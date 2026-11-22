Когда Ролан Гусев в 2019 году пришёл работать в академию ЦСКА, осваивать тренерскую профессию ему помогал Дмитрий Игдисамов. Спустя семь лет бывшие коллеги встретились на «ВЭБ Арене» уже в качестве главных тренеров, а «Ахмат» Гусева победил со счётом 2:1. Для обладателя Кубка УЕФА это второй успех в матчах против родного клуба за последние девять месяцев. Весной он разгромил армейцев с «Динамо», но летом остался без работы. Вспоминаем, как Гусев начинал тренерскую карьеру и почему после нескольких лет в московских клубах оказался в Грозном.

После завершения карьеры Гусев не хотел возвращаться в футбол. Газзаев помог ему передумать

За шесть лет в ЦСКА Ролан Гусев трижды стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и участвовал в историческом финале Кубка УЕФА против «Спортинга» в мае 2005 года. В той встрече полузащитник вышел на замену на 86-й минуте, когда армейцы уже вели со счётом 3:1. Завершив игровую карьеру в 2011 году, Гусев довольно долго не собирался становиться тренером. Несколько лет он жил в Испании, занимался личными делами и лишь постепенно начал задумываться о возвращении в футбол.

Ролан Гусев с Кубком России и Кубком УЕФА globallookpress.com

Первый опыт получил на стажировках. В Марбелье Гусев наблюдал за тренировками ЦСКА Леонида Слуцкого, а затем отправился в Турцию, где изучал работу Юрия Сёмина в азербайджанской «Габале». Параллельно бывший полузащитник учился в Высшей школе тренеров вместе с Сергеем Семаком, Дмитрием Лоськовым и Вадимом Евсеевым. В 2019 году ему предложили начать работу в академии ЦСКА. Гусев согласился, хотя вскоре понял, что даже многолетний опыт профессионального футболиста мало помогает при подготовке детей. В апреле 2020-го он рассказывал клубному сайту, что на первых занятиях практически не представлял, как правильно выстроить тренировочный процесс. Приходилось разбираться в возрастных особенностях футболистов, составлять планы занятий и регулярно менять их из-за отсутствия нескольких воспитанников.

Одним из главных помощников стал Дмитрий Игдисамов, который пришёл в академию из «Рубина» и уже имел опыт работы с молодёжью. Гусев вспоминал, что многому научился у коллеги во время совместных поездок на зарубежные турниры. На одном из соревнований во Франции тренеры решили использовать высокий прессинг, поскольку команды проводили по два матча в день с таймами по 25 минут. ЦСКА добрался до финала, где уступил нидерландскому АЗ. По словам Гусева, именно Игдисамов тогда отвечал за большую часть тактической подготовки, а он сам помогал ему и перенимал опыт.

Выиграл Молодёжную лигу с ЦСКА и помог Кисляку попасть во взрослый футбол

Осенью 2021 года Гусев возглавил молодёжную команду ЦСКА, а уже в следующем сезоне привёл её к победе в Молодёжной футбольной лиге. Под его руководством выступали Матвей Кисляк, Егор Носков, Ярослав Арбузов и другие воспитанники армейской академии. Особенно интересна история Кисляка, которому на определённом этапе карьеры едва не пришлось покинуть клуб. По воспоминаниям Гусева, некоторые тренеры сомневались в перспективах полузащитника из-за физических данных, однако Игдисамов настоял на том, чтобы талантливый футболист остался в системе ЦСКА. Позже Кисляк попал в команду Гусева и практически сразу закрепился в основном составе. Тренер отмечал его понимание игры и умение быстро принимать решения, благодаря которым полузащитник выделялся даже среди более взрослых партнёров.

Ролан Гусев после назначения старшим тренером молодёжной команды ЦСКА globallookpress.com

В июне 2023 года Гусев неожиданно решил покинуть ЦСКА, хотя руководство рассчитывало продолжить сотрудничество. Сам специалист объяснил уход желанием перейти во взрослый футбол: после победы в Молодёжной лиге он считал, что готов к новым задачам. На освободившуюся должность назначили Игдисамова — через три года оба встретятся в РПЛ, причём за армейцев против команды Гусева выйдут футболисты, с которыми тренеры работали ещё в академии.

