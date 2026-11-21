«Каролина» не отдаст очки в матче топов Востока и Запада?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Леново Центре» 21 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Каролина»

Турнирное положение: На счету «Каролины» — 35 очков в 22 матчах. «Харрикейнз» возглавляют Восточную конференцию, на 3 зачетных балла опережая ближайшего преследователя — «Тампу-Бэй».

Последние матчи: После крупного поражения от «Нэшвилла» (1:4) «Каролина» выиграла на площадке «Айлендерс» (5:3), а дома разгромила «Чикаго» (9:2).

Затем команда Рода Бриндамора дважды встретилась с «Сиэтлом» в рамках Глобальной серии. В Хельсинки «Харрикейнз» дважды взяли верх (4:1, 5:1). На своей площадке «Каролина» накануне уступила «Монреалю» (1:2, ОТ).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: «Каролина» уверенно прописалась на самой вершине Востока. Команда Бриндамора подкрепляет свой высокий класс мощной атакой и качественной игрой без шайбы.

Восемь из десяти последних матчей закончились победой «Харрикейнз». В шести играх «Каролина» забивала не менее четырех голов, а в пяти — громила соперников с разницей в три шайбы и более.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После 24 сыгранных матчей «Эдмонтон» занимает 2-е место на Западе с 37 очками. От лидирующей «Миннесоты» канадцы отстают на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Ноябрьскую серию домашних встреч «Эдмонтон» завершил победами над «Ванкувером» (4:2), «Рейнджерс» (3:1) и «Филадельфией» (3:2, ОТ).

Выезд также сложился удачно для «Ойлерз»: команда Майка Бэбкока последовательно обыграла «Торонто» (1:0), повторно «Филадельфию» (5:2) и «Флориду» (5:2). В последнем матче канадцы проиграли «Тампе» (1:3).

Не сыграют: Фредерик Андерсен, Маттиас Янмарк, Мэттью Савой, Райан Нюджент-Хопкинс.

Состояние команды: «Эдмонтон» набрал внушительный ход, чего с командой не происходило в последних регулярках. Высокая результативность «Ойлерз» сочетается с более собранной игрой в обороне.

Только в одном матче из семи последних команда Майка Бэбкока потеряла очки и пропустила больше двух голов. Между тем по ходу сезона «Ойлерз» дали всего две осечки на гостевом льду.

На что ставят в матче Каролина — Эдмонтон Букмекерские коэффициенты на матч Каролина — Эдмонтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в двух последних матчах на льду «Каролины»

В семи из девяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

В трех из пяти предыдущих личных встреч была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.40, победа «Эдмонтона» — в 3.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Каролина» во всех отношениях выглядит убедительно, особенно на своем льду. Даже результативному «Эдмонтону» будет непросто справиться с давлением хозяев.

1.97 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Каролина — Эдмонтон принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: «Каролина» победит за 1.97.

Прогноз: Обе команды располагают одними из наиболее продуктивных атак в лиге. При таком сочетании даже дисциплинированная оборона хозяев может не выдержать встречного давления.

2.11 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Каролина — Эдмонтон позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.11.