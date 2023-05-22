Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»

Окружение нападающего мадридского «Реала»предложило игроку сменить команду из-за расистских оскорблений, с которыми он постоянно сталкивается во время матчей чемпионата Испании.

Очередной подобный инцидент случился в матче с «Валенсией» (0:1). Арбитру пришлось даже на некоторое время прервать матч.

Болельщики «Валенсии» обзывали бразильского футболиста обезьяной, в итоге доведя его до слез.

В ответ Винисиус заявил, что «Ла Лига принадлежит расистам».

По информации ESPN Brasil, Винисиус не собирается уходить из «Реала», но при этом он находится в замешательстве.

Напомним, в конце матча с «Валенсией» Винисиус получил красную карточку после потасовки.