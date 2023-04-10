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    Коло-Муани, Ретеги и еще топ-5 талантов, которые взорвут трансферный рынок

    Летом между топ-клубами начнется серьезная борьба за будущих звезд

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    Рандаль Коло-Муани
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    Рандаль Коло-Муани
    Трансферные слухи набирают обороты. Летом главное внимание будет приковано к Джуду Беллингему, Харри Кейну и Виктору Осимхену, за которых потенциальным покупателям придется заплатить не менее 100 миллионов евро. Но топ-клубы также продолжают внимательно следить за талантливыми игроками, которые уже в ближайшем будущем могут стать новыми звездами.
    ESPN составил небольшой список молодых футболистов, за которыми этим летом будут охотиться главные клубы Европы.

    Рандаль Коло-Муани

    Возраст: 24 года
    Позиция: центральный нападающий
    Клуб: «Айнтрахт» Франкфурт
    Трансферная стоимость: 65 миллионов евро

    В прошлом году Коло-Муани перешел в «Айнтрахт» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Нантом». И надо признать, что француз стал одним из открытий сезона в Бундеслиге.

    Рандаль Коло-Муани
    globallookpress.com

    В 37 матчах за клуб из Франкфурта Рандаль забил уже 19 мячей и сделал 14 результативных передач. Невероятные цифры для игрока, на которого ранее почти не обращали внимание.

    При этом надо отметить, что Коло-Муани продолжает развивать свои игровые способности. Очень важно, что он хорош не только в завершении атак. 24-летний центрфорвард готов помогать команде и в работе без мяча.

    По ходу сезона Коло-Муани сумел пробиться в состав сборной Франции, вместе с которой добрался до финала на чемпионате мира в Катаре. Еще год назад об этом невозможно было даже мечтать.

    По слухам, в переходе Коло-Муани заинтересованы «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». «Айнтрахт» вряд ли захочет продавать столь ценного игрока, но при этом немецкому клубу будет сложно отказаться от щедрого предложения.

    Матео Ретеги

    Возраст: 23 года
    Позиция: центральный нападающий
    Клуб: «Тигре» (на правах аренды из «Бока Хуниорс»)
    Трансферная стоимость: 16 миллионов евро

    После продажи Коло-Муани «Айнтрахт», по всей видимости, хочет приобрести Ретеги, несмотря на то, что его можно назвать, скорее, классическим девятым номером.

    Матео Ретеги
    globallookpress.com

    Не так давно Ретеги благодаря своему деду-сицилийцу получил возможность играть за сборную Италии. В конце марта Матео сыграл за «Скуадру Адзурру» в матчах отборочного турнира Евро-2024 против Англии (1:2) и Мальты (2:0). И в обоих случаях ему удалось забить по голу.

    В прошлом году Ретеги забил 19 мячей за «Тигре». В текущей кампании в его активе семь голов в десяти матчах.

    Скауты ведущих клубов при этом задаются вопросом, сможет ли Ретеги компенсировать отсутствие мобильности и техниеские недостатки за счет своих физических данных. Но уже известно, что есть ряд клубов, которые готовы выкупит 23-летнего центрфорварда, и среди них — «Лидс», «Вест Хэм», «Интер» и «Милан».

    Габри Вейга

    Возраст: 20 лет
    Позиция: центральный полузащитник
    Клуб: «Сельта»
    Трансферная стоимость: 40 миллионов евро

    Среди молодых полузащитников мало кто обладает таким же как у Вейги количеством необходимых навыков для того, чтобы играть на этой позиции. 20-летний футболист стремительно ворвался в Ла Лигу в этом сезоне, продемонстрировав удивительное сочетание природного таланта владеть мячом, физических данных, а также высокого уровня тактического и позиционного интеллекта.

    Габри Вейга
    globallookpress.com

    В 26-ти матчах Вейга, играющий на позиции восьмого номера (бокс-ту-бокс), забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. И глядя на его игру, многие клубы начали откровенно волноваться, что кто-то из конкурентов получит такого игрока.

    При всем уважении к «Сельте», которая постоянно балансирует между зоной вылета и серединой таблицы, маловероятно, что ей удастся удержать 20-летнего футболиста. Да и вряд ли клуб из Виго станет отказываться от 40 миллионов евро, которые он планирует получить за Вейгу.

    Поговаривают, что агентом Габри может стать брат Пепа Гвардиолы Пере, а это уже явный намек на то, что парень может оказаться в «Манчестер Сити». Правда, у чемпиона Англии будут серьезные конкуренты в лице мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ливерпуля».

    Куадио Коне

    Возраст: 21 год
    Позиция: опорный полузащитник
    Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах
    Трансферная стоимость: 30 миллионов евро

    «Ману» буквально каждую неделю своей игрой за «Гладбах» доказывает, что он явно не будет лишним в сборной Франции.

    Куадио Коне
    globallookpress.com

    Коне, как правило, выполняет не самую привлекательную работу в полузащите — он способен закрывать пространство и эффективно прессинговать. Но и в других аспектах француз тоже выглядит достаточно уверенно.

    Куадио — один из тех, кто может с одинаковым успехом играть как на своей половине поля, так и на чужой.

    Очевидно, что 21-летний футболист готов сделать следующий шаг в своей карьере. «Боруссия», конечно, хотела бы сохранить у себя такого игрока, но при этом у нее появилась возможность заработать. Помимо клубов АПЛ, на Коне претендует «Пари Сен-Жермен».

    Витор Роке

    Возраст: 18 лет
    Позиция: нападающий
    Клуб: «Атлетико Паранаэнсе»
    Трансферная стоимость: 15 миллионов евро

    С момента своего перехода в «Атлетико Паранаэнсе» из «Крузейро» в прошлом году Витор стал одним из лучших молодых футболистов Бразилии. К слову, его нынешний клуб заплатил рекордные для себя 4,7 миллиона евро.

    Витор Роке
    globallookpress.com

    Мало того, что вместе с партнером по команде Андреем Сантосом (этот парень уже подписал контракт с «Челси») он с шестью голами стал лучшим бомбардиром молодежного Кубка Америки, Витор вскоре после этого забил четыре мяча за свой клуб и дебютировал в составе первой сборной Бразилии в товарищеском матче с Марокко.

    Роке, которого сравнивают с Луисом Суаресом, обладает классной техникой и движением, чем в в таком возрасте могут похвастаться далеко не все.

    В списке клубов, которым интересен талантливый бразилец, фигурируют «Барселона», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Гиорги Мамардашвили

    Возраст: 22 года
    Позиция: голкипер
    Клуб: «Валенсия»
    Трансферная стоимость: 25 миллионов евро

    За голкипером «Валенсии», свалившейся в зону вылета Ла Лиги, следят несколько элитных клубов АПЛ, среди которых называют в том числе «МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и «Лестер».

    Гиорги Мамардашвили
    globallookpress.com

    Несмотря на свое мощное телосложение, Мамардашвили очень подвижен — для чего с такими антропометрическими данными это что-то из разряда фантастики. И самое главное — шикарная реакция.

    Понятно, что 22-летнему вратарю еще есть над чем работать, несмотря на то, что в этом сезоне он стал игроком основного состава. Но уже сейчас очевидно, что Гиорги с его способностями не затеряется в большом клубе.

    Жоао Педро

    Возраст: 21
    Позиция: нападающий
    Клуб: «Уотфорд»
    Трансферная стоимость: 24 миллиона евро

    Если «Уотфорд» не выйдет в английской Премьер-лигу, в таком случае маловероятно, что Педро останется в команде на следующий сезон, несмотря на действующий контракт до 2028 года.

    Жоао Педро
    globallookpress.com

    Благодаря своей технике и скорости Жоао может играть на любой позиции в нападении. В прошлом сезоне ему уже удалось заявить о себе в АПЛ, и есть ощущение, что он перерос «Уотфорд».

    Опять-таки, учитывая его сильные стороны, можно не сомневаться, что Педро способен усилить почти любую команду АПЛ. Поговаривают, что его новым клубом может стать «Ньюкасл». Кроме того, есть интерес из Италии — в «Милане» уверены, что им тоже пригодится такой бразилец.

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