5:0), "Сандерленд" (2:0) и "Арсенал" (3:0). Команда демонстрирует результативный футбол и постарается продолжить успешную серию в игре с "Ливерпулем". У "чаек" есть кадровые проблемы. Из-за травм команде не помогут Каору Митома, Янкуба Минте и Матс Виффер.

15:45 В последнем матче чемпионата Англии мерсисайдцы обыграли "Брентфорд" (2:1), а в Лиге чемпионов победили "Вильярреал" со счётом 4:3. В преддверии встречи с "Брайтоном" в списке травмированных Джереми Фримпонг, Конор Брэдли, Джованни Леони и Уго Экитике.

15:30 "Ливерпуль" после семи туров АПЛ набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив девять мячей и пропустив восемь.

15:15 Матч пройдёт на "Энфилде" в Ливерпуле, вмещающем 61 276 болельщиков.

15:10 Всем привет! "Ливерпуль" и "Брайтон" сойдутся в матче 8-го тура чемпионата Англии. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, чтобы следить за ходом встречи, узнавать о самых опасных моментах и быть в курсе всех событий на поле!

15:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.