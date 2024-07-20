Итог «расистских песен» сборной Аргентины: «Челси» в кризисе, вражда одноклубников и уволенные политики

Он даже затмил триумф сборной Аргентины на Кубке Америки в Майами в воскресенье, потому что видео было снято во время празднования победителями в командном автобусе.

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в прямом эфире транслировал себя и некоторых из своих товарищей по команде, распевая оскорбительные речевки в адрес сборной Франции — с уничижительными ссылками на игроков сборной Франции африканского происхождения.

Конфликт начался еще во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Перед тем, как команды этих двух стран страны встретились в финале турнира, под объективы камер попали аргентинские болельщики, которые скандировали речевки о том, что некоторые французские игроки имеют африканское происхождение или являются иммигрантами в первом или втором поколении.

Основные слова песни: «Они играют за Францию, но их родители из Анголы. Их мать из Камеруна, а отец из Нигерии. Но в их паспорте написано француз». Другая часть этой песни содержала трансфобию.

И теперь повторение ее игроками, празднующими победу над Колумбией, вызвало раскол в клубе Фернандеса «Челси», который возбудил дисциплинарное дело против своего игрока. Вдобавок ко всему, несколько товарищей по команде Фернандеса осудили инцидент и отписались от него в социальных сетях.

23-летний футболист извинился, но Федерация футбола Франции (FFF) намерена подать судебную жалобу.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера во вторник назвала это скандирование «жалким». В сообщении в соцсетях она написала: «Поведение тем более неприемлемо, если оно повторяется». Затем она отметила аккаунт ФИФА, попросив руководящий орган мирового футбола «отреагировать».

В Аргентине на скандал отреагировали высокопоставленные политики. Вице-президент южноамериканской страны Виктория Вильярруэль выступила в защиту Фернандеса и команды, заявив, что она не потерпит указаний со стороны «колониальной» страны.

«Ни одна колониальная страна не будет запугивать нас за песню на поле или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать», — написал Вильярруэль.

«Аргентина — суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Но мы также не потерпим, чтобы они поступали с нами так… Энцо, я поддерживаю тебя, Лионель Месси, спасибо за все! Аргентинцы всегда высоко держат голову».

Сборная Аргентины globallookpress.com

Позже в среду президент Аргентины Хавьер Милей отстранил от должности заместителя министра спорта Хулио Гарро за то, что он предложил капитану команды Месси извиниться за кричалки.

«Ни одно правительство не может указывать чемпиону мира и двукратному чемпиону Южной Америки, сборной Аргентины или любому гражданину, что говорить», — написали в канцелярии президента на X. «По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта».

Другие аргентинские игроки бросились защищать Фернандеса. «Если кто-то из товарищей по команде Энцо обиделся, можно позвонить ему, а не писать в социальных сетях. Отписываться от него кажется бессмысленным. Вы можете позвонить ему и сказать: "Это нехорошо, почему бы тебе не написать пост с извинением?".», — сказал полузащитник «Атлетико Мадрид» Родриго Де Пауль.

Однако нанесенный ущерб, возможно, не будет так быстро устранен на «Стэмфорд Бридж», это событие вызвало гнев в раздевалке.

«В команде всегда была сильная сплоченность, и клубу просто нужен был правильный тренер, чтобы все заработало», — сказал источник, близкий к старшим игрокам. «Но этот инцидент изменил ситуацию. Будет интересно посмотреть, что произойдет, когда Фернандес вернется в клуб».

Другой человек, знакомый с положением дел в клубе, описал ситуацию как еще более ужасную, сказав что команда изначально была «раздробленной».

Французские игроки «Челси» массово отписались от Фернандеса в соцсетях, а Уэсли Фофана разместил в твиттере отрывок из видео Фернандеса с подписью «Футбол в 2024 году: необузданный расизм». Затем аккаунт Фофана подвергся потоку расистских оскорблений.

Уэсли Фофана globallookpress.com

С тех пор Фернандес обратился к своим товарищам по команде, чтобы выразить свое раскаяние в произошедшем, и опубликовал в соцсетях заявление с извинениями.

Сенегальский игрок «Челси» Николас Джексон также разместил в своем аккаунте пост с двумя изображениями Фернандеса. Одно из них — фотография, на которой он сидит с полузащитником, на другой — короткий ролик, на котором 23-летний игрок в прошлом общался с молодым темнокожим болельщиком. Он назвал его: «Энцо Фернандес и этот молодой фанат». С тех пор пост был удален.

