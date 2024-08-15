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    Пять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ

    В новом сезоне команде Пепа Гвардиолы будет очень сложно обойти главных конкурентов

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    Пеп Гвардиола
    Этот сезон ничем не отличается от предыдущих: «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы снова является главным фаворитом в борьбе за титул в английской Премьер-лиге.
    «Ман Сити» был фаворитом у букмекеров даже летом 2016-го, когда Гвардиола только пришел в команду, а в его распоряжении были такие игроки, как Клаудио Браво, Бакари Санья и Гаэль Клиши. В том сезоне «горожане» остались без титула, отстав от «Челси» на 15 очков.

    Букмекеры до сих пор редко ошибались. Исключением стал лишь первый сезон Гвардиолы в Манчестере, а также кампания 2019/2020, когда «Ливерпуль» набрал почти рекордное количество очков.

    «Манчестер Сити» выигрывал АПЛ в шести из восьми сезонов под руководством АПЛ. Сейчас есть ощущение, что доминирование «Сити» недооценивают.

    Несмотря на то, что в эпоху Гвардиолы «Манчестер Сити» выигрывал АПЛ в 75% случаев, предсезонные коэффициенты на их победу никогда не были пропорционально высокими.

    Но если бы вы поставили на победу «Сити» в АПЛ перед каждым из последних восьми сезонов, то все равно получили бы значительную прибыль.

    Букмекерские котировки указывают на то, что, скорее всего, произойдет в спорте с большей точностью, чем любой другой источник общедоступной информации.

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    • Вероятность того, что «Манчестер Сити» снова станет чемпионом, на данный момент составляет 47 процентов. Однако у команды Гвардиолы есть серьезный конкурент — «Арсенал».

    ESPN рассказывает, почему «Арсенал» может наконец-то подвинуть «Манчестер Сити» с вершины.

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» был средней командой по меркам Гвардиолы

    Начнем с самых простых показателей — очков и разницы забитых и пропущенных мячей. В предыдущей кампании «Манчестер Сити» набрал 91 очко при разнице мячей «+62». Это пятый и четвертый худший показатели в эпоху Гвардиолы.

    С другой стороны, это абсурдно называть средним результатом. За более чем 30-летнюю историю АПЛ чемпионы в среднем набирали 87 очков и имели разницу забитых и пропущенных мячей «+50». То есть в прошлом сезоне «Ман Сити» был значительно лучше среднего чемпиона АПЛ. Очевидно, что они не выиграли бы четыре титула подряд и шесть из семи последних, демонстрируя посредственный уровень.

    Эрлинг Холанн и Пеп Гвардиола
    globallookpress.com

    В последних двух сезонах у «Сити» было почти одинаковое количество очков и разница мячей. Если бы команда Гвардиолы играла на таком уровне в каждом из семи последних сезонов, она бы выиграла только четыре титула, а не шесть.

    Если «Сити» в новом сезоне не станет лучше по сравнению с предыдущей кампанией, их можно будет обойти. Правда, для этого кому-то из конкурентов придется провести один из лучших сезонов в своей истории.

    Данные указывают на то, что «Манчестер Сити» будет регрессировать

    Если мы возьмем каждого игрока «Ман Сити», который провел не менее 1000 минут в прошлом сезоне АПЛ, то станет ясно, что в большинстве случаев есть основания ожидать некоторого регресса.

    Родри был лидером «Сити» по количеству игрового времени в прошлом сезоне, но он приближается к завершению своего пикового периода. При этом Гвардиола все еще не придумал, за счет кого команда может оставаться на элитном уровне, когда испанец вынужден пропускать матчи из-за травм или усталости.

    Вторым по количеству проведенных на поле минут был Фил Фоден, лучший игрок предыдущего чемпионата Англии. Он превзошел показатель ожидаемых забитых мячей (xG) на невероятные 8,7 гола — это самое большое отклонение во всей лиге.

    Вполне вероятно, что в предстоящем сезоне Фоден будет не так результативен, несмотря на все его качества.

    Кевин Де Брёйне
    globallookpress.com

    Эдерсон, как известно, не скрывает, что готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Бразильский вратарь был на третьем месте по количеству сыгранных минут, а на четвертом — Хулиан Альварес, который как раз за неделю до старта нового сезона перешел в «Атлетико».

