Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Очередной подобный инцидент случился в матче с «Валенсией» (0:1). Арбитру пришлось даже на некоторое время прервать матч.
Болельщики «Валенсии» обзывали бразильского футболиста обезьяной, в итоге доведя его до слез.
В ответ Винисиус заявил, что «Ла Лига принадлежит расистам».
По информации ESPN Brasil, Винисиус не собирается уходить из «Реала», но при этом он находится в замешательстве.
Напомним, в конце матча с «Валенсией» Винисиус получил красную карточку после потасовки.