Осимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси»

Несмотря на то, что за последние два трансферных окна «Челси» потратил на новых игроков почти 600 миллионов фунтов, но при этом в команде до сих пор нет классного центрального нападающего.

Остается только догадываться, как можно было потратить 250 миллионов фунтов прошлым летом и еще 323 миллиона в январе, но при этом остаться без нападающего, который бы регулярно показывал, как надо играть около чужих ворот.

В текущем сезоне «Челси» ни разу не забивал сразу в 12-ти матчах АПЛ. При этом количеству забитых мячей «синие» уступают «Лидсу» и «Лестеру», явным претендентам на вылет из элитного дивизиона.

В этом сезоне на позиции центрфорварда у «Челси» чаще всего играет Кай Хаверц, но уже сейчас очевидно, что немец провалил кампанию.

Хаверц явно не готов к тому, чтобы регулярно выполнять обязанности «девятки». На эту роль нужен явно кто-то другой, иначе в следующем сезоне у «Челси» снова будут проблемы.

И хотя Ромелу Лукаку в последнее время начал подавать признаки жизни, все равно трудно представить, что он вернется на «Стэмфорд Бридж».

Этим летом Тодду Боуди, одному из американских владельцев «Челси», снова придется лезть в карманы.

GOAL составил список центральных нападающих, которые способны усилить атакующую линию «Челси».

Виктор Осимхен

Немногие игроки в мировом футболе сейчас так востребованы, как Осимхен.

Виктор Осимхен globallookpress.com

В текущем сезоне лидер «Наполи» забил уже 25 мячей. И очевидно, что он заметно улучшил качество своей игры. Как ни крути, а «Наполи» не зря заплатил «Лиллю» за нигерийца 71 миллион евро.

Неаполитанский клуб, который вот-вот станет чемпионом Италии, не скрывает, что хочет сохранить Осимхена, но финансовое давление клубов АПЛ может оказаться слишком сильным и для игрока, и для его нынешних работодателей.

Летом между английскими клубами начнется настоящая война, победитель которой получит одного из лучших центрфорвардом мира. Главным конкурентом «Челси», скорее всего, станет «Манчестер Юнайтед».

Гарри Кейн

По правде говоря, сложно представить, что Кейн окажется на «Стэмфорд Бридж», но «Челси» все равно стоит хотя бы попытаться приобрести лучшего нападающего Англии.

Гарри Кейн globallookpress.com

Уже ни для кого не секрет, что Гарри хотел бы сменить команду, так как понимает, что «Тоттенхэм», как и раньше, не готов бороться за трофеи.

При этом есть информация, что в случае ухода из «Тоттенхэма» Кейн хочет остаться в Англии, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ. Именно по этой причине «Баварии» так и не удастся уговорить лидера «шпор» на переезд в Мюнхен.

Если «Манчестер Юнайтед» так и не сможет договориться с «Тоттенхэмом», «Челси» может стать одним из главных вариантов Кейна для продолжения карьеры. И этот трансфер будет одним из самых противоречивых в современной истории.

Душан Влахович

«Ювентус» может потерять Влаховича уже этим летом. В январе 2021 года, когда серб переехал в Турин из «Фиорентины», считалось, что он будет основным центральным нападающим «Старой синьоры» в ближайшее десятилетие, но с тех пор произошли серьезные изменения.

Душан Влахович globallookpress.com

После снятия 15 очков «Юве», по сути, лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов. Разумеется, Душана вряд ли устраивает такая перспектива. Правда, стоит признать, что он в текущем сезоне тоже не блещет. На данный момент в активе серба лишь восемь забитых мячей в рамках Серии А.

Однако даже с учетом столь скромного результата в его таланте все равно нет сомнений. Достаточно вспомнить, как часто он забивал, когда играл за «Фиорентину». Душану всего лишь 23 года, и в «Челси» у него будет возможность стать бомбардиром мирового класса.

Гонсалу Рамуш

Рамуш регулярно попадает в подобные списки с тех пор, как оформил хет-трик в матче за сборную Португалии против Швейцарии на чемпионате мира в Катаре. В тот день он вышел на поле вместо Криштиану Роналду, что тоже о многом говорит.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

И сюда же обязательно надо добавить его 25 мячей и 10 результативных передач в составе «Бенфики».

