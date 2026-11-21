В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Белл-центре» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Монреаль»
Турнирное положение: В активе «Монреаля» — 32 очка после 23 сыгранных матчей. Канадцы удерживают 3-ю строчку Восточной конференции, на 3 пункта отставая от лидирующей «Каролины».
Последние матчи: Победа над «Бостоном» 13 ноября (5:2) сменилась для «Монреаля» двумя поражениями подряд. Канадцы уступили дома «Колорадо» (1:4), а затем проиграли на льду «Рейнджерс» (1:3).
Впрочем, команда Мартена Сен-Луи быстро вернулась в победный ритм, одолев в гостях «Нью-Джерси» (3:2). Следом «Канадиенс» взяли верх над «Каролиной» в овертайме (2:1).
Не сыграют: Иван Демидов, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо, Крис Крайдер, Джош Андерсон, Карл Болдук.
Состояние команды: «Монреаль» обосновался в числе лидеров Востока, пытаясь опередить прошлогодний график. На этом фоне качество игры не всегда соответствует убедительным результатам «Канадиенс».
На момент 23 сыгранных матчей команда Мартена Сен-Луи имеет второй худший показатель надежности в обороне среди представителей топ-8 в Восточной конференции, а в девяти предыдущих встречах «Монреаль» потерпел четыре поражения.
«Филадельфия»
Турнирное положение: После 25 сыгранных матчей «Филадельфия» занимает 11-е место на Востоке с 22 очками. От зоны плей-офф «Филли» отстает на 5 зачетных баллов.
Последние матчи: Победа над «Ванкувером» (3:1) предшествовала поражению «Филадельфии» от «Эдмонтона» в овертайме (2:3). Затем «Флайерз» обыграли «Коламбус» (4:3), но дома вновь уступили «Эдмонтону» (2:5).
В следующей встрече при своих трибунах команда Рика Токкета одолела «Баффало» (4:3). Успех филадельфийцы повторили на льду «Оттавы», победив в овертайме (6:5).
Не сыграют: Никита Гребенкин.
Состояние команды: По игре у «Филадельфии» наметились перемены к лучшему. Команда Рика Токкета стала острее в нападении, но по качеству хоккея не вышла на локальный пик.
Только в одном из семи предыдущих матчей «Флайерз» остались без турнирных приобретений. В трех из четырех последних встреч «Филадельфия» победила, забросив четыре шайбы и более в каждой.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» обыграла «Монреаль» в трех последних матчах
- «Филадельфия» забивала 4 гола в основное время в трех последних личных встречах
- В пяти из семи последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.32, победа «Филадельфии» — в 3.39.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.
Прогноз: «Филадельфия» в подавляющем большинстве матчей теряется под давлением у своих ворот, а сдерживать быстрые комбинации «Монреаля» ей будет особенно тяжело. Канадцы на текущий момент попросту мощнее в атакующем смысле.
Ставка: «Монреаль» победит с форой -1 за 2.17.
Прогноз: «Монреаль» часто играет на встречных курсах, а его оборону трудно назвать безупречной. «Филадельфия» при этом плоха почти во всем, поэтому в подобных условиях матч может получиться открытым.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.