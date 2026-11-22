В воскресенье, 22 ноября, омский «Авангард» примет казанский «Ак Барс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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13:40 Главными судьями матча будут Бирин Виктор и Евгений Кочетов.

Стартовый состав «Ак Барса» В контакте ХК «Ак Барс»

13:32 Стартовый состав «Ак Барса»: Арефьев, Билялов; Терехов, Яруллин, Евсеев, Марченко, Миллер, Никитин, Лямкин; Бровкин, Денисенко, Зернов, Стась, Сафонов, Якупов, Быков, Терехов, Пустозёров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Саберзянов.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

13:30 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Адамчук, Гуляев, Стариков; Маклауд, Афанасьев, Окулов, Потуральски, Долженков, Рейнгардт, Казанцев, Прохоркин, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

13:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, команды успели провести между собой 1 матч. В Казани, 28-го октября победил «Авангард» со счётом 0:4.

13:11 «Ак Барс» на домашнем льду потерпел поражение от московского «Спартака» (2:3 Б). «Ак Барс» в последних матчах регулярного чемпионата одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1), «Торпедо» (5:2), а также проиграл московскому «Динамо» (2:4), «Автомобилисту» (1:5).

13:08 В рамках минувшего тура «Авангард» на домашнем льду переиграл «Адмирал» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Джош Ливо, Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев. В последних матчах омский клуб одержал победы над «Нефтехимиком» (5:1), «Металлургом» (4:3 ОТ) и «Сибири» (4:3 ОТ), потерпел поражение от минского «Динамо» (0:4).

13:04 «Ак Барс» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 29 очков после 30 сыгранных матчах.

13:02 В таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 32 очка.

13:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.82