прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» в 22 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. От восьмерки сильнейших команду из Мичигана отделяют 8 зачетных баллов.

Последние матчи: В начале ноября «Детройт» потерпел пять поражений подряд, уступив «Тампе-Бэй» (2:4), «Вегасу» (1:2), «Колорадо» (0:4), «Сент-Луису» (2:3) и «Флориде» (4:5).

В гостях у «Тампы» команда Тодда Маклеллана неожиданно оборвала неудачную серию сухой победой (2:0). Вернувшись домой, «Ред Уингз» сгорели «Бостону» (1:4).

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Не сыграют: Дилан Ларкин, Вилльям Валлиндер.

Состояние команды: К середине осени «Детройт» заметно отстал от желаемого графика. Проблемы с результативностью вновь ставят под сомнение перспективы «Ред Уингз» в сезоне.

С 58 голами после 22 матчей коллектив из Мичигана демонстрирует вторую худшую атаку на Востоке, опережая в антирейтинге лишь «Коламбус». Тем временем в семи последних встречах «Детройт» заработал только 2 турнирных балла.

«Айлендерс»

Турнирное положение: С 25 очками после 21 матча «Айлендерс» занимают 9-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф ньюйоркцы отстают на 2 балла.

Последние матчи: Поражение от «Сан-Хосе» по буллитам (2:3) стало для «Айлендерс» четвертым в ходе недавней серии неудач. Затем ньюйоркцы взяли верх над «Лос-Анджелесом» (5:2) и «Анахаймом» (6:2).

На домашнем льду команда Питера Дебура переехала «Коламбус» (5:1). В Канаде «островитяне» уступили «Виннипегу» в овертайме (3:4).

Не сыграют: Александр Романов, Жан-Габриэль Пажо, Логан Стэнли.

Состояние команды: В ходе последних недель «Айлендерс» испытывают локальный подъем. Команда Питера Дебура прибавила в нападении и улучшила турнирные дела.

В четырех последних матчах «Айлс» заработали 7 очков из 8, при этом в рамках трех победных результатов ньюйоркцы громили соперников с разницей в три шайбы и более. В шести из семи предыдущих встреч коллектив с Лонг-Айленда забивал не меньше трех голов.

На что ставят в матче Детройт — Айлендерс Букмекерские коэффициенты на матч Детройт — Айлендерс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Детройт» победил «Айлендерс» в пяти из семи последних личных встреч

В четырех из шести последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Детройт» не побеждал в трех последних матчах дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.53, ничья — в 4.16, победа «Айлендерс» — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: «Детройт» испытывает проблемы с завершением атак, а против организованной обороны «Айлендерс» свободы действий у «Ред Уингз» станет еще меньше. Гости предпочтут контролировать игру без лишнего риска.

2.00 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Детройт — Айлендерс принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.00.

Прогноз: «Детройт» заметно уступает «Айлендерс» по качеству игры в обороне, да и впереди у хозяев многое разладилось. Ньюйоркцы сейчас выглядят значительно собраннее.

1.90 «Айлендерс» победят в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Детройт — Айлендерс позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Айлендерс» победят в матче за 1.90.