С него хватит. Винисиус Жуниор готов покинуть «Реал» из-за расизма в Ла Лиге?

«Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, сегодня принадлежит расистам». Эти слова были опубликованы Винисиусом Жуниором в социальных сетях после очередного шокирующего и глубоко печального эпизода в долгой истории проблемы расизма в испанском футболе в воскресенье, 21 мая, вечером.

Влияние того, что произошло в Валенсии, и давнее разочарование Винисиуса Жуниора по поводу того, как власти подошли к решению этой проблемы, теперь оставляют у звездного игрока «Реала» сомнения относительно своего будущего в клубе, потому что он не чувствует поддержки. Он чувствует, что это битва, в которой он остался один, пишет The Athletic.

22-летний бразильский форвард закончил свое сообщение в социальных сетях в воскресенье, написав: «Я силен и пойду до конца против расистов. Даже если буду делать это далеко отсюда».

Издание связалось с окружением Винисиуса, спросив, означает ли это, что он рассматривает возможность ухода из Ла Лиги и «Реала». Анонимный источники из его окружения ответил: «Да. Когда приходится драться в одиночестве…»

Другой такой источник был еще более категоричен: «До сегодняшнего дня шансов на уход не было. С сегодняшнего дня они есть».

Если Винисиус Жуниор решит, что хочет покинуть Мадрид из-за регулярных расистских оскорблений, которым он подвергается, и отсутствия поддержки, испанский футбол потеряет одного из своих самых ярких талантов, и он один будет нести за это 100-процентную ответственность.

Это было бы огромным ударом для клуба с «Бернабеу». Это было бы огромным разочарованием для Ла Лиги. Это было бы позором для испанского общества. Но никто не должен винить игрока, учитывая, что он вот уже два года остается страдать практически в одиночестве, за то что он добавил в посте в соцсетях, что то, что он переживает, «это не футбол, это бесчеловечно».

Потому что, как он сам сказал, этот воскресный вечер «не был ни первым случаем, ни вторым, ни третьим».

Расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора начались задолго до начала матча на «Эстадио де Месталья» в Валенсии. Когда игроки мадридского «Реала» вышли из своего автобуса после прибытия к воротам, большая толпа болельщиков «Валенсии» собралась на противоположной стороне улицы, скандируя: «Винисиус, ты обезьяна».

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

Такого рода оскорбления — и даже хуже — продолжались во время матча. На 72-й минуте Винисиус дал ответ болельщикам на трибуне за одним из ворот, указав на них и обвинив в расистских оскорблениях.

«Ты, ты, ты тот, кто назвал меня обезьяной», — казалось, говорил он, когда игроки с обеих сторон собрались вокруг него. Он подозвал судью. Он сделал жест, как будто говоря, что они называли его обезьяной или издавали обезьяньи звуки в его сторону.

Игра была остановлена примерно на шесть минут. Среди толпы были замечены сотрудники полиции, а двое болельщиков были сняты со своих мест. Винисиус Жуниор подошел, чтобы поговорить с тренером «Мадрида» Карло Анчелотти на бровке. Заметно расстроенный, он вернулся на поле, поговорив с судьей.

После матча вратарь «Мадрида» Тибо Куртуа сказал, что уже на 20-й минуте услышал расистские выкрики и поддержал бы своего товарища по команде, если бы тот отказался продолжать матч.

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

Вместо этого Винисиус Жуниор ушел, получив красную карточку за участие в стычке нескольких игроков с обеих сторон в компенсированное время. VAR заметил, что он поднял руку к лицу Уго Дуро, но пропустил то, как форвард «Валенсии» перед этим обхватил его за шею.

Бразилец, возможно, заслужил красную карточку, но картинка того, что он был единственным наказанным, перед тем, как игроки «Валенсии» отпраздновали свою победу, снова нанесла ущерб имиджу испанского футбола. Когда он уходил с поля, еще больше обезьяньего уханья было слышно с трибун болельщиков хозяев.

После поражения «Мадрида» со счетом 0:1 Анчелотти сказал: «Сегодня я хочу говорить не о футболе, а о том, что произошло. Это куда важнее поражения».

