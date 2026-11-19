прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Амур». Игра пройдет в Череповце 20 ноября, начало — в 19:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Северсталь»

Турнирное положение: Череповецкая команда располагается на 4-й позиции в таблице Запада с 34 очками в активе после 27-и матчей. «Северсталь» отстает от тройки лидеров в конференции лишь на один балл.

Команда Андрея Козырева является лучшей на Западе по результатам домашних встреч. «Северсталь» набрала 23 очка из 32-х возможных на своей площадке.

Последние матчи: В прошлом поединке череповчане одержали победу над «Сочи» (4:2), а до этого «Северсталь» одолела «Трактор» по буллитам со счетом 4:3.

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У команды продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд. За этот отрезок «Северсталь» также обыграла «Ладу» (4:3) и снова «Сочи» со счетом 4:1.

Не сыграют: Николай Буренов, Егор Граф, Тимофей Давыдов, Иван Окунев, Эмиль Пьянов, Иван Ремезовский и Геннадий Чалый (у всех — травмы).

Состояние команды: «Северсталь» провалила старт сезона, а теперь команда занимает 4-е место на Западе и имеет победную серию. Сейчас у череповчан все работает как часы.

Причины неудачного старта — изменения в составе «Северстали» летом. Новым игрокам понадобилось время, чтобы привыкнуть к требованиям тренерского штаба, и результат пришел.

В последнее время у «Северстали» в атаке выделяется Адам Лишка. В прошедших трех встречах форвард забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане удивляют. После 27-и встреч «Амур» занимает второе место в таблице Востока с 33 очками в активе. Команда опережает ближайшего преследователя на один балл.

В нынешнем сезоне в таблице Востока невероятная плотность. «Амур» хоть и занимает вторую строчку, но опережает 9-е место, которое находится за пределами зоны плей-офф, лишь на пять пунктов. Вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Амур» одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2 Б), совершив камбэк с 0:2. До этого хабаровчане одолели ЦСКА (2:1 Б).

Сейчас у «Амура» продолжается победная серия, команда одержала победу в пяти последних матчах. За этот период хабаровчане также обыграли «Сочи» (2:0), «Спартак» (4:3) и «Барыс» (2:0).

Не сыграют: Александр Дергачев, Максим Дорожко и Дмитрий Костенко (у всех — травмы).

Состояние команды: Близится середина регулярного чемпионата, а «Амур» и не планирует сбавлять темп или разваливаться. Команда Александра Андриевского играет стабильно и надежно в обороне.

К тому же, «Амур» — лучшая команда Востока по результатам гостевых матчей. К тому же у хабаровчан самая надежная оборонительная линия в конференции, «тигры» пропустили 44 шайбы за 27 встреч.

«Амуру» тяжело даются матчи против «Северстали». В предыдущих 5-и встречах хабаровчане непременно проигрывали череповчанам. Получится ли на сей раз у «тигров» одержать победу? На чужой площадке «Амур» выступает уверенно, шансы на победу точно есть.

На что ставят в матче Северсталь — Амур Букмекерские коэффициенты на матч Северсталь — Амур: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У «Северстали» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд

«Амур» выиграл 5 последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Северсталь» непременно обыгрывала «Амур»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Амура» — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.48.

Прогноз: Можно предположить, что «Амур» наконец-то обыграет «Северсталь» и продлит свою победную серию.

2.40 Итоговая победа «Амура» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Северсталь» — «Амур» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Итоговая победа «Амура» за 2.40.

Прогноз: «Амур» способен сдержать атакующий напор «Северстали».

2.00 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Северсталь» — «Амур» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.00.