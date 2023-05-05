Forza Napoli. Как команда Спаллетти добилась триумфальной победы в Серии А

Когда Паоло Соррентино вышел на сцену, чтобы получить «Оскар» за лучший иностранный фильм девять лет назад, он хотел поблагодарить свои источники вдохновения: «Федерико Феллини, Дж.Р.Р. Толкин, Мартин Скорсезе и Диего Армандо Марадона». Ему, как неаполитанцу, было бы странно не упомянуть Его, и в любом случае режиссер всегда утверждал, что «Марадона спас мне жизнь».

В годы славы аргентинца Соррентино умолял своего отца Сасу отпустить его на выездные матчи «Наполи». Однажды в воскресенье он покинул их дом отдыха в Абруццо, чтобы посмотреть игру Марадоны в Эмполи. Когда Соррентино вернулся, он позвонил в дверь, но никто не ответил. Сосед сообщил ему, что произошла трагедия. Утечка угарного газа убила его родителей. «D.10.S» (поскольку Марадона до сих пор известен в Неаполе, как «Бог в футболке №10») вмешался, чтобы не допустить, чтобы его постигла та же участь. Аргентинец регулярно фигурирует в работах Соррентино как божество и художник. «Он был моим другом, хотя я никогда его не знал», — говорит Соррентино. «Он подарил нам свой футбол так же, как Пино Даниэле (великий неаполитанский музыкант) подарил свою музыку, а Массимо Троизи (великий неаполитанский комик) подарил свои фильмы».

Победа в лиге в годы новой эры (после Диего, уже 33 года) долгое время казалась невозможной из-за отсутствия игрока, считающегося неземным. Вот почему Марадона почитается как святой, выставки о его жизни проводятся в церквях, а не в музеях, а поклонники продолжают совершать паломничество к фрескам в Испанском квартале города. На смену рациональному приходит магический реализм. Суеверие — это путь Неаполя.

Соррентино даже удалил сцену из своего телесериала «Молодой Папа» из скараманции (суеверия — ит.). Он боялся, что если оставить ее, это навредит команде. В клипе Анджело Войелло, коварный кардинал и неисправимый фанат «Наполи», празднует выигранный скудетто, забравшись в фонтан.

Недавние посетители Неаполя, честно говоря, будут в недоумении. На балконе квартиры, выходящей на переименованный стадион «Диего Армандо Марадона», в течение нескольких недель транспарант провозглашал «Наполи» «Чемпионом Италии 2022/23». Рыночные прилавки на Виа Джулио Чезаре продавали футболки с изображением Везувия, извергающегося в цветах итальянского флага. Вход в бар на углу, где карабинеры пьют кофе, теперь имеет форму сердца и освещен синими светодиодами. На нем закреплен триколор с номером 3 (третий чемпионский титул за 96-летнюю историю «Наполи»). Бело-голубые вымпелы повсюду, развеваются на ветру над каждой улицей города.

Любой страх огорчить Вселенную рассеялся, как облака над заливом. Оторвавшись на 17 очков от лидера Серии А перед игрой на прошлых выходных, эта команда «Наполи» даже излечила город от гептадекафобии, давнего убеждения, записанного в неаполитанской Сморфии, книге, используемой для толкования снов и игры в томболу, что № 17 приносит позор и неудачу. Даже ничья с «Салернитаной», отсрочившая вечеринку на «Марадоне» в воскресенье, не вызвала особого отчаяния. Лучано Спаллетти смотрел на это так: «Наполи» просто будет дольше наслаждаться чувством победы. Это то, что согревало их вечером в Удине, месте недалеко от границе со Словенией, где Виктор Осимхен забил решающий гол.

Думайте об этом Скудетто как о разрушителе суеверий, скорее о шедевре, чем о чуде, которого коснулась Рука Бога. Не было необходимости в божественном вмешательстве.