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    • Кайлу Уокеру уже 34 года, а Бернарду Силве — 30. Мануэль Аканджи (29 лет), Натан Аке (29), Матео Ковачич (30), Кевин Де Брёйне (33) и Джон Стоунз (30) — все они приближаются к своему пику или уже прошли его.

    Если за рамки своих пиковых лет выходят один или два ключевых игрока, то это явно не повод для беспокойства. В этом случае всегда можно найти замену. Но когда у вас так много футболистов, приближающихся к 30 годам, очевидно, что могут возникнуть проблемы. Это может стать поводом для стремительного падения. Достаточно вспомнить «Ливерпуль» в сезоне-2022/2023.

    Впервые за долгое время состав «Манчестер Сити» выглядит уязвимым и не таким надежным, как раньше.

    Теперь у «Ман Сити» не один, а сразу два серьезных конкурента — «Арсенал» и «Ливерпуль»

    Если бы перед началом сезона на титул претендовали только «Ман Сити» и «Арсенал», вероятность победы команды Гвардиолы составляла бы больше 50%. А если бы единственным конкурентом «Сити» был «Ливерпуль», шансы «Сити» были бы значительно больше 50%.

    Но сейчас всё указывает на то, что у «Манчестер Сити» будет как минимум два серьезных конкурента — «Арсенал» и «Ливерпуль».

    В сезоне-2023/2024 «Манчестер Сити» опередил «Арсенал» на два очка
    globallookpress.com

    В первых пяти чемпионских сезонах под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» опережал команду, занявшую третье место, в среднем на 19,6 очка. В прошлом сезоне «Ливерпуль» отстал от «Сити» на девять очков, но при этом опередил на 14 очков «Астон Виллу», которая замкнула топ-4. Разрыв между первым и третьим местом был меньше, чем разрыв между третьим и четвертым.

    Несмотря на победу, «Ман Сити» не был лучшей командой в прошлом сезоне

    Анализ Бена Торвани (когда-то работал в «Милане», а сейчас сотрудничает с экс-руководителем отдела исследований «Ливерпуля» Ианом Грэмом) показал, что сочетание xG и голов было еще более прогнозируемым.

    Торвани обнаружил, что 70% xG и 30% забитых мячей содержат больше всего информации о том, как команды будут выступать в будущем.

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    • В этом случае можно увидеть, что на в прошлом сезоне на вершине был «Арсенал». И это первый раз в эпоху Гвардиолы, включая тот первый переходный сезон, когда «Сити» не лидирует в лиге по этому мощному показателю.

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    Когда «Ливерпуль» стал чемпионом, они все равно существенно отставали от «Сити» по скорректированной разнице забитых и пропущенных мячей. А в те два сезона, когда «красные» преследовали «Сити» до последнего тура с 90+ очками, их показатели были внушительными — но все равно не такими хорошими, как у команды Гвардиолы.

    Проще говоря, если брать за основу исключительно базовые показатели прошлого сезона, «Арсенал» на этот раз можно назвать фаворитом в борьбе за титул.

    «Арсенал» и «Ливерпуль» могут стать еще лучше

    Самый важный момент для нынешнего «Арсенала» — здоровье игроков. В прошлом сезоне в этом плане у «канониров» не было проблем, их ключевые исполнители всегда были готовы выйти на поле: Вильям Салиба отыграл без замен все 38 матчей в АЛЛ, Деклан Райс — 94,3% игровых минут от общего количества, Мартин Эдегор — 90,4%, Габриэл — 89%, Бен Уайт — 87,4%, а Букайо Сака — 85,4%.

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    • Это те шесть игроков, для которых нет равноценной замены. В прошлом сезоне у Микеля Артеты не было повода решать эту проблему. Между тем, «Ман Сити» почти половину минувшей кампании провел без Де Брёйне, а у «Ливерпуля» в лазарете оказались все лидеры, кроме Вирджила ван Дейка.

    Микель Артета
    globallookpress.com

    Также стоит обратить внимание на возраст игроков «Арсенала». В прошлом сезоне средний возраст «канониров» составил 25,0 лет — это третий самый низкий показатель в лиге. Это говорит о том, что в команде Артеты почти не тех, кто уже вышел за рамки своих пиковых лет. Ну разве что Жоржиньо (32 года) и Леандро Троссард (29). Первый в прошлом сезоне провел в АПЛ около 900 минут, в то время как второй забил 12 мячей, несмотря на то, что в основном появлялся на поле со скамейки запасных.

