прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.17

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Белл-центре» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Монреаль»

Турнирное положение: В активе «Монреаля» — 32 очка после 23 сыгранных матчей. Канадцы удерживают 3-ю строчку Восточной конференции, на 3 пункта отставая от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: Победа над «Бостоном» 13 ноября (5:2) сменилась для «Монреаля» двумя поражениями подряд. Канадцы уступили дома «Колорадо» (1:4), а затем проиграли на льду «Рейнджерс» (1:3).

Впрочем, команда Мартена Сен-Луи быстро вернулась в победный ритм, одолев в гостях «Нью-Джерси» (3:2). Следом «Канадиенс» взяли верх над «Каролиной» в овертайме (2:1).

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Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо, Крис Крайдер, Джош Андерсон, Карл Болдук.

Состояние команды: «Монреаль» обосновался в числе лидеров Востока, пытаясь опередить прошлогодний график. На этом фоне качество игры не всегда соответствует убедительным результатам «Канадиенс».

На момент 23 сыгранных матчей команда Мартена Сен-Луи имеет второй худший показатель надежности в обороне среди представителей топ-8 в Восточной конференции, а в девяти предыдущих встречах «Монреаль» потерпел четыре поражения.

«Филадельфия»

Турнирное положение: После 25 сыгранных матчей «Филадельфия» занимает 11-е место на Востоке с 22 очками. От зоны плей-офф «Филли» отстает на 5 зачетных баллов.

Последние матчи: Победа над «Ванкувером» (3:1) предшествовала поражению «Филадельфии» от «Эдмонтона» в овертайме (2:3). Затем «Флайерз» обыграли «Коламбус» (4:3), но дома вновь уступили «Эдмонтону» (2:5).

В следующей встрече при своих трибунах команда Рика Токкета одолела «Баффало» (4:3). Успех филадельфийцы повторили на льду «Оттавы», победив в овертайме (6:5).

Не сыграют: Никита Гребенкин.

Состояние команды: По игре у «Филадельфии» наметились перемены к лучшему. Команда Рика Токкета стала острее в нападении, но по качеству хоккея не вышла на локальный пик.

Только в одном из семи предыдущих матчей «Флайерз» остались без турнирных приобретений. В трех из четырех последних встреч «Филадельфия» победила, забросив четыре шайбы и более в каждой.

На что ставят в матче Монреаль — Филадельфия Букмекерские коэффициенты на матч Монреаль — Филадельфия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» в трех последних матчах

«Филадельфия» забивала 4 гола в основное время в трех последних личных встречах

В пяти из семи последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.32, победа «Филадельфии» — в 3.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: «Филадельфия» в подавляющем большинстве матчей теряется под давлением у своих ворот, а сдерживать быстрые комбинации «Монреаля» ей будет особенно тяжело. Канадцы на текущий момент попросту мощнее в атакующем смысле.

2.17 «Монреаль» победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Монреаль — Филадельфия позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: «Монреаль» победит с форой -1 за 2.17.

Прогноз: «Монреаль» часто играет на встречных курсах, а его оборону трудно назвать безупречной. «Филадельфия» при этом плоха почти во всем, поэтому в подобных условиях матч может получиться открытым.

1.85 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Монреаль — Филадельфия принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.