Неаполитанский киномагнат Аурелио Де Лаурентис, несомненно, сохранит за собой права на экранизацию этих событий на своей студии Filmauro. Его отец Луиджи и дядя Дино выросли в тени Везувия в Торре-Аннунциата, последней остановке перед застывшими во времени Помпеями. Дино продюсировал пару фильмов Феллини, получивших премию «Оскар», а также «Серпико». Если вы видели фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», он напомнит вам времена, когда дядя Де Лаурентиса привлекал американских кинозвезд в Рим, где затраты на производство были в разы меньше, чем в Лос-Анджелесе.

Аурелио, выросшему в Вечном городе, страсть к Неаполе передалась от отца, который водил его на игры в Фуоригротте (западный пригород Неаполя — прим.ред). Он давно мечтал купить клуб. Он безуспешно пытался в 1999 году, через год после травматичного вылета «Наполи» из Серии А. Дело дошло до суда, и Де Лаурентис неохотно отказался от этой идеи. Пять лет спустя для клуба наступили еще более тяжелые времена, и он находился в процессе ликвидации. Де Лаурентис не мог в это поверить. «Ликвидации?» — недоверчиво сказал он. — «Что значит ликвидации?». Внезапно — un giorno all’improvviso — у него появился шанс. Де Лаурентис отказался от красной ковровой дорожки и голливудского бульвара, чтобы, как он выразился, быть оплеванным толпой в Серии С. Это был настоящий контраст с тем, к чему он привык.

Подумать только, один из его фильмов «Звездный капитан и мир будущего» с Анджелиной Джоли, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу в главных ролях в то время находился на стадии постпродакшна и вот-вот должен была состояться премьера. Приступив к работе над превращением «Наполи» в феникса, возрождающегося из пламени, Де Лаурентис предостерег своих актеров от того, чтобы они вели себя как примадонны , пока он летал обратно в Италию. Сделку он совершил на острове Капри с его крутыми скалами, утопающими в зелени и бирюзовой воде. «Де Ла» пообещал встретиться с Дэнни Де Вито, пока он будет там, но они так и не увиделись. Ему даже удалось ускользнуть от жены Жаклин и детей, чтобы тайно поработать над своим футбольным проектом.

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

«Наполи практически больше не существовало», — рассказывает он. Он пытался найти нотариуса на Капри, но безрезультатно. Он сел на корабль в Неаполь, заручился поддержкой адвоката и заплатил за клуб 32 миллиона евро. Все, что он получил, это стопка бумаг. Все, что осталось от «Наполи», — это бренд. Больше в клубе ничего не было. Это была первая неделя сентября 2004 года, сезон вот-вот должен был начаться. «Мы купили майки в магазине на углу, поздно собрали команду и тренировались на полях отеля Ariston в Пестуме». Старая тренировочная база «Наполи» в районе города Соккаво, получившая прозвище «Парадизо» (Рай) , когда Марадона тренировался в ее стенах, была заброшенной и нуждающейся в реновации. «Я ничего не знал о футболе», — признался Де Лаурентис. «Я пришел из киноиндустрии. В школе я играл в баскетбол».

«Наполи» был командой третьего дивизиона и проиграл плей-офф «Авеллино» в конце своего первого сезона. За последние два десятилетия болельщики «Наполи» наблюдали, как их команда возвращается в Серию А, возвращается в еврокубки спустя 13 лет, впервые играет в Лиге чемпионов и трижды выигрывает Кубок Италии под руководством Рафы Бенитеса и Дженнаро Гаттузо. Они купили футболки Роберто «Пампы» Соса, сочинили песни, чтобы петь о трех тенорах, Мареке Гамшике, Эсекьеле Лавесси и Эдинсоне Кавани, боготворили Хесуса Датоло за то, что он одержал первую победу «Наполи» над «Ювентусом» в Турине с 1988 года, любили одного из своих собственных воспитанников Лоренцо Инсинье, проклинали предателя Гонсало Игуаина за то, что он присоединился к «Ювентусу» тем же летом, когда он повторил рекорд лиги по результативности за один сезон, и заменили его приемным сыном Дрисом «Чиро» Мертенсом, который стал им родным, а также лучшим бомбардиром клуба за все время.

