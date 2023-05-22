«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

Мадридскийподал заявление в генеральную прокуратуру Испании в связи с расистскими оскорблениямив матче с(0:1) в 35-м туре чемпионата Испании.

Болельщики «Валенсии» в течение матча постоянно оскорбляли Винисиуса, называя его в том числе обезьяной. В связи с этим арбитру в какой-то момент пришлось даже прервать игру.

«Футбольный клуб "Реал Мадрид" самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

"Реал Мадрид" считает, что такие нападения также представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому клуб подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности, в отдел по работе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский "Реал" обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», — говорится в заявлении «Реала».