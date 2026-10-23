24 октября в десятом туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Эльче». Начало встречи — в 15:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 14-е место в испанской Ла Лиге, набрав 9 очков после 8 сыгранных матчей.
Последние матчи: в 9-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» обменялся голами с клубом «Хетафе» (1:1).
Не сыграют: Луис Фелипе, Рэнди Нтека, Андрей Рацю. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Пате Сисс.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в последних матчах команда Беньята Сан Хосе одержала две победы, две встречи завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение, забив 8 мячей и пропустив 9 голов.
«Эльче»
Турнирное положение: в чемпионате Испании «Эльче» занимает 18-е место, набрав 7 пунктов.
Последние матчи: в 9-м туре внутреннего первенства «Эльче» разошёлся миром с «Вильярреалом» (0:0).
Не сыграют: Марк Агуадо.
Состояние команды: в последних матчах «Эльче» выиграл у «Эспаньола» (3:1), сыграл вничью с «Сельтой» (0:0), «Атлетиком» (1:1) и проиграл «Реалу» (2:3).
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» занимает 14-е место в чемпионате Испании
- «Эльче» занимает 18-е место в чемпионате Испании
- В последней очной встрече «Райо Вальекано» переиграло «Эльче» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Райо Вальекано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Атлетика» — 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.97.
Прогноз: «Райо Вальекано» и «Эльче» в среднем за матч забивают по одному мячу, ожидаем, что участники нашего матча смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: «Эльче» в последних матчах часто играет вничью, «Райо Вальекано» тоже. В играх с участием испанских команд крайне редко забиваются голы.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.97.