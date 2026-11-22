Московское «Динамо» и «Краснодар» играют на «ВТБ Арене» в 15-м туре российской Премьер-лиги. Команда Сандро Шварца набрала 31 очко и уступает лидирующему «Зениту» только по дополнительным показателям. Краснодарцы располагаются на четвертой строчке с 26 баллами. Перед международной паузой подопечные Мурада Мусаева прервали затяжную безвыигрышную серию, а теперь могут вплотную приблизиться к тройке лидеров.

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13:25 А это стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Родригес, Жубал, Оласа, Вахания, Аугусто, Батчи, Кристиан, Черников, Воробьёв, Кордоба.

13:20 «Динамо» начнёт матч в таком составе: Лунёв, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гутьеррес, Тюкавин, Гладышев.

13:15 Международную паузу краснодарцы провели практически в полном составе: в расположение национальных команд отправились лишь три футболиста. В контрольной встрече с майкопской «Дружбой» (3:1) забили те же игроки, которые отличились против ЦСКА: Кордоба, Батчи и Уткин. Кроме того, после дисквалификаций возвращаются Александр Черников и Лукас Оласа. По-прежнему недоступен Никита Кривцов, восстанавливающийся после разрыва сухожилия задней поверхности бедра.

13:10 Причины осенних неудач во многом связаны с обороной. За пять последних туров «Краснодар» пропустил 11 мячей, тогда как за девять предыдущих встреч соперники поражали его ворота лишь семь раз. Последний сухой матч в чемпионате команда провела еще 17 сентября против «Оренбурга» (0:0). Зато постепенно набирает форму Кордоба, который за пять последних туров забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. На счету колумбийца уже шесть голов в нынешнем розыгрыше РПЛ.

13:05 Южане рисковали установить клубный антирекорд по продолжительности безвыигрышной серии в чемпионате. После семи туров без побед команда Мусаева наконец добилась успеха, обыграв ЦСКА со счетом 4:2. Джон Кордоба оформил дубль, еще по мячу забили Жоау Батчи и Даниил Уткин. Для краснодарцев это была первая победа в РПЛ с начала осени. Несмотря на столь продолжительный спад, отставание от лидеров составляет всего пять очков.

13:00 Главной потерей перед встречей с «Краснодаром» стал Артур Гомес. Бразилец получил две желтые карточки за четыре минуты в матче с «Факелом» и теперь вынужден отбывать дисквалификацию. Его отсутствие может предоставить шанс Максимилиано Гутьерресу, который пока получает немного игрового времени в чемпионате. Под вопросом остается и состояние Максима Осипенко, пропустившего ноябрьские матчи сборной России по состоянию здоровья, но сыгравшего один тайм против «ФК 10».

12:55 На своем поле «Динамо» чувствует себя значительно увереннее. Бело-голубые еще не проигрывали дома в нынешнем чемпионате, а в трех последних домашних встречах забили шесть мячей и пропустили всего один. Во время международной паузы москвичи провели шоу-матч против медиакоманды «ФК 10», одержав волевую победу со счетом 4:2. Дубль оформил Иван Сергеев, который также отметился результативной передачей. Тем временем Хуан Касерес забил дебютный гол за сборную Парагвая, а Тюкавин впервые вышел с капитанской повязкой в составе национальной команды России.

12:50 Еще в середине октября бело-голубые единолично возглавляли чемпионат после победы над ЦСКА со счетом 3:1. Однако следом команда Шварца неожиданно уступила «Акрону» (1:3), а затем проиграла «Краснодару» в Кубке России (1:2). Вернуться на победный путь удалось благодаря встречам с представителями нижней части таблицы. Москвичи обыграли «Ахмат» (2:0) и «Факел» (2:1), причем решающий мяч в Воронеже Константин Тюкавин забил только на 91-й минуте. Незадолго до этого хозяева упустили возможность выйти вперед, когда Белайди Пуси не попал в пустые ворота.