Возможно, по антропометрическим данным он не совсем похож на типичную «девятки», но эти недостатки он компенсирует в том числе за счет шикарного голевого чутья. И его успехи в Лиге чемпионов также свидетельствуют о том, что он справится с давлением в АПЛ.

Переход Рамуш действительно может стать полезным для «Челси». Но надо понимать, что «Бенфика» будет требовать огромную сумму за своего игрока, как это было в случае с Энцо Фернандесом.

Беньямин Шешко

Шешко ждет довольно странное трансферное окно. Сейчас все идет к тому, что летом он может перейти из «Зальцбурга» в «Лейпциг».

Беньямин Шешко globallookpress.com

Но есть информация о том, что немецкий клуб планирует сразу же продать 19-летнего словенца, за которым внимательно следит «Манчестер Юнайтед».

Но если «Лейпциг» действительно решит не оставлять Шешко у себя, тогда вполне вероятно, что у «Челси» тоже появится желание приобрести талантливого нападающего.

Шешко обладает всеми физическими и техническими характеристиками, которые свойственны топовому центрфорварду. К слову, не так давно он стал автором хет-трика в одном из матчей чемпионата Австрии.

Рандаль Коло Муани

Коло-Муани оказался парнем с очень крепкой нервной системой. После того, как он упустил возможность забить решающий гол в финале ЧМ-2022, были опасения, что сезон француза пойдет под откос. Но этого не произошло.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Рандаль забил за «Айнтрахт» 19 мячей и сделал 14 результативных передач. В предыдущих сезонах он играл на разных позициях в атаке, но в Германии стало ясно, что он почти идеальный центральный нападающий.

Также важно отметить, что Коло-Муани может пробить и левой, и правой, и головой. И при необходимости он всегда поможет команде в отборе мяча.

Как и в случае с вышеупомянутыми игроками, «Челси» снова придется конкурировать с «Манчестер Юнайтед». А также с «Пари Сен-Жермен», который, похоже, серьезно настроен вернуть Рандаля во Францию.

Маркус Тюрам

Тюрам будет привлекательным вариантом для многих клубов. Француз отказался продлевать контракт с «Боруссией» Менхенгладбах и вскоре станет свободным агентом.

Маркус Тюрам globallookpress.com

И «Челси», которому грозит наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей, возможно, стоит задуматься о подписании Маркуса.

Тюрам из тех парней, которые не могут похвастаться супер результативностью, но все равно очень полезны. Например, в текущем чемпионате Германии он забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Понятно, что нет никакой гарантии, что он проявит себя в АПЛ, но любом случае есть подозрение, что «Челси» постарается найти более звездного игрока на эту позицию.

Эван Фергюсон

Фергюсон — настоящее и будущее ирландского футбола. Не так давно он попал в рейтинг самых талантливых футболистов.

Эван Фергюсон globallookpress.com

Нападающему «Брайтона» всего лишь 18 лет, но в его активе уже восемь голов за первую команду. В начале апреля он забил невероятный гол в ворота «Борнмута» после удара пяткой.

Совсем недавно появилась информация, что Фергюсон не хочет остаться на южном побережье, поскольку понимает, что здесь у него не будет проблем с игровым временем.

Но вполне вероятно, что в «Челси» Эван будет постоянно выходить на поле, учитывая то, что на «Стэмфорд Бридж» с недавних пор делают ставку, прежде всего, на молодых игроков.

Айвен Тоуни

Тоуни — один из самых мощных форвардов АПЛ, с которым порой не могут справиться даже лучшие защитники.

Айвен Тоуни globallookpress.com

В текущем чемпионате Англии форвард «Брентфорда» уже наколотил 18 мячей. Правда, в шести случаях он забил с пенальти, но в любом случае далеко не все могут похвастаться такой цифрой.

И есть еще один важный момент. Тоуни могут отстранить на некоторое время за нарушение регламента о ставках. Ему грозит дисквалификация на несколько месяцев.

Очевидно, что до полного прояснения этой ситуации «Челси» вряд ли станет предпринимать какие-либо попытки приобрести лидера «Брентфорда».