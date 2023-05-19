Мадридская реновация. Как «Реалу» стать достойным соперником для «Манчестер Сити»?

Команда Хосепа Гвардиолы разгромила 14-кратных чемпионов Европы в полуфинале Лиги чемпионов этого сезона, и теперь мадридцев ждут перемены летом.

После того, как «Манчестер Сити» забил первый из своих четырех голов на шумном стадионе «Этихад» в среду, «Реал Мадрид» явно был потрясен. Винисиус Жуниор яростно жестикулируя жаловался тренеру Карло Анчелотти, а Карим Бензема собрал команду в кружок.

Все было неаккуратно и нервно. «Лос-Бланкос», которые обычно являлись образцом спокойствия в Лиге чемпионов, демонстрировали те же признаки паники, что и множество команд Премьер-лиги, которые каждую неделю приезжают на домашний стадион «Сити». И дальше стало только хуже. «Сити» еще трижды поразил ворота «Реала», прежде чем все закончилось, и с каждым голом опытная испанская команда выглядела все более несопоставимой по классу с соперником.

Для «Сити» это был уместный выход в финал. «Горожане», эта франшиза, финансируемая государством, заигрывала с Лигой чемпионов уже почти 10 лет. Они, конечно, часто были близки, особенно в финале 2021 года после одного из великих моментов, когда Пеп Гвардиола сам довел себя до провала. Однако с учетом того, что «Интер» будет их соперником в решающем матче, этот год, похоже, станет для них наиболее вероятно победным.

Однако для «Мадрида» это выглядело ужасно похоже на конец. «Лос-Бланкос» по-прежнему будет крупным игроком в европейском футболе — клубы такого масштаба просто так не выпадают из борьбы. Но их выступление в Манчестере выглядело как последняя глава в истории одной из великих команд Европы.

Эта смесь опыта и молодости была почти идентична той, которая обыграла «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов в 2022 году. В среду старшие участники выглядели на свой возраст, в то время как юная группа выглядела настолько же неопытной, насколько предполагает их возраст. Для игроков, одетых в любую другую футболку, проиграть самой страшной команде Европы на выезде, пожалуй, простительно. Но это «Реал Мадрид», команда, выигравшая пять из девяти последних Лиг чемпионов. Завершение борьбы в полуфинале для нее — разочарование.

Возможно, это был последний реальный шанс на европейскую славу для Луки Модрича, Тони Крооса, Карима Бензема и Дани Карвахаля. Все четверо по-прежнему являются отличными футболистами, но в среду показали, что больше нельзя рассчитывать на то, что они обеспечат победу в самых важных играх. Плохие выступления изредка простительны в большинстве случаев, но они не дозволены вам, если вы играете за «Реал Мадрид». А если они и случатся, то лучше не против «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Значит, перемены неизбежны. Тренер может быть уволен, а игроки будут проданы и заменены. Позиции могут быть изменены, тактика может быть изменена. Но как все это сочетается, какие шаги можно предпринять, чтобы обновить — не обязательно перестроить — все еще многообещающую команды?

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Попрощайтесь с Анчелотти

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Анчелотти настаивал после игры в среду, что он никуда не уйдет и что он планирует доработать свой мадридский контракт до истечения его срока в 2024 году. Он заслужил право покинуть «Сантьяго Бернабеу» — или любую работу, если на то пошло — на своих условиях. В конце концов, это тренер, который за свою блестящую карьеру выиграл каждую из пяти лучших лиг Европы и четыре Лиги чемпионов.

Он выжил и адаптировался к разным эпохам тренерской деятельности, адаптируя под свои нужды часть игровых стилей, и доказывая, что другие можно с легкостью победить. В каком-то смысле эта мадридская команда — его шедевр. В своих лучших проявлениях это идеально гармоничная группа из 11 игроков, которые одновременно и терпеливы, и разрушительны в своем владении мячом. Анчелотти заставил эту команду работать, помогая привить игрокам нужный менталитет, а затем позволяя им играть.

Но, как показала среда, это уже не так надежно, как раньше. Признаки того, что Анчелотти, возможно, следует уйти, присутствовали на протяжении большей части этого сезона. «Мадрид» застопорился в Ла Лиге и может завершить сезон третьим, отставая от «Барселоны» на 20 очков. Таким образом, это противостояние должна была стать характерной для «Реала» победой, на которую он мог указать в этом странном сезоне, чтобы сохранить себе работу.

Гвардиола и Анчелотти globallookpress.com

Вместо этого его команда потерпела поражение. Это не обязательно вина Анчелотти — сейчас никто не может остановить «Сити». Тем не менее, мадридцам может потребоваться смена тренера. Найти подходящего человека на эту должность сложно, и за последние три месяца с рынка ушли два топ-менеджера — Томас Тухель и Маурисио Почеттино.

Но время Анчелотти в Мадриде, возможно, подошло к концу. По крайней мере, он сможет сохранить лицо, устроившись на работу в сборной Бразилии, ведь «Селесао» публично рассказывают о желании его нанять.

Избавьтесь от ветеранов

«Реал» уже несколько лет опирается на опыт Лиги чемпионов. И с каждым уходящим сезоном ходит и какой-нибудь ветеран. Криштиану Роналду, Каземиро, Серхио Рамос и Марсело все видели славу Лиги чемпионов и покинули клуб с разным уровнем достоинства.

Последние четыре из этих серийных победителей еще цепляются за место в составе. Кроос, Модрич и Бензема уже подписали или собираются подписать новые однолетние контракты, а срок действия контракта с Карвахалем истекает в 2024 году.

И хотя они, несомненно, снова будут играть в следующем году, трудно представить, после этого выступления, чтобы эта группа игроков стала лучше, особенно с вероятным новым списком претендентов на победу в Лиге чемпионов, которые потенциально могут участвовать в турнире в следующем году.

