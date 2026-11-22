В воскресенье, 22 ноября, московская «Родина» в Химках примет московский «Локомотив» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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16' Прорыв Максименко к воротам «Локо» прервал на угловой «Родины» защитник гостей Монтес.

15' Обостряющая передача Егорычева на Онугху к воротам «Локомотива» была перехвачена одним из полузащитников гостей.

13' Удар головой Германа Онугхи в дальний нижний угол ворот «Локомотива», в прыжке дотянулся до мяча вратарь гостей Антон Митрюшкин.

11' Подача Бакаева в штрафную «Локо», в падении не дотянулся до мяча нападающий «Родины» Онугха.

10' Удары Максименко и Егорычева из пределов штрафной «Локомотива» были самоотверженно заблокированы защитниками «железнодорожников».

08' Гоол! 0:1. Андрей Мостовой пробил с отскока от газона из пределов штрафной площади «Родины», мяч между ног защитнику хозяев Игору Кариоке пролетел, так же как и вратарю Волкову.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 47% Владение мячом 53% 0 Офсайды 1

07' Играют в пас футболисты «Локомотива» в середине поля.

06' В положение «вне игры» угодила атака «"Локомотива".

05' Завязывается борьба за инициативу.

04' Подача Солтмурада Бакаева к воротам "Локомотива", отбились гости.

03' Артём Максименко заработал фол на себе на подступах к штрафной "Локо", готовится стандарт "Родины".

02' С мячом игроки "Локомотива" на своей половине поля, футболисты "Родины" выдвинулись в высокий прессинг.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Родины".

До матча

18:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

«Арена Химки» перед началом матча В контакте ФК «Родина»

18:55 Снег идёт над полем стадиона в Химках, температура воздуха 1 градус выше нуля составляет.

18:50 Матч пройдет на "Арене Химки", вмещающей 18 636 зрителей.

18:40 Главным судьей матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

18:32 Стартовый состав "Локомотива": Митрюшкин, Лукас Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бабкин, Титков, Мостовой, Пиняев, Руденко, Комличенко.

Стартовый состав «Родины» В контакте ФК «Родина»

18:30 Стартовый состав "Родины": Волков, Игор Силва, Мачадо, Мещанинов, Родриго Бекао, Егорычев, Посо, Бакаев, Мусаев, Онугха, Максименко.

18:15 За всю историю команды сыграли между собой 3 матча, все были товарищескими. В 1 игре победила "Родина", в 1 "Локомотив", ещё один матч завершился вничью.

18:12 В своем предыдущем поединке "Локомотив" потерпел поражение от "Рубина" — 0:1. До того "Локомотив" разгромно проиграл "Спартаку" — 0:4, а вот чуть раньше в Кубке страны был бит еще и ЦСКА — 1:3. "Железнодорожники" уступили в четырех последних поединках.

18:08 Свой предыдущий поединок "Родина" провела неудачно, уступив "Ахмату" — 0:1. До того "Родина" переиграла "Краснодар" — 2:1, а вот кубковый поединок с "Оренбургом" завершился поражением — 1:2. Команда не уступила в двух последних домашних матчах.

18:04 "Локомотив" на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона. При этом "Локомотив" на три очка отстает от спасительной 12-й позиции. А вот забить удалось 16 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

18:02 "Родина" пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы. При этом "Родина" на один пункт опережает зону прямого вылета. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.56