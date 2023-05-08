Главный плеймейкер, ключевой игрок полузащиты или запасной. Что ждет Беллингема в «Реале»

Джуд Беллингем, похоже, близок к переходу из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Но нет никаких гарантий, что в Мадриде у него будет твердое место в основном составе.

Это один из тех случаев, когда уместно сказать, что флирт перерос в ухаживания. Беллингем в скором временем станет игроком «Реала». Пока еще неизвестно, сколько придется «Королевскому клубу» за трансфер английского футболиста, но поговаривают, что «Дортмунд» требует 150 миллионов евро. Немало, но это «Мадрид», там подобные вопросы, обычно, быстро улаживают.

После того, как «Ливерпуль» прекратил бороться за переход Джуда, стало очевидно, что он действительно может переехать в испанскую столицу. В «Реале» у него будет возможность играть в молодой, многообещающей команде под руководством тренера мирового уровня. И, конечно же, это огромный престиж, с которым ассоциируется знаменитая белая футболка «Реала».

Беллингем может стать частью команды, которая, как ожидается, будет каждый год бороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. А еще у него будет возможность учиться у таких легенд, как Лука Модрич и Тони Кроос.

Безусловно, этот переход еще больше поднимет его авторитет. И на бумаге, и в реальности все должно получиться замечательно.

Но здесь все равно нужно разобраться с некоторыми нюансами. У «Реала» уже есть как минимум пять полузащитников, каждый из которых готов играть в стартовом составе, а также «десятка» на тот случай, если тренер решит сменить тактическую расстановку.

В этом плане все выглядит не так уж и радужно. Беллингему придется бороться за место в составе либо с Модричем, либо с Кроосом. А, может, даже с Феде Вальверде. В долгосрочной перспективе все будет в порядке, но «Мадрид» — это то место, где не смотря дальше настоящего.

GOAL решил разобраться, на какой позиции Беллингем будет играть в «Реале».

Позиционные странности

Довольно редко бывает так, то игрок идеально подходит команде. Несмотря на многочисленные разговоры, прогнозы и ожидания болельщиков, в футболе не так уж все и просто.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Понятно, бывают исключения.Гарри Кейн, Карим Бензема, Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе способны заиграть где угодно. То же самое можно сказать про Модрича и Кевина Де Брюйне.

Но в большинстве случаев игроки четко встроены в систему. На ум приходят Месси в роли ложной девятки в «Барселоне», Роналду на позиции центрального нападающего в «Реале» и Мохамед Салах в качестве крайнего форварда в «Ливерпуле».

И это может стать проблемой для Беллингема. Безусловно, у него есть талант, чтобы добиться успеха на «Сантьяго Бернабеу», он уже является одним из лучших полузащитников в мире. Но при этом надо понимать, что он очень специфический футболист. Пока что он играет, скажем так, не по-мадридски, особенно в тех случаях, когда команда с мячом. Тем не менее, глупо отрицать, что он все равно будет полезен в некоторых аспектах.

4-3-3 с Модричем и Камавинга

Если когда-либо и был полузащитник, у которого Беллингем мог бы поучиться, то это Модрич. И хотя они заметно отличаются по антропометрическим данным, у них есть некоторые сходства по стилю игры. Оба уверенно идут в обыгрыш, играют вперед и эффективны в последней трети

Лука Модрич globallookpress.com

Их дуэт в полузащите может стать очень опасным оружием. Беллингем может выполнять работу по продвижению мяча, а Модрич — быть связующим звеном. И добавьте сюда еще Эдуардо Камавинга на в качестве опорника, и это получится, возможно, самая сбалансированная версия полузащиты «Реала».

Да, в таком случае Кроос останется на лавке. Немец по-прежнему умело раздает передачи, но его слабости в обороне становятся серьезной проблемой.

Сложно сказать, держит ли Анчелотти в голове такой вариант, но это три может стать лучшим в «Мадриде».

4-3-3 с Кроосом и Модричем

Беллингем, как известно, унаследовал футболку под 22-м номером благодаря своей способности играть на позициях опорника, бокс-ту-бокс и десятки. Возможно, его лучшие качества теряются в роли опорного полузащитника.

Тони Кроос globallookpress.com

Модрич остается маэстро полузащиты, но он постепенно становится слабым место в обороне «Реала». Кроос тоже не является полноценным шестым номером в том виде, который идеально подходит «Мадриду».

