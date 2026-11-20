Жеребьевка Лиги наций: кто с кем сыграет в 1/4 финала и стыковых матчах

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. По ее итогам сборные узнают своих соперников в борьбе за выход в следующий раунд турнира, а также команды, с которыми им предстоит побороться за сохранение места в своих Лигах.

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В Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027 после завершения группового этапа состоится жеребьёвка четвертьфиналов Лиги A и стыковых матчей между дивизионами A/B и B/C. В жеребьевке примут участие 24 национальные сборные.

Ниже представлены корзины, на основании которых будут определены соперники сборных.

Четвертьфиналы Лиги A

Корзина 1 (сеяные): Англия, Португалия, Франция, Германия.

Корзина 2 (несеяные): Испания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия.

Стыковые матчи Лиги A/B

Корзина 1 (сеяные): Дания, Хорватия, Уэльс, Сербия.

Корзина 2 (несеяные): Словения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Ирландия.

Стыковые матчи Лиги B/C

Корзина 1 (сеяные): Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония.

Корзина 2 (несеяные): Эстония, Беларусь, Фарерские острова, Кипр.

«Например, сборная Англии в четвертьфинале получит в соперники одну из команд второй корзины — Бельгию, Нидерланды или Норвегию. Испания также находится во второй корзине, однако уже играла с англичанами на групповом этапе, поэтому повторная встреча исключена».

В четвертьфиналах победители групп получают статус сеяных и проводят ответные матчи дома. В стыковых противостояниях действует аналогичный принцип: команды из более высокого дивизиона являются сеяными, первые встречи проходят на поле представителей нижнего дивизиона.

Победители четвертьфиналов продолжат борьбу за титул в полуфиналах, которые состоятся в июне 2027 года. В стыковых матчах победители пар Лиги A/B получат право выступать в Лиге A следующего розыгрыша, а проигравшие отправятся в Лигу B. Аналогичная система действует для противостояний Лиги B/C.

Когда матчи?

Четвертьфиналы Лиги A и стыковые матчи Лиг A/B и B/C пройдут в 25/27 и 28/30 марта 2027 года. Команды проведут по две встречи — дома и на выезде. Полуфиналы будут сыграны — 9—10 июня. Матч за третье место и финал состоятся 13 июня.