Ни одна из этих команд не выиграла лигу. Даже винтажный коллектив Маурицио Сарри, игры которого любили смотрели Пеп Гвардиола и Арриго Сакки. Они были близки к этому в 2017-2018 годах, когда 91 очка было недостаточно, чтобы финишировать впереди доминировавшего декаду «Ювентуса», и кристаллизовалось мнение, что если эта команда «Наполи» не может этого сделать, то и никакой «Наполи» не сможет. «В истории футбола есть команды, которые определяют эпоху», — утешал себя Сарри. «Все помнят сборную Голландии 1970-х годов, а не тех, кто выиграл чемпионат мира. Я убежден, что люди будут помнить эту команду "Наполи" через 20 лет».

Неудача укрепила старые стереотипы о футболе с юга Италии, где «Наполи» часто играл страстно, ловко и новаторски — особенно при Луисе Винисио в 1975 году — но ему не хватало хладнокровной, безжалостной практичности севера. В ту эпоху трофеи и манера побеждать определяли культурную войну за идентичность итальянского футбола. Он противопоставил южного спортивного обозревателя Антонио Гирелли, неаполитанца, своему непропорционально влиятельному северному коллеге Джанни Брера, который, воодушевленный победой в старом Кубке европейских чемпионов игравших в катеначчо «Милана» и «Интера», использовал свое могучее перо, чтобы доказать, что оборонительный, контратакующий футбол является врожденным в итальянском футболе и единственным способом добиться успеха. Это был отказ от южного стиля, стиля «Наполи», чья судьба в футболе заключалась в том, чтобы быть красивыми неудачниками.

Назначение Лучано Спаллетти, казалось, соответствовало этому представлению. Его революционная «Рома» лидировала в гонке за титул в течение часа в последний день сезона 2008 года только для того, чтобы «Интер» собрался и разбил им сердца под проливным дождем в Парме. Во втором периоде в клубе в 2017 году 87 очков и 29 голов в чемпионате от Эдина Джеко было недостаточно, чтобы обеспечить скудетто против «Ювентуса». Если кто и может это понять, так это Сарри. Когда 20 января 2021 года Де Лаурентис отправился в квартиру Спаллетти в «Боско Вертикале» — миланском «Вертикальном лесу», он сделал это за спиной тогдашнего тренера «Наполи» Гаттузо, который завяз в неудачной серии из всего трех побед в семи матчах лиги. Спаллетти был на зарплате в «Интере», но уже не работал там. Они уволили тосканца и его сотрудников, что обошлось им в 25,8 млн евро, всего через несколько месяцев после того, как наградили его новым контрактом за возвращение клуба в Лигу чемпионов. Это был вотум недоверия способности Спаллетти выиграть Серию А, так как новый исполнительный директор «Интера» Беппе Маротта избавился от него, чтобы нанять Антонио Конте, который точно выиграл бы Скудетто.

