прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арена G-Drive» 22 ноября, начало — в 14:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Авангард»

Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 32 очка.

Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты на домашнем льду переиграли «Адмирал» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Джош Ливо, Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: в последних матчах омский клуб одержал победы над «Нефтехимиком» (5:1), «Металлургом» (4:3 ОТ) и «Сибири» (4:3 ОТ), потерпел поражение от минского «Динамо» (0:4).

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 29 очков после 30 сыгранных матчах.

Последние матчи: клуб из Казани на домашнем льду потерпел поражение от московского «Спартака» (2:3 Б).

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: «Ак Барс» в последних матчах регулярного чемпионата одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1), «Торпедо» (5:2), а также проиграл московскому «Динамо» (2:4), «Автомобилисту» (1:5).

На что ставят в матче Авангард — Ак Барс Букмекерские коэффициенты на матч Авангард — Ак Барс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Авангард» занимает 4-е место в Восточной конференции

«Ак Барс» занимает 9-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Авангард» выиграл у «Ак Барса» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Авангард» выглядит предпочтительнее перед этой встречей. Омский клуб выиграл пять из шести последних матчей, уверенно действует на домашнем льду и уже обыгрывал «Ак Барс» в нынешнем сезоне со счетом 4:0. Казанцы выступают менее стабильно и занимают девятое место на Востоке. С учетом текущей формы хозяева имеют хорошие шансы вновь добиться успеха.

1.95 Победа «Авангарда» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Авангард» — «Ак Барс» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Авангарда» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: «Авангард» в последних матчах демонстрирует хорошую результативность, регулярно забрасывая по несколько шайб. «Ак Барс» также способен отличиться, но в гостях казанцы не всегда стабильно действуют в атаке. При этом очные встречи команд нередко проходят с небольшим количеством голов.

1.82 ТМ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Авангард» — «Ак Барс» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.82.