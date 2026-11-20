«Нефтехимик» будет нацелен на победный результат

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 29 матчах «Нефтехимик» заработал 32 очка, с которыми занимает 3-е место в Восточной конференции. От идущего вторым «Амура» нижнекамцы отстают на 1 балл.

Последние матчи: В начале ноября «Нефтехимик» потерпел два крупных поражения — от «Металлурга» (1:8) и «Локомотива» (1:5).

В следующей домашней встрече команда Игоря Гришина обыграла «Салават Юлаев» по буллитам (4:3), но затем уступила «Авангарду» (1:5) и минскому «Динамо» (1:2, бул.). В последнем матче «Нефтехимик» не справился со СКА (2:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Семен Любалин.

Состояние команды: Место среди лидеров Востока «Нефтехимик» удерживает вопреки ноябрьскому спаду. В последние недели нижнекамцам стало труднее доказывать турнирную силу качеством игры.

В шести последних матчах команда Игоря Гришина добилась всего одной победы. Кроме того, в трех проигранных встречах «Нефтехимик» пропустил в сумме 18 голов. Лишь в одной игре из предыдущих семи нижнекамцы забросили больше двух шайб.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» поднялся на 3-ю строчку Западной конференции с 35 очками после 29 матчей. От занимающего 2-е место «Локомотива» красно-белых отделяют 4 зачетных балла.

Последние матчи: В первой половине ноября «Спартак» был уничтожен СКА в Петербурге (1:7). Вернувшись в Москву, красно-белые уступили «Амуру» (3:4), но затем обыграли «Адмирал» (6:3).

Впрочем, уже 17-го числа команда Алексея Жамнова вновь осталась без победы. В Екатеринбурге москвичи не справились с «Автомобилистом», уступив по буллитам (1:2). Накануне «Спартак» вырвал победу у «Ак Барса» (3:2, бул.).

Не сыграют: Уилл Райлли, Даниил Орлов, Максим Комтуа.

Состояние команды: В ноябре «Спартак» заметно сбавил обороты. Красно-белые сохраняют место в верхней половине таблицы Запада, тогда как качество игры вызывает вопросы.

В десяти предыдущих встречах команда Алексея Жамнова потерпела шесть поражений. Не лучшую статистику столичный клуб демонстрирует и в гостях, одержав только одну победу в ноябре при четырех попытках.

На что ставят в матче Нефтехимик — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» победил «Спартак» в четырех последних личных встречах

«Нефтехимик» победил «Спартак» в трех из четырех последних матчей дома

В четырех из пяти последних личных встреч на льду «Нефтехимика» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.40, победа «Спартака» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: «Нефтехимик» находится не в лучшей форме, но в домашних стенах всегда готов дать бой. Непростой характер нижнекамцев на себе ощутит «Спартак», испытывающий со своей стороны ряд проблем.

2.13 «Нефтехимик» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Нефтехимик — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Нефтехимик» победит в матче за 2.13.

Прогноз: У обеих команд наметилось снижение атакующей эффективности, поэтому высокая голевая активность минует предстоящую встречу.

1.84 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Нефтехимик — Спартак принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.84.