Уволенный совершенно бесчувственно, в то время, когда его брат Марчелло только что скончался, Спаллетти удалился на свою ферму в Тоскане, где он делал вино, ездил верхом и кормил своих уток. Его миссия, если он решит ее принять, заключалась в следующем. «Когда я впервые познакомился с Аурелио, он предложил мне "Наполи" переходного периода», — вспоминал Спаллетти. «Бухгалтерия нуждалась в балансировке, состав — в омоложении, нам нужно было вернуть команду в Лигу чемпионов через два года. Чтобы вернуться на правильный путь, нам нужно было играть в хороший футбол, чтобы вызвать спрос на наших игроков, потому что в последние два года они никого не интересовали из-за плохих результатов».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Де Лаурентис который, по его признанию, слишком увлекся во время пандемии Covid, заплатив рекордные для клуба 75 миллионов евро за Виктора Осимхена (трансфер, все еще расследуемый магистратами в Неаполе), не ожидал новых карантинов, новых вариантов вируса и еще одной неудачной попытки попасть в четверку лучших. Последняя игра Гаттузо закончилась тем, что команда упустила путевку в Лигу чемпионов в домашнем матче с «Вероной», которой не за что было бороться в последний день сезона. Взяв свою судьбу в свои руки, «Наполи» упустил ее, и вместе с этим упало настроение болельщиков. Спаллетти надеялся, что болельщики «снова влюбятся» в «Наполи». На своем открытии он рассказал о команде, отражающей город в своем стиле игры; «sfacciata» и «scugnizzo», беззаботные и нахальные, 11 искусных ловкачей.

На обратной стороне тренировочных манишек Спаллетти попросил комплектовщика напечатать первыф куплет фанатской речевки, которая ему больше всего понравилась — Curve at Maradona. «Saró con te / Non devi mollare / Abbiamo un sogno nel cuore / Che Napoli torna campione». «Я буду рядом с тобой. Не сдавайся. У нас есть мечта в наших сердцах. Что "Наполи" снова чемпион». Уже в первом сезоне Спаллетти неаполитанцы намекнули на это. «Наполи» выиграл первые восемь матчей чемпионата. Они не проигрывали до визита на «Сан-Сиро» на матч с действующим чемпионом «Интером». Петр Зелиньский вывел «Наполи» вперед, но затем все развалилось.

Лицевая кость Осимхена была сломана локтем Милана Шкриньяра, и он провел пару месяцев вне игры. Три поражения подряд в чемпионате на «Марадоне» охладили энтузиазм. Калиду Кулибали и Андре-Франк Замбо-Ангисса на большую часть января уехали на Кубок африканских наций, в результате чего Де Лаурентис в приступе досады заявил, что он больше не будет покупать африканских игроков, если они не пообещают не играть в этом турнире. Истекающие контракты отвлекали внимание игроков, Инсинье был сфотографирован подписывающим контракт с «Торонто» в римском отеле за два дня до игры против «Ювентуса». Мертенс, любимец болельщиков, счел «странным», что клуб не воспользовался возможностью продлить его контракт, когда он предложил сократить свою зарплату, так как он хотел остаться.

В начале марта поражение от «Милана» со счетом 0:1 положило конец борьбе «Наполи» за титул. «Если бы мы выиграли ту игру, я уверен, все изменилось бы», — сказал Мертенс. Создалась странная атмосфера. «Наполи» не собирался выигрывать чемпионат. Цель состояла в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов, и они с легкостью справились с этим, набрав на 15 очков больше четвертого места.

Но было ощутимое чувство разочарования и упущенной возможности. Любимая Fiat Panda Спаллетти была украдена. Баннер, оставленный за пределами площадки, сказал ему, что машину вернут только в том случае, если он покинет клуб. «Это зависит от того, в каком состоянии она находится», — попытался пошутить Спаллетти. «Сколько миль они накрутили и в каком состоянии шины. Если мои компакт-диски Пино Даниэле исчезнут, я не возьму ее обратно».

Во время предпоследней домашней игры сезона, в которой они победили «Сассуоло» со счетом 6:1, оскорбительные кричалки о Де Лаурентисе были заглушены фальшивыми свистками, которые проигрывались по системе громкой связи на «Марадоне». Независимо от роли Де Лаурентиса в спасении «Наполи» и того, сколько раз он побил рекорд клуба по трансферам Игуаина (39 млн евро), Ирвинга Лосано (45 млн евро) и Осимхена (75 млн евро), ультрас всегда чувствовали, что он никогда не тратил больше, чем ему приходилось.

Протесты по поводу цен на билеты продолжаются и в этом сезоне. Получение прибыли в 10 из 16 сезонов его в Серии А не прибавило владельцу клуба популярности. Это создало впечатление, что футбол — это прежде всего бизнес, особенно теперь, когда футбол, а не кино, составляет 92 процента доходов, поступающих через студию Filmauro Де Лаурентиса. Как всегда, фанаты приравнивают сокращение расходов — фонд заработной платы «Наполи» сократился на 15 процентов — к снижению амбиций, поэтому летняя чистка состава в «Наполи» не предвещала ничего хорошего. Когда Спаллетти появился на сцене ежегодного летнего тренировочного сбора клуба в Доломитовых Альпах, фанаты перебили его. «Очнись!» — кричали они. «Заткнитесь!» ответил он. «А давай он поднимется на сцену и ты попробуй заткнуть его?»

Диего Марадона и Лучано Спаллетти globallookpress.com

Спаллетти перечислял ушедших игроков. Его основной вратарь Давид Оспина, летающий (но приземлившийся из-за травмы) левый защитник Фаузи Гулам, изысканный полузащитник и мастер дальних ударов Фабиан Руис, а также такие легенды клуба, как «Команданте» Кулибали, Лоренцо «Иль Магнифико» Инсинье и Мертенс, которой назвали своего новорожденного сына Чиро в знак своей привязанности к неаполитанцам.

«Никто не верил в нас», — сказал Де Лаурентис. «Возможно, несколько человек делали это, но недостаточно, чтобы пойти против течения общественного мнения и недовольства нашим трансферным окном. Почти никто не знал никого из парней, которых мы подписывали». Среди них были Ким Мин Чжэ, центральный защитник «Фенербахче», и Хвича Кварацхелия, вингер батумского «Динамо», который стал открытием этого сезона в европейском футболе. «Грузин и кореец. Это звучало как начало шутки», — рассмеялся Де Лаурентис.

Вместо того, чтобы зайти в бар, эти ребята подняли планку. «Наполи» сломал лигу. Стая преследователей держалась за ними до октября, но не смогла угнаться. Отрыв «Наполи» составлял восемь очков к перерыву на чемпионат мира, а к середине сезона он стал двузначным. Любые опасения по поводу поражения от «Интера» со счетом 0:1 в первом матче после перерыва на ЧМ-2022 были развеяны крупнейшей победой над «Ювентусом» с 1990 года, памятным разгромом со счетом 5:1. «Наполи» играл в своей собственной лиге и обнаружил, что приближается к рекордам «Гранде Торино» конца 1940-х годов по выигрышному отрыву и играм в запасе после досрочного чемпионства.

Соперники должны были быть в лучшей форме, но они были в раздрае. Владельцы «Милана» не смогли соответствовать темпу, который они сами установили в прошлом году, и который все равно был медленнее, чем тот, который требовался для того, чтобы идти в ногу с «Наполи». «Интер» проиграл лигу в последний день прошлого сезона и ожидалось, что он станет лучше после возвращения Ромелу Лукаку. Но они регрессировали в Серии А. Скандал настиг «Ювентус». Для Неаполя, привыкшего испытывать проблемы, этот сезон прошел без них. Им не нужен был лидер повстанцев, который повел бы на борьбу с несправедливостью, с которой столкнулся «Наполи», еще один Масаниелло или Марадона. Им не нужно было чудо. Было достаточно того, что они были исключительно хороши на футбольном поле.

Когда «Наполи» решил расстаться с Кулибали, Инсинье и Мертенсом, они избавились от эмоционального багажа, накопленного в результате потерянных чемпионских титулов. Этот новый «Наполи» обладал свежестью, бесстрашием, элементом неожиданности. Команда продолжала оставаться коллективом с лучшей защитой в Серии А, но действовала иначе. С Алексом Меретом в рамке, голкипер «Наполи» меньше играл от обороны, чем Оспина. Четверка защитников мужественно удерживала более высокую линию и брала на себя больше ответственности за игру. Марио Руи, который выглядит как персонаж массовки из фильма «Пираты Карибского моря», часто фигурировал в качестве плеймейкера на позиции левого защитника. «Ты видел Кима?» — спросил Спаллетти легендарного центрального защитника Джорджио Кьеллини. «Он зверюга. Когда он чувствует опасность, он может ускорить все, что делает. Он всегда хочет играть. В Кастель-Вольтурно мне пришлось запрещать ему присоединиться к игре наших резервистов». По мнению Спаллетти, он «лучший центральный защитник в мире».

Полузащитники прекрасно дополняют друг друга. «Наполи» — единственная команда в Италии, которая в среднем владеет мячом более 60% и отдает более 600 пасов за игру. Отдать мяч миниатюрному словаку Станиславу Лоботке — все равно, что положить его в сейф. «Он дает нам возможность атаковать свободные пространства», — говорит Спаллетти. «Он как Иньеста. Кажется, его легко поймать, но потом он ускользает от вас и ускоряется». А как изменилась атака «Наполи» в этом сезоне. В прошлом году такие игроки, как Инсинье и Руис, чаще забивали голы с дальней дистанции. Только «Ман Сити» (15) забил из-за пределов штрафной больше, чем «Наполи» (13). В этом году количество попыток ударов с дальней дистанции сократилось на 20 процентов, и только Кварацхелия забил одну-единственную пушку.

Объяснение? Во-первых, Кварацхелия ведет мяч иначе, чем Инсинье. Он владеет обеими ногами, поэтому вместо того, чтобы смещаться к центу и готовиться к удару справа, вингер из Грузии врывается в штрафную и пытается спровоцировать фол или открыть брешь для удара ближе к воротам. Во-вторых, если у вас есть такой нападающий, как Осимхен, у которого есть ускорение и прямо-таки телескопические конечности, чтобы всюду поспевать, а также рост, которого не хватило Мертенсу, чтобы выигрывать все в воздухе, то стоит ли удивляться, что количество кроссов выросло почти на 30 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Семнадцать голов «Наполи» в Серии А были забиты головой. Противников просят выбрать, что им больше по вкусу. Сядьте глубоко в оборону, и либо Кварацхелия на дриблинге прорвется мимо вас, либо «Наполи» найдет пас, ломающий линию, либо сделает верховой пас на Осимхена. Прессингуйте неаполитанцев высоко, и они будут действовать длинными забросами, за которыми будет гнаться нигериец. Соперник никогда не будет в безопасности. «Наполи» даже забил 22 гола со стандартов.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Когда Осимхен, который станет первым африканцем, когда-либо коронованным Капоканоньером (лучший бомбардир Серии А — прим. ред), оказался не в форме, это в значительной степени не имело значения. Вышедшие на замену игроки забили 15 голов в этом сезоне. В том числе и очень важные. Когда Осимхен был заменен в матче против «Ливерпуля», ставшем, возможно, первым заявлением о намерениях «Наполи» в сезоне, Джованни Симоне вышел на поле и забил гол. Он также забил победный мяч на «Сан-Сиро» против действующего чемпиона «Милана». Джакомо Распадори вышел на первый план в разгроме «Аякса» со счетом 6:1 в Амстердаме и, что наиболее примечательно, устроил репетицию празднования титула, забив победный мяч в добавленное время в Турине 23 апреля, когда «Наполи» впервые с 2009-10 гг выиграл оба матча с «Ювентусом». Прием «Наполи» по возвращении в Каподикино в ранние часы понедельника продемонстрировал проблеск безумия, ожидающего их, когда гонка за титул будет математически завершена.