Возможно, показателем того, что эмоции все еще кипят, стали слова нападающего Давида Датро Фофана, который также выразил тревогу по поводу происходящего.

«Футбол, который мне нравится, многонационален», — написал он в своем аккаунте в соцсетях. «Расизм во всех его формах должен быть осужден самым решительным образом. Таким действиям нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Все, кто занимается этим видом спорта, действительно должны серьезно отнестись к этой битве».

Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер в матче с Хорватией globallookpress.com

Игроки Аргентины бросились защищать своего товарища по команде. «Энцо уже извинился и объяснил, что произошло», — сказал игрок «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер аргентинской радиостанции Urbana Play.

«Больше добавить нечего. Мы знаем Энцо, мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями. Это скорее закрепившаяся в болельщицкой среде песенка, и оно скорее насмешливая, чем что-либо еще. Самое главное, что Энцо извинился, и мы должны это оценить».

Анонимные источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Мак Аллистер был в другом автобусе. Но даже в автобусе Фернандеса, похоже, хоть кому-то стало не по себе. Когда начинается пение, можно услышать голос, говорящий: «Corta (el) vivo» — «прекрати стрим».

В интервью аргентинской спортивной газете «Оле» отец Фернандеса, Рауль, поделился своими мыслями по поводу неоднозначной ситуации.

«Я знаю, кто мой сын», — гласило оно. «Он не такой. Он не расист, никогда им не был. Европейцу сложно понять нашу футбольную культуру, такую ​​как песнопения и празднования. Тот прямой эфир он записал в неподходящий момент. Это было плохо, он даже не понимал, что поет».

«В 2014 году, когда Германия победила нас, они подражали походке гаучо и называли нас невежественными. В 2018 году Франция высмеяла Месси из-за его роста. Мы никогда не говорили, что нас дискриминируют».

«Энцо чувствует себя плохо, он не имел это в виду, он уже извинился в социальных сетях и перед партнерами по "Челси". Но его товарищ по команде в "Челси" даже не попросил его извиниться или что-то в этом роде, он мог связаться с ним и попросить об этом, но нет, он сразу же зашел в социальные сети через минуту».

Энцо Фернандес globallookpress.com

Также высказался полузащитник «Ромы» Леандро Паредес. «Этот скандал возник на пустом месте», — сказал он на мероприятии по продвижению своего личного винного бренда в Мендосе. «У нас другой образ жизни в футболе, без намерения проявлять к кому-либо неуважение. Энцо уже извинился, и на этом все должно закончиться».

Но бывший вратарь Франции Уго Льорис, который был капитаном своей сборной на двух последних чемпионатах мира, в том числе во время их пути к финалу в Катаре, сказал, что принимавшие в инциденте игроки должны были проявить «большую ответственность».

«Они (Аргентина) заслуживают большой похвалы за то, что они сделали на поле за последние четыре или пять лет», — сказал Льорис. «Но когда ты побеждаешь, ты становишься примером для других, особенно для детей. Это была настоящая атака на французов, особенно на французов, имеющих африканское происхождение и семью».

Фернандес находится в отпуске, но ожидается, что подписанный за 106 миллионов фунтов стерлингов игрок вылетит в Соединенные Штаты, чтобы присоединиться к команде «Челси», которая отправится в предсезонный тур в понедельник, 22 июля.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Источник, знакомый с командной средой, рассказал что, по его мнению, необходимо будет использовать услуги посредника для разрешения конфликта. Ассоциация английских профессиональных футболистов (PFA) связалась с клубом и предложила свою поддержку.

Другие клубы Премьер-лиги с аргентинцами в составе, кроме «Челси» и «Ливерпуля», отказались от комментариев. С Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) связались, но ответа не последовало.

«Байер» из Леверкузена, клуб полузащитника Эксекиэля Паласиоса, заявил: «Насколько нам известно, Эксекиэль Паласиос не был замешан в этой ситуации. Как и все остальные участники турнира, он в отпуске. Когда он вернется, мы обязательно поговорим с ним, как и со всеми остальными игроками».

Календарь и таблица АПЛ

Сам Фернандес вполне может находиться сейчас где-нибудь на пляже в надежде, что жара утихнет.

Но его видеоклип поднял неприятную проблему, которая может задержаться в умах игроков, болельщиков и политиков по всему миру.