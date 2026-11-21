Противоречивую карьеру Ромелу в сборной Бельгии наполняли как моменты торжества на больших турнирах, где он входил в число лучших бомбардиров, так и насмешки на фоне комичных промахов в важнейших для команды ситуациях. Торжественные проводы Лукаку организовал сам себе на последнем чемпионате мира, значась ценным джокером в рукаве Руди Гарсии и возглавив список главных снайперов «красных дьяволов».

Между заметной фигурой и невидимкой

Звездный час сборной Бельгии, добравшейся под руководством Робера Васежа до стадии 1/8 финала ЧМ-2002, где она сложила оружие в противостоянии с будущим обладателем трофея — Бразилией, сменился темными времени, когда менявшиеся, сродни перчаткам, тренеры оставляли команду за бортом крупных соревнований (Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012). Фундамент «золотого» поколения «красных дьяволов» стал закладываться в 2007 — перспективная молодежная обойма, за которую выступали Маруан Феллайни, Томас Вермален, Кевин Миральяс, Аксель Витсель и Ян Вертонген, громко заявила о себе на чемпионате Европы, пробившись в полуфинал, и спустя год вошла в квартет сильнейших на Олимпийских играх в Пекине.

Вторая волна бельгийских талантов в лице Эдена Азара, Кевина Де Брёйне, Дриса Мертенса, Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку лишь укрепила веру местной торсиды в светлое будущее, предвещавшее покорение как европейских, так и международных вершин. Длительное время роль наконечника атак в национальной команде принадлежала Весли Сонку, отличившемуся за восьмилетний период (с 2002 по 2010) двадцатью четырьмя мячами в 55 матчах, однако близившийся закат его карьеры (в 2010 распрощался с «Брюгге» и отправился доигрывать в скромные «Льерс» и «Васланд-Беверен») сделал актуальной вакансию нового голеадора, которую на долгие годы зарезервировал как раз таки воспитанник академии «Андерлехта».

Билет на взрослый уровень Лукаку вручил Дик Адвокат, включив шестнадцатилетнего гренадера (рост 190 см) в основной состав сборной Бельгии на контрольный спарринг с Хорватией в марте 2010, — немногим спустя более чем через шесть месяцев наставник и подопечный встретились по разные стороны баррикад, когда Ромелу огорчил дублем Россию под эгидой нидерландского специалиста, забив, тем самым, первые голы за «красных дьяволов». Механизму, состоявшему из россыпи подающих надежды исполнителей, потребовалось несколько лет на притирку, что вылилось в пропуск ЧЕ-2012 и приглашение на тренерский мостик Марка Вильмотса.

Гремучую смесь уроженец Донгельберга преподнес публике на мундиале в 2014, споткнувшись только в четвертьфинальном раунде о сборную Аргентины, которая затем уедет из Рио-де-Жанейро с серебряными медалями в багаже, — правда Лукаку, навряд ли, может записать себе тот ЧМ в актив, так как на групповой стадии выглядел чрезмерно блекло, что заставило рулевого бельгийцев задействовать Дивока Ориги, сперва выпуская со скамейки запасных («злой гений» России, распечатавший Игоря Акинфеева на 88-й минуте), затем и вовсе переместив в старт. Перед началом Евро-2016 Бельгия из разряда «темных лошадок» переквалифицировалась в одного из фаворитов первенства, тем не менее дружина Вильмотса оказалась слишком мягкотелой, и тактическую модель, основанную на плетении утонченных комбинаций, обвешанных рюшечками, в 1/4 финала банально растоптал брутальный Уэльс, к слову, Ромелу снова потерялся в тяжелый для коллектива час и запомнился исключительно дублем во владениях Ирландии.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Лучи славы настигли Лукаку в преддверии ЧМ-2018, где на квалификационном этапе он отметился пятью результативными ударами в пяти матчах и продолжил банкет в товарищеских поединках (8 забитых мячей в шести встречах), вот только уровень соперников, со всем уважением к ним, вызывал скепсис — Гибралтар, Греция, Кипр, Мексика, Япония, Саудовская Аравия, Египет и Коста-Рика. Развлекался девятый номер и в группе мундиаля, расписавшись под копирку двумя автографами в воротах Панамы и Туниса, вслед за чем вновь замолчал, помогая партнерам конвертировать собственные усилия в голы против команд Японии и Бразилии, как итог — бронзовые награды чемпионата мира для Бельгии и «Бронзовая бутса» лично для Ромелу.