Следующим клубом Гусева стало московское «Динамо», где он вошёл в штаб Марцела Лички. В мае 2025 года после увольнения чешского тренера бывший полузащитник впервые самостоятельно возглавил команду РПЛ, но тогда провёл лишь четыре заключительных тура чемпионата. Осенью ситуация повторилась: Гусев заменил Валерия Карпина, а в декабре подписал полноценный контракт до конца сезона. К зимнему перерыву «Динамо» занимало десятое место, однако весной команда заметно прибавила. В четырёх первых матчах после возобновления чемпионата и Кубка России бело-голубые забили 17 мячей, разгромив «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Спартак» (5:2).

Ролан Гусев с футболистами «Динамо» globallookpress.com

Особенно удачным получился матч с армейцами 8 марта. В первом тайме защитник Николас Маричаль дважды отличился после стандартных положений, а после перерыва Бителло и Иван Сергеев довели счёт до разгромного. Правда, уже с 15-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Лусиано Гонду. Гусев объяснял, что его штаб специально готовил розыгрыши стандартов и стремился ограничить пространство для быстрых атак соперника. Открытый футбол против ЦСКА тренер считал слишком рискованным из-за скорости армейских нападающих.

За мартовские результаты его признали лучшим тренером месяца в РПЛ, однако сохранить такой темп до конца сезона «Динамо» не удалось. Команда заняла седьмое место в чемпионате, а в Кубке России уступила «Краснодару» в серии пенальти. Именно победа в Кубке была главной задачей Гусева. В интервью после ухода он признавался, что контракт до конца сезона воспринимал как признак недоверия со стороны руководства, хотя понимал причины подобного решения.

Ролан Гусев в «Динамо» globallookpress.com

В конце мая клуб объявил о возвращении Сандро Шварца. Сам Гусев расстался с «Динамо» без публичного конфликта, но возвращаться на должность помощника при немецком специалисте отказался. Он объяснил, что после самостоятельной работы футболистам было бы сложно снова воспринимать его в прежней роли. Вместо этого Гусев отправился в Испанию, где планировал познакомиться с тренировочным процессом одного из клубов Ла Лиги.

Газзаев передал Гусеву тренерские конспекты и отговорил от рискованного решения

Во время работы в «Динамо» Гусев регулярно советовался с Валерием Газзаевым. Бывший тренер ЦСКА не ограничивался обсуждением результатов и помогал разбирать конкретные тактические решения. В январе 2026 года Гусев рассказал, что Газзаев даже передал ему собственные тренерские конспекты. По словам специалиста, они созванивались практически после каждого матча, причём бывший тренер армейцев мог довольно жёстко критиковать своего ученика. Один из таких разговоров состоялся перед ответной кубковой встречей с «Краснодаром». Гусев собирался перевести «Динамо» на схему с тремя центральными защитниками, которую незадолго до этого использовал против «Сочи».

Помощники предложили обсудить идею с Газзаевым, поскольку ЦСКА при нём долгое время играл по подобной схеме. Однако опытный тренер посоветовал не рисковать: по его мнению, футболисты «Динамо» не успели достаточно хорошо освоить новое расположение. Гусев прислушался к рекомендации, хотя впоследствии подчёркивал, что не собирается полностью копировать подход Газзаева. Ему ближе футбол, в котором тренер может менять схему и задачи игроков в зависимости от соперника.

Валерий Газзаев празднует победу ЦСКА globallookpress.com

В июньском интервью «Спорт-Экспрессу» он даже признался, что готовиться к командам Мурада Мусаева, Сергея Семака и Михаила Галактионова ему было сложнее, чем к коллективам иностранных специалистов Фабио Челестини и Хуана Карлоса Карседо. Гусев объяснял это тем, что российские тренеры чаще меняют привычные сочетания и стараются закрывать сильные стороны конкретного соперника. Спустя несколько месяцев этот принцип пригодился ему уже в «Ахмате».

