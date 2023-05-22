ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маккензи Дерн и Анджела ХиллУверенная победа Дерн, апсет Шахбазяна в бою с Эрнандесом. Обзор карда UFC Vegas 73
  • 13:47
    • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
  • 13:26
    • Тренер «Фейенорда» может возглавить «Тоттенхэм»
  • 13:04
    • Оздоев: В ближайшие два-три года не вернусь в Россию
  • 12:44
    • «Боруссия» может приобрести одного из лидеров «Аякса»
  • 11:24
    • Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»
    Все новости спорта

    «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Валенсия Примера (Ла Лига) Футбол Испании Болельщики Скандалы
    Мадридский «Реал» подал заявление в генеральную прокуратуру Испании в связи с расистскими оскорблениями Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре чемпионата Испании.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Болельщики «Валенсии» в течение матча постоянно оскорбляли Винисиуса, называя его в том числе обезьяной. В связи с этим арбитру в какой-то момент пришлось даже прервать игру.

    «Футбольный клуб "Реал Мадрид" самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

    Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

  • Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»
  • Читайте по теме

    • "Реал Мадрид" считает, что такие нападения также представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому клуб подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности, в отдел по работе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность.

  • Фердинанд: Винисиус нуждается в помощи, а власти ничего не предпринимают
  • Читайте по теме

    • Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

    По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский "Реал" обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», — говорится в заявлении «Реала».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Сочи» смогут набрать очки?
  • «Пари НН» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Салернитана» сможет удивить?
  • «Рома» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карацев — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.19
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Габуева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры