прогноз на матч 10-го тура Ла Лиги, ставка за 1.80

24 октября в десятом туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Эльче». Начало встречи — в 15:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 14-е место в испанской Ла Лиге, набрав 9 очков после 8 сыгранных матчей.

Последние матчи: в 9-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» обменялся голами с клубом «Хетафе» (1:1).

Не сыграют: Луис Фелипе, Рэнди Нтека, Андрей Рацю. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Пате Сисс.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в последних матчах команда Беньята Сан Хосе одержала две победы, две встречи завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение, забив 8 мячей и пропустив 9 голов.

«Эльче»

Турнирное положение: в чемпионате Испании «Эльче» занимает 18-е место, набрав 7 пунктов.

Последние матчи: в 9-м туре внутреннего первенства «Эльче» разошёлся миром с «Вильярреалом» (0:0).

Не сыграют: Марк Агуадо.

Состояние команды: в последних матчах «Эльче» выиграл у «Эспаньола» (3:1), сыграл вничью с «Сельтой» (0:0), «Атлетиком» (1:1) и проиграл «Реалу» (2:3).

На что ставят в матче Райо Вальекано — Эльче Букмекерские коэффициенты на матч Райо Вальекано — Эльче: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» занимает 14-е место в чемпионате Испании

«Эльче» занимает 18-е место в чемпионате Испании

В последней очной встрече «Райо Вальекано» переиграло «Эльче» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Райо Вальекано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Атлетика» — 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.97.

Прогноз: «Райо Вальекано» и «Эльче» в среднем за матч забивают по одному мячу, ожидаем, что участники нашего матча смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Райо Вальекано» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Эльче» в последних матчах часто играет вничью, «Райо Вальекано» тоже. В играх с участием испанских команд крайне редко забиваются голы.

1.97 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Райо Вальекано» — «Эльче» принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.97.