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    Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»

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    Окружение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора предложило игроку сменить команду из-за расистских оскорблений, с которыми он постоянно сталкивается во время матчей чемпионата Испании.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Очередной подобный инцидент случился в матче с «Валенсией» (0:1). Арбитру пришлось даже на некоторое время прервать матч.

    Болельщики «Валенсии» обзывали бразильского футболиста обезьяной, в итоге доведя его до слез.

    В ответ Винисиус заявил, что «Ла Лига принадлежит расистам».

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  • 13/02/2023

    • По информации ESPN Brasil, Винисиус не собирается уходить из «Реала», но при этом он находится в замешательстве.

    Напомним, в конце матча с «Валенсией» Винисиус получил красную карточку после потасовки.

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