«То, что произошло сегодня, не должно происходить. Я спросил его (Винисиуса), но он сказал, что хочет продолжить матч. Я сказал ему, что считаю несправедливым, что ему приходится играть в эту игру: "Ты не виноват, ты жертва". Он продолжал играть. Вдобавок ему показывают красную карточку, что не имеет смысла, так как это не было агрессией».

«Проблема с нами, а не с ним. Для меня Винисиус — величайший игрок в мире, сильнейший. У Ла Лиги проблемы. Учитывая этот расизм, они должны остановить игру. Другого пути нет. Вини очень грустен и зол, но больше грустен. Этого не должно происходить».

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

Ла Лига заявила, что «запросила все доступные изображения для расследования того, что произошло», и что она «предпримет соответствующие юридические действия, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти».

С октября 2021 года она делал это уже девять раз в делах, связанных с Винисиусом Жуниором на матчах Ла Лиги. Из них только два случая привели к таким наказаниям, как штрафы или запрет на посещение стадиона для отдельных болельщиков. Четыре дела остаются открытыми.

Одно из трех дел, которые были закрыты без предъявления обвинений, связано с выездным матчем против «Атлетико Мадрид» в сентябре прошлого года, когда болельщики скандировали: «Винисиус, ты обезьяна».

Прокуратура заявила, что, поскольку скандирование длилось «всего несколько секунд» и происходило в контексте «футбольного матча с максимальным соперничеством», это «не было преступлением против достоинства пострадавшего».

Вне поля Винисиуса-младшего сравнивали с обезьяной в популярном испанском телешоу El Chiringuito de Jugones, ведущий которого позже извинился. В январе чучело игрока было повешено на мосту автострады недалеко от тренировочной базы «Реала» перед дерби с «Атлетико».

В испанских СМИ его часто изображают в негативном свете; как буйного, непослушного или неуважительного. Часто этому уделяется больше эфирного времени, чем расистским оскорблениям, которые он получает. Это было характерно и для некоторых послематчевых реакций в воскресенье вечером.

Многие комментаторы и крупные СМИ смягчали свое осуждение расистских оскорблений ссылкой на жесты, которые Винисиус Жуниор делал по отношению к толпе. В нескольких моментах он поднял два пальца, символизируя второй дивизион Испании — «Валенсия» все еще находится в опасности вылета, несмотря на воскресную победу.

Даже полузащитник «Реала» Дани Себальос сказал на Movistar TV, что Винисиусу «выказывают неуважение» на стадионах по всей Испании, но также добавил, что его партнер по команде должен извиниться за свой жест «вниз в Сегунду».

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

Это перекликается с позицией многих на «Сантьяго Бернабеу» и вокруг него, поскольку Винисиус Жуниор регулярно подвергался ужасным оскорблениям за последние два года. Все говорят, что расизм — это плохо, и его не должно быть, но многие также утверждают, что он должен научиться не позволять соперникам и болельщикам бесить его и влиять на его выступления.

Реакция «Валенсии» на то, что произошло на их стадионе в воскресенье, также была поучительной. Единственным представителем команды, который извинился перед Винисиусом, был нападающий из Нидерландов Джастин Клюйверт во время своего интервью испанскому телевидению.

Другие игроки «Валенсии», похоже, гораздо больше беспокоились о защите своих болельщиков, чем о том, что произошло. Капитан клуба Хосе Гая сказал, что тем, кто оскорблял Винисиуса Жуниора на расовой почве, следует пожизненно запретить посещать стадионы, но он также «осудил» жест двумя пальцами Винисиуса, проведя ложное отождествление между двумя этими действиями.

Очень немногие в «Валенсии», казалось, были способны поставить себя на место молодого темнокожего парня, который снова подвергся расовому насилию.

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

В ответе Ла Лиги в воскресенье вечером была аналогичная оборонительная реакция. Ла Лига заявила, что будет действовать снова, как они неоднократно поступали в подобных случаях злоупотреблений за последние два года, активно помогая выявлять, а затем наказывать тех лиц, которые попались на камеру за нарушением закона.

Они уже делали это, и, по крайней мере, некоторые в Ла Лиге разочарованы тем, что другие органы власти, обладающие большими полномочиями, чтобы предпринять важные шаги, такие как закрытие стадионов — Испанская футбольная ассоциация, испанская правовая система, правительство Испании — не делают столько же, сколько они.

Ситуации не помогает и то, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас устроил спор в соцсетях с Винисиусом Жуниором, заявив, что игрок не появлялся на встречах с Ла Лигой, чтобы решить эту проблему.

В своем твите Тебас также предположил, что Винисиус не понимает, что происходит, недостаточно информирован и позволяет собой манипулировать. Короче говоря, снова вина была возложена на 22-летнего парня за то, что он каким-то образом сам был ответственным за оскорбления в свой адрес.

Может ли Винисиус Жуниор действительно покинуть «Реал»? Прошлым летом он обновил свой контракт с клубом, продлив срок действия соглашения, которое истекало в 2024 году, до 2027 года, увеличив при этом сумму отступных с 350 миллионов евро до 1 миллиарда евро. Его зарплата также была увеличена с 3,2 млн евро в год плюс бонусы до примерно 12 млн евро в год.

В понедельник источник в «Реале» рассказал о взгляде клуба на ситуацию. «Винисиус работал в тренажерном зале и занимался физическим восстановлением», — сказал источник. «Его психологическое восстановление — другой вопрос. Это был самый напряженный день с тех пор, как он прибыл в Мадрид. Это было утро, когда он получил больше всего сообщений и новостей в своей жизни».

«Винисиуса очень беспокоит направление, в котором смещается эта ситуация на протяжении всего сезона. Его посетил президент клуба, он встретился с ним наедине, чтобы выразить свою поддержку и объяснить шаги, которые клуб предпринимает в его защиту».

«В раздевалке он получил еще большую поддержку, чем вчера, от товарищей по команде. Суть в том, что он дезориентирован и подавлен всем этим. И, конечно, он очень огорчен. Но глупо говорить, что он уже думает об уходе в другие лиги».

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

«Реал» также опубликовал фотографии этой встречи между президентом Флорентино Пересом и Винисиусом Жуниором. Когда The Athletic связались с источниками, близкими к игроку, они сказали, что это не изменило чувства Винисиуса.

Они сказали, что будут с интересом ждать, какие действия предпримет «Реал», поскольку они хотят реальных действий, а не только добрых намерений. В понедельник утром клуб объявил, что подаст жалобу в испанскую прокуратуру по поводу расистских оскорблений.

Заявление, опубликованное во второй половине дня, несло дополнительную поддержку в адрес Винисиуса и обвиняло испанскую футбольную лигу и судей Испании в «бездействии», а также сообщало: «Жертва, которая пострадала от преступления, никогда не должна нести ответственность за это преступление».

Яростную поддержку Винисиусу оказал его соотечественник-бразилец Роналдо, который является президентом клуба Ла Лиги «Вальядолид». Была также очень сильная поддержка со стороны его родной страны, в том числе президента Бразилии Лулы да Силвы и президента футбольной ассоциации Бразилии Эднальдо Родригеса, которые были среди тех, кто гневно требовал большей защиты Винисиуса Жуниора и более сурового наказания для тех, кто оскорбляет его на расовой почве.

Большинство реакций внутри испанского футбола на слова Винисиуса Жуниора и Карло Анчелотти были попыткой их поправить. Некоторые комментаторы утверждали, что бразилец и итальянец плохо знают Испанию, не в совершенстве владеют языком, что они иностранцы, заблуждающиеся в своем понимании происходящего.

Винисиус в матче с «Валенсией» globallookpress.com

Правда заключается в том, что футбол в Испании уже давно отмечен невежественным отношением болельщиков, которые считают, что обзывание темнокожего игрока обезьяной ничем не отличается от любых других оскорблений, которые они могут адресовать сопернику, и Анчелотти и Винисиус Жуниор прекрасно это понимают.

В понедельник утром министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро призвала к принятию нового «антирасистского» закона. Президент испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес заявил, что пришло время признать, что в испанском футболе действительно есть проблема расизма.

Но все, что было сказано в ответ на события воскресного вечера, кажется очень запоздалым — и обращает внимание на то, как мало было сделано ранее для решения проблемы, которая существует в испанском футболе на протяжении десятилетий.

Теперь вопрос в том, как долго Винисиус Жуниор готов оставаться и терпеть эту ситуацию.