Принял «Ахмат» на 15-м месте, а на подготовку к первому матчу получил три дня

В начале ноября «Ахмат» расстался со Станиславом Черчесовым после трёх поражений подряд. Грозненцы занимали предпоследнее место в РПЛ, набрав всего 11 очков за 13 туров. Договориться с Гусевым руководству клуба удалось буквально за несколько часов. Вместе с ним в Грозный приехали Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и аргентинский тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда. Все трое уже работали с ним в других командах. На подготовку к первой встрече с «Родиной» у штаба оставалось три дня. Гусев сразу предупредил, что за такой срок невозможно кардинально изменить футбол команды, поэтому тренеры сосредоточились на организации обороны, быстрых атаках и стандартах.

Ролан Гусев на тренировке «Ахмата» globallookpress.com

7 ноября «Ахмат» победил со счётом 1:0 благодаря голу Клисмана Цаке и покинул зону прямого вылета, после этого началась пауза на матчи сборных, которая позволила Гусеву подробнее познакомиться с командой. Правда, полноценного тренировочного цикла всё равно не получилось: несколько футболистов отправились в национальные сборные, поэтому основную работу перед встречей с ЦСКА пришлось проводить уже после их возвращения.

21 ноября Гусев вернулся на «ВЭБ Арену», где восемь месяцев назад разгромил армейцев с «Динамо». На этот раз его команда считалась явным аутсайдером, а на противоположной скамейке находился Дмитрий Игдисамов. Перед матчем Гусев признавался, что прекрасно представляет возможности нескольких игроков ЦСКА, поскольку лично работал с ними в молодёжной команде. Летом он также публично поддерживал назначение Игдисамова главным тренером армейцев, отмечая его опыт и умение развивать молодых футболистов.

Первый тайм гости провели преимущественно в обороне. ЦСКА чаще владел мячом, однако «Ахмат» старался сохранять компактность и при первой возможности быстро переходить в атаку. После перерыва грозненцы воспользовались своими моментами. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал пенальти за контакт Данила Кругового с Георгием Мелкадзе в штрафной. Решение арбитра вызвало споры, однако после проверки эпизода 11-метровый оставили в силе. Ещё через 11 минут Эгаш Касинтура вывел Мелкадзе один на один с Владиславом Бориско, и нападающий удвоил преимущество гостей. ЦСКА ответил дальним ударом Энрике Кармо на 69-й минуте, но сравнять счёт до финального свистка не сумел.

Ролан Гусев и Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

Гусев рассказал, что штаб заранее рассчитывал на свободные зоны во втором тайме. Тренеры предполагали, что при отставании ЦСКА начнёт рисковать и оставлять пространство за спинами защитников. Именно после быстрой атаки «Ахмат» забил второй мяч. По данным Opta, Гусев стал первым российским тренером в XXI веке, которому удалось выиграть оба первых матча против ЦСКА в РПЛ. Предыдущим отечественным специалистом с аналогичным результатом был Александр Игнатенко в 1990-х годах.

Когда журналисты назвали Гусева «криптонитом» для армейцев, тренер признался, что не знает значения этого слова. Обе победы он объяснил удачным стечением обстоятельств и работой футболистов. После двух матчей с новым наставником «Ахмат» поднялся на 11-е место, набрав 17 очков. При этом расстояние до зоны переходных встреч остаётся небольшим, поэтому Гусеву ещё предстоит закрепить первые успехи.

Календарь и таблица РПЛ

Уже 25 ноября грозненцы встретятся с «Краснодаром» в Кубке России — именно этот соперник весной прервал кубковый путь «Динамо» и фактически лишил Гусева шансов сохранить работу. После победы над ЦСКА тренер объяснил, что играть исключительно в собственный футбол могут разве что «Реал», «Барселона» и ПСЖ, а остальным необходимо учитывать возможности соперника. Пока «Ахмат» действует именно так, а Ролан Гусев начинает третий и, кажется, важнейший этап самостоятельной тренерской карьеры.