Флот мопедов следовал за автобусом домой, как рой ос в воздушном потоке своей королевы. Для всех остальных команд Серии А были организованы инсценированные похороны, шарфы «Милана», «Интера» и «Ювентуса» лежали на гробу. Большое удовольствие болельщики «Наполи» получили и от реакций технического директора «Милана» Паоло Мальдини и тренера «Ювентуса» Макса Аллегри. «Молодцы», — кричал им Аллегри в прошлые выходные. «Вам удалось выиграть ОДНО Скудетто». Но одно скудетто в Неаполе стоит 10 в Турине, и город будет веселиться все лето.

«Не приезжай», — посоветовал мой таксист Марко, когда я снова был в городе на четвертьфинале Лиги чемпионов «Милан». «Ты не сможешь ни ходить, ни дышать». Не все последовали этому совету. Полиция Неаполя уже арестовала беглеца из Грузии, который рисковал быть пойманным, только чтобы лично увидеть игру Кварацхелии.

Учитывая прозвище Кварадона, параллели Хвичи с Диего было забавными. За семь лет пребывания Марадоны в Неаполе 515 новорожденных были названы Диего. В его честь был назван и один из одноклубников Кварацхелии, немецкий полузащитник Диего Демме. То же самое сейчас происходит с Кварой. Ранее в этом месяце фанаты «Наполи» Армандо и Клара родили мальчика в клинике «Санта-Патриция» в Неаполе. Они посмотрели ему в глаза и подумали, что ему лучше всего подходит имя Даниэле Хвича. Что касается Осимхена, то он вдохновил неаполитанских кондитеров и поваров на новые творения, а картонная копия счастливой маски, в которой он больше не нуждается после операции на скуле, стала хитом продаж и прикреплена к веревкам для стирки над некоторыми улицами, даруя удачу всем, кто проходит под ним.

В последнее время каждый день в Неаполе похож на ожидание Рождества. Они знали, что это произойдет в течение нескольких месяцев. Все украшения были развешаны. «Napule è mille culure», как пел Пино Даниэле. Город тысячи цветов, включая красный, белый и зеленый цвета Скудетто. Де Лаурентис может даже увидеть, как другой клуб его семьи, «Бари», получит повышение. «Я поражен, что все так взволнованы, — сказал Де Лаурентис. "Наполи" всегда собирал чрезвычайно конкурентоспособные команды. Я не говорю, что самые сильные, я имел в виду самые искренние».

«Великая северная машина, подстегивающая команды с севера», о которой вспоминает Роберто Савиано, великий неаполитанский журналист-расследователь, который находился под защитой полиции с тех пор, как его репортажи о неаполитанской организованной преступности стали известны в книге «Гоморра», так и не заработала. Перерыв на чемпионат мира также не нарушил ритм «Наполи». В любом случае, в Катаре находились только пять членов этой эклектичной команды. «Наполи» оставался голодным. «Сегодня я увидел то, чего не видел никогда в жизни», — с неподдельным удивлением заметил Спаллетти после того, как в феврале его команда обыграла «Сассуоло». Это была команда, практически выигравшая скудетто, но полная приверженности и желания его игроков остановить контратаку после их собственного углвого. Никто больше неаполитанцев не хотел этого Скудетто.

Для нового поколения эта группа игроков успешно подражала Марадоне, причем совсем без Ма-Джи-Ка (так были известны Марадона, Бруно Джордано и Карека). Без обращения к сверхъестественному. Когда Марадона был капитаном «Наполи», он казался паранормальным.

С другой стороны, капитан клуба на этот раз, Джованни Ди Лоренцо, не мог быть более приземленным, успев поиграть на всех уровнях итальянского футбола. Его даже однажды уволили, когда «Матера» обанкротилась. Такой великий режиссер, как Соррентино, теперь может рассчитывать на новые источники вдохновения. Если он пожелает, то может посвятить свой следующий «Оскар» Кварацхелии или Осимхену. «Ни один город не любит своих героев так, как Неаполь», — сказал Спаллетти на своем представлении. «Я и моя команда хотели бы, чтобы люди помнили нас. Вот чего я хотел бы». И они обеспечили это.