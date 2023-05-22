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    Фердинанд: Винисиус нуждается в помощи, а власти ничего не предпринимают

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об очередном проявлении расизма в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    Инцидент случился в матче с «Валенсией» (0:1). Из-за этого арбитру пришлось даже на некоторое время прервать игру. Болельщики «Валенсии» обзывали бразильского футболиста обезьяной, в итоге доведя его до слез.

    В ответ Винисиус заявил, что «Ла Лига принадлежит расистам».

    «Кто защитит Винисиуса в Испании? Он получает красную карточку после того, как его хватают за горло, и становится жертвой расистских оскорблений во время игры… Что это вообще такое?

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    • Сколько еще раз нам нужно увидеть, как этот парень проходит через это дерьмо? Я вижу боль, вижу отвращение, вижу, что он нуждается в помощи, а власть имущие ни хрена не предпринимают для того, чтобы помочь ему.

    Людям нужно сплотиться и потребовать большего от тех, кто управляет нашей игрой. Никто такого не заслуживает, но вы тем не менее позволяете этому быть. Нужен консолидированный подход к этой проблеме, иначе весь мусор снова заметут под ковер», — написал Фердинанд в соцсетях.

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