Фердинанд: Винисиус нуждается в помощи, а власти ничего не предпринимают

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»высказался об очередном проявлении расизма в адрес нападающего мадридского «Реала»

Инцидент случился в матче с «Валенсией» (0:1). Из-за этого арбитру пришлось даже на некоторое время прервать игру. Болельщики «Валенсии» обзывали бразильского футболиста обезьяной, в итоге доведя его до слез.

В ответ Винисиус заявил, что «Ла Лига принадлежит расистам».

«Кто защитит Винисиуса в Испании? Он получает красную карточку после того, как его хватают за горло, и становится жертвой расистских оскорблений во время игры… Что это вообще такое?

Сколько еще раз нам нужно увидеть, как этот парень проходит через это дерьмо? Я вижу боль, вижу отвращение, вижу, что он нуждается в помощи, а власть имущие ни хрена не предпринимают для того, чтобы помочь ему.

Людям нужно сплотиться и потребовать большего от тех, кто управляет нашей игрой. Никто такого не заслуживает, но вы тем не менее позволяете этому быть. Нужен консолидированный подход к этой проблеме, иначе весь мусор снова заметут под ковер», — написал Фердинанд в соцсетях.