Выбор в качестве вожака «золотого» поколения Роберто Мартинеса, как показывает опыт, довольно сомнительная идея, о которую обожглись изначально бельгийцы и в последствии португальцы, так и не продемонстрировав свой максимум. Идеально для «красных дьяволов» складывался ЧЕ-2020, к которому Лукаку подошел в оптимальных кондициях (24 забитых мяча в 36 матчах Серии А 2020/2021 за «Интер») и сохранил темп на Евро, по традиции выстрелив дуплетом в противостоянии со сборной России и по одному разу оставив свою фамилию в протоколе с Финляндией и Италией, тем не менее сбалансированная «скуадра адзурра» Роберто Манчини молниеносно пришла в себя и не позволила Бельгии замахнуться на камбэк, перейдя дорогу на злосчастном для «красных дьяволов» четвертьфинальном раунде.

Запрыгнуть в уходящий поезд подопечные Мартинеса пытались на ЧМ-2022, но «золотое» поколение превратилось в разлагающийся коллектив, в котором царили одни драмы и интриги — масла в огонь подлил Де Брёйне, признав тот факт, что команда упустила наиболее реальный шанс в 2018 и теперь слишком стара. Резонансное заявление плеймейкера, естественно, не способствовало атмосфере в раздевалке, где царила анархия — Кевин не общался с Тибо Куртуа, Эден Азар с Леандро Троссардом, Лукаку, приехавший в Катар с незалеченной травмой бицепса бедра из-за чего смотрелся инородным телом, конфликтовал с Миши Батшуайи.

Герой отборочного цикла, ставший посмешищем на Евро-2024

Исчерпавшего кредит доверия Мартинеса попросили на выход из сборной в конце 2022, передав разделившуюся на несколько лагерей команду «спартаковскому сердцу» Доменико Тедеско, который на мгновение помог болельщикам бельгийцев увидеть свет в конце тоннеля, когда «красные дьяволы» без осечек справились с отбором на Евро-2024. Отдельной порции оваций заслужил Ромелу, чья фантастическая форма распространилась на всю квалификацию, в ходе которой он отличился четырнадцатью голами в восьми матчах, — особняком стоят хет-трик Швеции и покер Азербайджану.

Удача по отношению к Лукаку резко сменила милость на гнев летом 2024, создав вокруг него ауру «неудачника», чей прицел окончательно сбился, ведь даже в самых очевидных моментах страйкер Бельгии либо бил мимо цели, либо чудом попадал прямо во вратаря. Имея показатель ожидаемых голов (xG) 1.7 Ромелу так и не забил ни одного легального мяча, при этом система VAR словно издевалась над ним, отменив сразу три взятия ворот — два во встрече со Словакией (офсайд и игра рукой в исполнении Лои Опенды) и один в поединке против Румынии (снова положение вне игры).

Ромелу Лукаку globallookpress.com

360 минут, проведенных им на газоне, оказались настоящим кошмаром для Лукаку, которого не критиковал только ленивый, причем партнеры по команде также не впечатляли, и столь высокая востребованность находящегося не в своей тарелке форварда лишь укоренила образовавшийся в сборной упадок. Франция поставила точку в мучениях как Ромелу, так и Бельгии, минимально одолев дружину Тедеско в 1/8 финала и зашатав, таким образом, кресло под итало-немецким менеджером.