Вышеупомянутая четверка не обязательно сдерживает «Реал Мадрид», но, возможно, от них следует деликатно избавиться.

Лука Модрич globallookpress.com

На «Этихаде» слабости Крооса в обороне были сильно заметны, в то время как Модрич был нехарактерно медлительным и выглядел испуганным с мячом. Между тем, Карвахаль полностью проиграл борьбу Джеку Грилишу. Бензема, со своей стороны, едва ли нанес удар в этом матче.

Просто продать всех четырех игроков или перестать их использовать в течение следующих 12 месяцев — это слишком импульсивно. Но «Мадрид» должен смотреть в будущее и начать более регулярно выпускать в стартовый составе некоторых молодых игроков, таких как Орельен Чуамени или Эдуардо Камавинга.

Эй, Джуд

Тогда хорошо, что один из являющихся потенциальным усилением игроков уже полностью настроен на присоединение к мадридскому проекту. Если верить сообщениям, у «Реала» есть личное соглашение с Джудом Беллингемом.

С финансами будет непросто, особенно учитывая раздутый ценник, который Дортмунд налепил на полузащитника сборной Англии. Но «Лос Бланкос» заплатят. Они всегда так делают, когда речь идет о правильном и подходящем им игроке.

Где именно он будет играть, еще неизвестно. Беллингем должен занять место в этой полузащите, и в долгосрочной перспективе он может стать идеальным участником в составе трио с Чуамени и Вальверде. Также можно привести аргумент, что он мог бы стать идеальной «десяткой» в переработанной схеме.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В любом случае, это игрок, который сразу будет приносить пользу. Беллингем, возможно, не поднимет «Реал» на заоблачные высоты, на которых они были во время пиковой формы Модрича и Крооса.

На самом деле, команда может никогда больше не добраться до них. Но он является основным компонентом, который немедленно повернет их обратно на этот путь.

Подписать нападающего

Усиление необходимо во всех линиях. Бензема — блестящий нападающий и обладатель «Золотого мяча». Он по-прежнему может забивать с пугающей скоростью и как немногие другие нападающие умеет контролировать пространство и двигаться без мяча. Но француз в этих двух матчах явно был не в лучшей форме и остался без очков.

Реальность такова, что Бензема давно разменял четвертый десяток, и в этом году он страдал от постоянных мышечных повреждений.

Карим Бензема globallookpress.com

Это игрок, которого нужно беречь, завернуть в пузырчатую пленку и отложить для больших игр. Таким образом, «Реалу» нужен кто-то, кто может взять на себя регулярные матчи, или, по крайней мере, внести свою лепту в результат.

Этим летом на рынке будет много громких имен, и всегда есть скрытая возможность того, что «Мадрид» постарается заполучить игрока, которого они жаждут больше всего — Килиана Мбаппе. Но это необязательно должно произойти, по крайней мере не сейчас.

Тем не менее, кто-то еще должен забивать голы, и на рынке есть одна или две доступные по цене «девятки». «Лос Бланкос» поступили бы мудро, если бы воспользовались этим. Это решение вполне может быстро окупиться.

Сделайте Вини лицом проекта

В течение этого сезона стало ясно, что обладатель «Золотого мяча» Бензема больше не является лицом этой команды. Конечно, он попадает в заголовки газет и забивает голы, но самым результативным игроком на более стабильной основе является вингер, который, как некогда скандально заявлял Карим, играл против «Реала», а не за них.

У Винисиуса есть свои критики, особенно среди фанатов-соперников, и часто по сомнительным причинам. Однако теперь он должен стать лицом этой мадридской команды.

У бразильца уже есть яркость и стиль суперзвезды, и когда Бензема выбыл, «Лос-Бланкос» все равно начали играть через него. Пришло время оформить это должным образом, чтобы настроить мадридскую команду на то, чтобы их лучший игрок как можно больше владел мячом.

Здесь еще предстоит решить некоторые вопросы. Винисиус официально не подписал новый контракт, а его текущее соглашение истекает в 2024 году.

Между тем, ему также не помешало бы смягчить свою реакцию на соперников, которые явно знают, как можно раздразнить его. Но это поправимо. «Мадриду» просто нужно убедиться, что система работает.

Верьте в волшебство

Когда его спросили о результате среды после игры, Тьерри Анри заявил, что его не беспокоит «Реал Мадрид». Как он выразился: «Они всегда ведут тут борьбу за титул... независимо от того, когда это происходит».

И бывший игрок «Барселоны» прав. Мадрид выигрывал Лигу чемпионов чаще, чем любой другой клуб, и был в 11 из 13 последних полуфиналов.

Они выигрывали турнир не реже одного раза в десятилетие и никогда не упускали возможности выйти в плей-офф. Хотя это кажется концом знаменитой команды, у клуба есть родословная и талант, чтобы быть в борьбе за трофей каждый год.

Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов в прошлом году часто интерпретировался как удача или случайность. И им, надо признать, временами везло. Но эти все эти удачные моменты не просто так собираются воедино. Превосходящие команды не так легко победить из-за странного отскока или ошибки противника.

У «Лос Бланкос» в Лиге чемпионов есть странная аура, способность включить повышенную передачу в еврокубковые вечера. С тех пор как Анчелотти возглавил команду, это во многом было связано с менталитетом, который он привил команде. До этого все зависело от продуманной тактики и элитного состава.

Дело в том, что «Реал Мадрид» всегда будет в борьбе за трофей. Это тот редкий случай, когда футбольное клише является верным — это просто часть их ДНК. Поверьте в это, и эта перестройка команды может быть не такой драматичной, как некоторые ожидают.