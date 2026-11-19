Какая из команд сможет прервать серию из поражений?

В Нижнекамске встретятся команды, которым необходимо прервать череду неудач. Хозяева проведут пятую игру шестиматчевой домашней серии, тогда как петербуржцы начнут двухматчевый выезд. За последние пять встреч ни один из соперников не демонстрировал стабильной результативности, особенно заметен спад СКА, забросившего три шайбы за три предыдущих матча. На первый план в предстоящем противостоянии могут выйти дисциплина в обороне и эффективность реализации большинства, поскольку обе команды в последнее время испытывают трудности с завершением атак

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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16' Сёмин плотно стрельнул с дальней дистанции, но справился Долганов.

15' В полном составе «Нефтехимик».

15' Гоооол!!! 0:1. Лутфуллин из левого круга отдал передачу в касание в центр чужой зоны, откуда с хода бросил Никита Недопёкин и попал точно в правый угол ворот хозяев!

15' Точилкин вышел из штрафного бокса. 5 на 4 формат.

15' Глотов мощно бросил из правого круга, но Доганов спас «волков»!

14' Савиков мощно бросил с центра чужой зоны, но немного не попал в створ.

Статистика матча 5 Удары в створ 13

14' 5 на 3 формат.

14' Ещё одно удаление у «Нефтехимика»: малым штрафом наказан за выброс шайбы Илья Пастухов.

13' Удаление у «Нефтехимика»: малым штрафом наказан Герман Точилкин за удар клюшкой.

13' Савиков с центра чужой зоны сыграл левее на Гримальдо, который бросил с острого угла, но Долганов снова выручил!

12' Сапего плотно бросил от синей линии, но Долганов парировал.

11' 6:5 по броскам в створ в пользу СКА.

10' Тянулин обыграл оппонента и справа атаковал ворота гостей в дальний верхний угол, но Плешков выручил, отбив шайбу клюшкой!

08' Соколов блокировал бросок Савикова.

07' Николишин вывел прекрасной передачей на рандеву с Плешковым Петунина, но Александр не смог переиграть вратаря армейцев.

06' 2:1 по броскам в створ к исходу шестой минуты — впереди хозяева.

05' В полном составе СКА.

04' Белозёров с центра чужой зоны сыграл на в правый круг на Жафярова, который бросал в ближний угол, но Плешков успел переместиться и шайбу отбил в шпагате.

03' Удаление у СКА: малым штрафом наказан Амир Нугманов за удар коленом.

02' Темп в матче не самый высокий — команды присматриваются друг к другу.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

23:25 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся!

23:20 Основные вратари: Филипп Долганов и Артемий Плешков.

23:15 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия); Линейный: Илья Филиппов (Пермь, Россия).

23:07 СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Андрей Педан, Николай Кныжов, Сергей Сапего, Никита Зайцев, Егор Савиков, Юрий Журавлёв, Алексей Маклюков, Василий Глотов, Сергей Плотников, Василий Атанасов, Скотт Уилсон, Даниил Савин, Рокко Гримальди, Никита Недопёкин, Данил Аймурзин, Никита Дишковский, Герман Суздорф, Николай Голдобин, Амир Нугманов, Владислав Романов.

Стартовый состав СКА https://t.me/hcska

23:05 «Нефтехимик»: Матвей Ботов, Филипп Долганов, Тимур Кол, Артём Сериков, Тимур Хайруллин, Илья Пастухов, Семён Ручкин, Максим Федотов, Владислав Ерёменко, Никита Попугаев, Матвей Надворный, Григорий Селезнёв, Александр Петунин, Герман Точилкин, Евгений Митякин, Никита Хоружев, Амир Гизятов, Андрей Белозёров, Сергей Артемьев, Севастьян Соколов, Дамир Жафяров, Артур Тянулин.

Стартовый состав «Нефтехимика» https://t.me/wolfstaya

18:55 Матч пройдёт на льду «Нефтехим-Арены» (Нижнекамск, Россия), которая вмещает 6 050 зрителей.

18:45 Историческое преимущество принадлежит петербуржцам, на счету которых 26 побед в 35 очных матчах в рамках КХЛ. В Нижнекамске армейцы выиграли 13 из 18 встреч. Однако в четырёх последних противостояниях команды поровну поделили победы. В сезоне-2025/26 «Нефтехимик» оказался сильнее в Санкт-Петербурге (3:2 Б), а СКА взял реванш на выезде (5:1).

18:35 Петербургский клуб с 26 очками после 26 матчей занимает девятое место на Западе, отставая от зоны плей-офф на три балла. Армейцы одержали 12 побед при разнице шайб 75:79. После крупного успеха в противостоянии со «Спартаком» (7:1) подопечные Андрея Разина проиграли московскому «Динамо» (1:2 ОТ), минскому «Динамо» (1:4) и «Трактору» (1:5). За этот отрезок СКА пропустил 11 шайб, ответив лишь тремя голами. Наиболее результативным игроком петербуржцев является Николай Голдобин с 21 (3+18) очком в 19 матчах, следом за ним располагается Василий Глотов — 18 (6+12) баллов.

18:25 «Нефтехимик» занимает третье место на Востоке, набрав 32 очка в 28 матчах при разнице шайб 73:78. Команда Игоря Гришина проиграла четыре из пяти последних встреч, уступив «Металлургу» (1:8), «Локомотиву» (1:5), «Авангарду» (1:5) и минскому «Динамо» (1:2 Б). Единственную победу на этом отрезке нижнекамцы одержали над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). За пять матчей татарстанский коллектив забросил семь шайб в основное время. Вместе с тем «Нефтехимик» набирал очки в 11 из 15 домашних встреч текущего чемпионата. Возглавляет список бомбардиров команды Андрей Белозёров, заработавший 22 (8+14) очка в 28 играх.

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.