Но, возможно, это не имеет значения. При владении мячом это трио было бы явно доминирующим. Есть все основания полагать, что Беллингем станет, возможно, самым ярким полузащитником в мире рядом с Модричем и Кроосом.

4-3-3 с Вальверде и Чуамени

Какими бы полезными ни были Модрич и Кроос, оба находятся на закате карьеры. Сложно рассчитывать на то, что они смогут играть по два или даже по три матча в неделю. Можно заметить, что Анчелотти стал реже использовать хорвата в матчах Ла Лиги ближе к завершению кампании.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Поэтому в данном случае очень хорошо, что у «Реала» есть два молодых топовых полузащитника. Вальверде проводит прорывной сезон, радуя результативностью. Правда, он чаще всего появляется на правом фланге. Но вполне вероятно, что вскоре он вернется в центр.

Между тем, Чуамени, скорее всего, в будущем будет основным опорным полузащитником «Мадрида». Скорее всего, они на долгие годы станут частью «Реала». Будет странно, если Анчелотти не проверит это сочетание в следующем сезоне.

В качестве десятого номера

Анчелотти по ходу сезона иногда использовал схему 4-2-3-1. Как правило, для того, чтобы найти место в составе и для Родриго, и для Вальверде. Благодаря этому бразилец мог играть на позиции «десятки».

Джуд Беллингем globallookpress.com

Если он снова вернется к этой расстановке, то, скорее всего, это будет сделано для того, чтобы Родриго смог сыграть на своей любимой позиции. Бразилец вряд ли будет доволен, если роль «десятки» отдадут кому-то другому. Но при этом надо признать, что, несмотря на очевидный талант Родриго, Беллингем лучше.

На чемпионате мира в Катаре главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, по сути, использовал Джуда на позиции «десятки». Или как очень продвинутого восьмого номера (бок-ту-бокс). Примерно так же время от времени делает главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.

С учетом количества вариантов в полузащите — с Камавинга, Кроосом, Модричем и Чуамени — «Реалу» действительно стоит задуматься, для чего им нужен Беллингем.

Роль запасного

Но существует также вероятность, что Беллингем далеко не сразу станет игроком основного состава. Исторически так сложилось, что Анчелотти не любит сразу же использовать в старте новых игроков, особенно полузащитников. Например, Камавинга до сих пор не стал постоянным игроком стартового состава на своей основной позиции, несмотря на то, что неоднократно показывал классный футбол.

Чуамени в начале сезона вынужденно появлялся в стартовом составе, но постепенно ему пришлось отойти на второй план.

«Мадрид» явно не боится держать на лавке запасных тех, кому рано выходить на поле с первых минут.

Если Модрич и Кроос будут в хорошей форме, а Анчелотти предпочтет играть с классическим опорным полузащитником, вполне вероятно, что какое-то время Беллингему придется ждать своего шанса.

Вердикт

В «Мадриде» Беллингем вряд ли будет идеальным игроком для стартового состава, по крайней мере, на первых порах. В его амбициях и качества нет никаких сомнений, но «Реал» — это команда, у которой нет права на ошибку, и попытка сразу же интегрировать в основу игрока, который потенциально к этому не готов, выглядит достаточно рискованной.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Кроме того, Беллингем, при всем своем таланте, не обязательно соответствует стилю игры «Реала». Он не очень часто играет в пас — ему больше нравится тащить мяч, уходить от соперников благодаря дриблингу. Как известно, Модрич и Кроос добились таких высок как раз благодаря отсутствию эгоизма.

Безусловно, Беллингем адаптируется к новым условиям. Он просто слишком хорош, чтобы этого не произошло. И любой тренер, даже такой тактически устойчивый, как Анчелотти, должен придумать способ, чтобы Джуд мог приносить максимальную пользу.

У «Реала» идеальный баланс в полузащите, и вполне вероятно, что Анчелотти не нуждается в изменениях. Но здесь есть прецедент. Чуамени должен был стать заменой для Каземиро. Но вместо этого француз на данный момент находится на вторых ролях.

И ситуация Чуамени чем-то напоминает поучительную историю. Что-то запросто может пойти не так, если игрок слишком рано окажется в «Мадриде».

Ряд СМИ утверждают, что контракт Беллингема с «Реалом» будет рассчитан до лета 2029 года. Его подпишут для того, чтобы он стал будущим «Королевского клуба». А его вклад в настоящее не является приоритетом.