Лебединая песня

Перформанс Лукаку по ходу клубного сезона накануне ЧМ-2026 вовсе не добавлял ему авансов относительно попадания в финальную заявку команды перед поездкой в Мексику, Канаду и США — «Биг Ром» угодил в лазарет «Наполи» в августе 2025 из-за травмы подколенного сухожилия, к которой затем добавились мышечные проблемы, что поставило крест на дальнейшем пребывании аттаканте в Неаполе. Ромелу, откровенно, саботировал возвращение в ряды «адзурри» ради прохождения курса полноценной реабилитации на родине, отдав приоритет подготовке к мундиалю, чтобы принести максимум пользы сборной Бельгии, в ущерб интересам неаполитанцев, как следствие вычеркнув себя из списка «любимчиков» Антонио Конте.

Руди Гарсия на старте мирового первенства метался из крайности в крайность, лавируя между схемами с ложной «девяткой» в лице Шарля Де Кетеларе против Египта и таранным Лукаку против Ирана — обе задумки принесли посредственный результат (ничьи 1:1 и 0:0 соответственно). Прорвало «красных дьяволов» наконец в третьем туре, когда они покуражились во встрече с Новой Зеландией (5:1), к тому же, Ромелу за короткий промежуток, удостоившись всего пяти минут от 62-летнего коуча, набрал два результативных балла (один гол и один ассист).

Чувствуя, что ЧМ-2026 — последний крупный турнир, 33-летний снайпер решил громко хлопнуть дверью, поразив по одному разу сетку ворот Сенегала и США, и если раньше бельгийцев возносили в категорию записных фаворитов, скорее разочаровываясь выступлениями «золотого» поколения, то теперь наоборот удивились их участию в 1/4 финала, где в упорной борьбе сборная Испании лишь благодаря ошибке голкипера Сенне Ламменса, заменившего травмированного Тибо Куртуа, склонила чашу весов в свою пользу (2:1). Лукаку кардинально исправил личную статистику на фоне провального ЧЕ-2024 (xG 1.7 и 0 голов, как указывали выше) — при xG 1.01 забил сразу три мяча, разделив пальму первенства по количеству забитых мячей на мундиале с Шарлем Де Кетеларе.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Пороха в пороховницах Ромелу хватило еще на три сбора вместе с командой — сентябрьский, октябрьский и ноябрьский, включавшие в себя исключительно поединки Лиги наций УЕФА, возможно, «Биг Ром» рассчитывал покорить планку в сто голов за «красных дьяволов», однако юбилей так и не состоялся. Главу в сборной Бельгии он завершил на отметке в 94 мяча, заняв почетную пятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров национальных команд после Криштиану Роналду (146), Лионеля Месси (126), Али Даеи (108) и Сунила Четри (95), и, если брать во внимание статус коллективов, которым забивали двое последних, можно закрепить за Лукаку все же третье место.

Конечно, Ромелу также любил издеваться над не самыми именитыми сборными, пополняя, тем самым, голевой зачет, и не всегда фигурировал на первых ролях в дуэлях с равными оппонентами и не стеснялся транжирить уйму стопроцентных моментов, за что его поливали грязью, но при всех недостатках удерживал за собой реноме главной ударной силы бельгийцев на протяжении шестнадцати лет и оставил позади себя столь выдающихся страйкеров, как Гарри Кейн (93), Роберт Левандовский (92), Неймар (80), Эдин Джеко (73) и Мирослав Клозе (71). Учитывая демографический кризис в области формирования новых талантов для сборной Бельгии, особенно центральных нападающих, что вынуждает Марка ван Боммела ставить проверенную пластинку с Шарлем Де Кетеларе, уход Лукаку еще аукнется «красным дьяволам», как Германии, которая так и не подготовила достойных сменщиков Мирославу Клозе и Марио Гомесу, до сих пор страдая без качественного профильного форварда впереди.