«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» и нанесла команде Энцо Марески первое поражение в Премьер-лиге в этом сезоне. До поездки на «Вилла Парк» гости выиграли все семь туров, но в Бирмингеме их подвели ошибки в обороне и Николас Джексон, который дважды наказал Марка Гехи и Джанлуиджи Доннарумму. Эрлинг Холанн всё же продолжил свою серию и забил 13-й мяч в сезоне, однако последнее слово осталось за хозяевами. Команда Унаи Эмери в очередной раз показала, насколько хорошо себя чувствует без постоянного контроля мяча. «Сити» долго владел инициативой, но «Вилла» терпеливо ждала моменты для быстрых выпадов и использовала их намного лучше.

Начало получилось совсем не таким, какого ждали от лидера чемпионата. «Сити» много держал мяч (в первые пять минут владение доходило почти до 90%), но хозяева играли заметно резче и агрессивнее. Они быстрее вступали в единоборства, мгновенно вылетали вперёд после отбора и уже на шестой минуте вышли вперёд. Рубен Диаш отдал передачу на Гехи, тот не справился с обработкой, и Джексон тут же подхватил мяч в левом полуфланге. Форвард не стал ждать поддержки и мощно пробил под перекладину над Доннаруммой.

Первый гол Джексона globallookpress.com

Марк Гехи и в предыдущем туре допустил несколько очевидных ошибок, явно не в лучшей форме сейчас защитник «Сити». Дальше становилось только тяжелее — Джексон постоянно тянул Гехи на левый фланг, навязывал силовую борьбу и убегал за спину. В одном из эпизодов защитнику пришлось срывать проход фолом у штрафной ценой жёлтой карточки. «Сити» постепенно пришёл в себя и стал дольше находиться у чужой штрафной. Шерки несколько раз находил пространство между линиями, Ндиай активно работал справа и регулярно пытался вскрывать зону Матсена, но оборона «Виллы» держалась отлично.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» globallookpress.com

Ндиай мучил Матсена, но Судзуки не позволял «Сити» сравнять

Самым опасным игроком гостей в первом тайме был Илиман Ндиай. Он постоянно менял направление дриблинга, одинаково уверенно шёл и во фланг, и в центр, поэтому Матсену было сложно понять, чего ждать от следующего движения. Ндиай несколько раз сам доходил до удара, а в одном из эпизодов попал в штангу. Шерки тоже получил хороший шанс, но Зион Судзуки отлично среагировал и сохранил преимущество «Виллы».

Сейв Судзуки globallookpress.com

При этом хозяева не садились в глухую оборону — стоило «Сити» потерять мяч, как Джексон сразу предлагал забегание в свободную зону и помогал команде выходить из-под давления. Именно в таких эпизодах особенно хорошо было видно, почему Эмери так хотел снова поработать с Николасом после «Вильярреала». Форвард не только завершает атаки, но и постоянно растягивает линию, цепляется за передачи и даёт партнёрам возможность подняться выше. К перерыву Мареска признал, что Гехи откровенно проигрывает Джексону в скорости и физике, и на второй тайм Марка не выпустил.

Во второй половине гости действительно прибавили — «Вилла» села чуть глубже, а «Сити» быстрее переводил мяч с фланга на фланг и наконец-то довёл атаку до Холанна. На 53-й минуте Ндиай снова оказался справа против Матсена. Он принял мяч правой, следующим касанием левой показал движение внутрь, заставил защитника сместиться, а затем неожиданно пошёл к лицевой и подал в центр. Холанн выиграл воздух и с близкой дистанции головой отправил мяч в сетку — 1:1.

Илиман Ндиай и Эрлинг Холанн globallookpress.com

Это уже 13-й гол норвежца в сезоне, и после него действительно возникло ощущение, что «Сити» вот-вот сломает «Виллу». Гости продолжали давить, Гвардиол и Доку искали моменты слева, а хозяева всё реже задерживались с мячом на чужой половине. Но «Вилла» как раз и показала, что ей не обязательно контролировать матч, чтобы забить.

Джексон организовал второй мяч, «Вилла» выстояла

Второй гол стал почти образцовым примером того, как Эмери использует Джексона. Форвард сначала принял мяч под давлением, сохранил его и мягко перевёл направо на Ибраима Мбайе, после чего сразу продолжил рывок в штрафную. Мбайе вернул мяч в центр, Джексон первым касанием пробил по воротам, и Доннарумма не справился. Мяч прошёл под ним — вратарь «Сити» вполне мог спасать.

Николас Джексон globallookpress.com

Этот гол особенно хорошо показал, насколько изменилась игра Джексона при Эмери. Он не ждёт передачу за спину, а участвует в развитии атаки, умеет удержать мяч и сразу после этого снова оказывается в нужной точке для завершения. У нападающего уже семь голов в сезоне, а дуэль Николаса с обороной «Сити» стала одной из главных причин победы хозяев.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» globallookpress.com

Гости после второго пропущенного добавили движения на флангах, но в концовке всё чаще начинала страдать точность. Передачи уходили не туда, подачи летели в защитников, а нервозность росла вместе с количеством ненужных фолов. «Вилла» при этом всё увереннее защищала свою штрафную. Джексон ушёл под овации за восемь минут до конца, а команда Эмери уже откровенно играла на сохранение результата. В самой концовке у Холанна всё же был шанс на дубль ударами головой, но Матсен успел вынести мяч с линии. Так и закончился идеальный старт сезона «Сити».

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По самой игре поражение гостей не выглядело поводом для паники. Они создали достаточно, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью, долго контролировали мяч и после гола Холанна действительно были близки ко второму. Но «Вилла» грамотно наказала за ошибки, причём не абстрактные, а вполне локальные: сначала от Гехи, затем от Доннаруммы. Команда Эмери обыгрывает «Ман Сити» в третий раз подряд, и снова в своём стиле! «Вилла» не пытается соревноваться с соперником в количестве владения, а грамотно указывает Мареске на слабые стороны его команды. Несмотря на семь побед подряд, она и раньше допускала немало моментов, просто не платила за это результатом.