    Большая часть основных игроков «Арсенала» находится в расцвете сил — в возрасте от 24 до 28 лет. Райс, Эдегор, Габриэл, Уайт и Кай Хаверц — в середине этого диапазона. Александр Зинченко и Габриэл Жезус скоро достигнут пика, но и они сейчас в расцвете сил. Вратарю Давиду Райе исполнится 29 лет через несколько месяцев, плюс надо учитывать, что для голкиперов очень часто это вообще не возраст.

    Вильям Салиба
    globallookpress.com

    При этом у «Арсенала» есть несколько звездных игроков, которые могут стать еще лучше. Сака в сентябре исполнится 23 года, столько же сейчас Салиба и Мартинелли.

    Сака в предыдущих сезонах постоянно демонстрировал прогресс. Вот его показатели xG без учета пенальти и ожидаемых голевых передач за последние четыре сезона:

    2020-21: 0,40 в среднем за 90 минут;
    2021-22: 0,49;
    2022-23: 0,50;
    2023-24: 0,65.

    Вполне вероятно, что в новом сезоне Сака станет по-настоящему элитным бомбардиром и главным созидателем команды.

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    • Салиба уже сейчас является одним из лучших центральных защитников в мире. Конечно, ему еще нужно работать над некоторыми компонентами в своей игре (например, игра в воздухе), но и он наверняка проведет сезон на высочайшем уровне.

    Букайо Сака
    globallookpress.com

    Но, возможно, самого внушительный прогресс в ближайшем будущем случится в игре Мартинелли. Несколько лет назад он был таким же перспективным, как и Сака, если не лучше. В позапрошлом сезоне бразилец забил 15 мячей (без единого пенальти) и сделал пять результативных передач.

    Однако в сезоне 2023/2024 Мартинелли забил лишь шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Если ему удастся улучшить оба показателя, «Арсенал» будет главным претендентом на титул. Предыдущий сезон был худшим в карьере Мартинелли. Спад случился в самое неподходящее время. Правда, стоит отметить, что партнеры часто транжирили создаваемые им моменты.

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    • В прошлом сезоне xG+xA Мартинелли был почти на том же уровне, что и в сезоне-2022/2023 — 0,58 и 0,59 соответственно. Не исключено, что в предстоящей кампании в его игре случится прорыв — и забитых мячей, и результативных передач станет больше.

    Мартинелли
    globallookpress.com

    Несколько игроков, которые могут выйти на новый уровень в плане результативности, есть и в «Ливерпуле». В первую очередь, это Дарвин Нуньес, Доминик Собослаи, Харви Эллиотт, Конор Брэдли и Райан Гравенберх. Сложно представить, что их снова будут преследовать травмы. С такими игроками «Ливерпулю» по силам бороться за титул даже без Юргена Клоппа.

    Что касается «Арсенала», то еще одним усилением может стать Юрриен Тимбер, пропустивший прошлый сезон из-за серьезной травмы. Кроме того, лондонский клуб подписал итальянца Риккардо Калафьори из «Болоньи». Вместе с ними у «Арсенала» появляется дополнительные варианты в обороне, в том числе на проблемной позиции левого защитника.

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    • Также известно, что «Арсенал» перед закрытием трансферного окна может приобрести еще одного полузащитника, чтобы избежать зависимости от Жоржиньо и не использовать Хаверца на непривычной для него позиции.

    У «Ливерпуля» пока не было приобретений, но у них есть только одна проблема — позиция опорного полузащитника. «Красные» пытались выкупить у «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, но получили отказ. Конечно, будет лучше, если «Ливерпуль» все-таки купит полузащитника оборонительного плана.

    Конечно, у «Манчестер Сити» больше ресурсов, чем у «Арсенала» или «Ливерпуля», но на данный момент они ограничились подписанием Савио, а также продали Альвареса. Как-то существенно эти изменения не повлияют на общую картину.

    «Манчестер Сити» по-прежнему остается главным фаворитом, но у них уже нет столь явного превосходства над остальными, как в предыдущих сезонах. При этом у конкурентов достаточно возможностей для дальнейшего прогресса. Поэтому победа «Арсенала» или «Ливерпуля» не станет большим сюрпризом.

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