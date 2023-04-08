«Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ

Хотя форвард «Пари Сен Жермен» и настаивает, что он не больше своего клуба, его бренд и влияние сейчас слишком раздуты, чтобы лидеры Лиги 1 могли с ним конкурировать, пишет Goal.

В четверг, 6 апреля,представил свою рекламную кампанию, призывающую болельщиков покупать абонементы на следующий сезон.

Видео было подходящим к случаю клише: Килиан Мбаппе читал тщательно подобранный текст о том, что такое «ПСЖ» и что клуб значит для него. Все это сопровождалось кадрами детей, играющих в футбол, и яркими моментами кампании 2022–2023 годов, сложившейся для французских гигантов не слишком удачно.

Однако примечательно, что ни Лионель Месси, ни Неймар не появились в видео, а Мбаппе занял центральное место, рассказывая о новой эре ПСЖ.

Игрок был возмущен видео — несмотря на то, что, по-видимому, знал, как оно будет выглядеть — и отправился в социальные сети, чтобы выразить свое неудовольствие.

Он гневно написал: «Я только что принял участие в просмотре видео, являющегося частью кампании клуба по продлению абонементов на сезон 23/24. Меня ни разу не проинформировали о контексте интервью. Это выглядело как обычное интервью клубной пресс-службе… ПСЖ — большой клуб и большая семья, но это не Киллиан Сен-Жермен».

Пресс-служба ПСЖ быстро удалила это видео из своих социальных каналов. Жалоба Мбаппе, похоже, оказала реальное влияние.

Сделав заявление и заставив свой клуб удалить контент, звездный нападающий непреднамеренно опроверг свое собственное заявление.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Он настаивал на том, что он не больше, чем клуб, но как только он высказывался против решения клуба, они быстро отказывались от него. Сознавал он это или нет, но Мбаппе, как это ни парадоксально, обладал властью, которой, как он утверждал, у него нет.

Это не первый случай, когда личное влияние Мбаппе перевешивает бренд ПСЖ. Действительно, его ненужное заявление было последним в череде вспышек раздражения, которые доказывают, что он больше, чем ПСЖ.

Признает это Мбаппе или нет, случайно или преднамеренно, безобидно или злонамеренно, но он превратил клуб в «Килиан Сен-Жермен», которым, как он настаивает, ПСЖ не является.

Мбаппе — маркетинговый гигант

Трудно прямо обвинять Мбаппе во всем этом. Нападающий ПСЖ — продукт системы, существующего культа звезд. На данный момент Мбаппе — это бренд — настолько же ходячий маркетинговый инструмент, как и футболист мирового класса. Сила просто приходит с позицией.

В этом смысле возмущение Мбаппе по поводу поведения «ПСЖ» неуместно. Было бы глупо, если бы клуб не выжал все «лайки» в социальных сетях из своего символа.

Многое из этого он сделал сам — Мбаппе и его окружение явно выбрали правильных спонсоров, чтобы сделать его бренд мощным. Но его аргумент в сообщении в социальной сети в четверг — что он ничего не знал о кампании и не хочет быть больше, чем клуб — может быть верным.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Вполне вероятно, что Мбаппе-футболист просто хочет выражать себя на поле без шума за его пределами. В самом деле, хотя в элитном спорте редко встречается скромность, всегда есть вероятность, что он не слишком заботится о славе и хочет сосредоточиться исключительно на игре.

Однако серия его действий за пределами поля за последний год позволяет предположить, что Мбаппе точно знает, что делает.

Огромный контракт и огромное влияние

Все началось в октябре 2021 года, когда Мбаппе выпустил графический роман с очень тщательно подобранным содержанием. Названный «Je m'appelle Kylian» (Меня зовут Килиан) , 223-страничный комикс рассказывает о восхождении Мбаппе к славе и наглядно демонстрирует его желание перейти в мадридский «Реал».

Это был лучший способ взять под контроль собственную историю и эффективно попросить о трансфере, не произнося ни слова самому.

Это также оказалось ходом маркетингового гения. Комикс сделал Мбаппе желанным для всех, превратил его в мощный бренд и фактически спровоцировал войну ставок, в результате которой он подписал с ПСЖ самый прибыльный контракт в истории футбола.

Эта сделка, предусматривающая выплату ему базовой зарплаты в размере 72 млн евро, а также бонус за лояльность в размере 70 млн евро за каждый год пребывания в клубе, якобы дала Мбаппе беспрецедентное влияние на клуб.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Сообщается, что ПСЖ предоставил Мбаппе право голоса относительно подписания новичков и назначения тренеров, предоставив 22-летнему игроку, который хотел уйти всего за несколько месяцев до этого, возможность влиять на каждое футбольное решение.

Игрок отрицал, что такое соглашение было в его контракте, и невозможно узнать, помог ли он выбрать кандидатуру Кристофа Гальтье, чтобы возглавить команду. Но его влияние на команду и готовность высказываться — часто в ущерб партнерам по команде — позволяют предположить, что Мбаппе чувствует себя неприкасаемым.

Мбаппе наносит удары на поле и за его пределами

С момента заключения сделки Мбаппе отправил серию не слишком завуалированных сообщений, которые демонстрируют, что он руководит всем в ПСЖ.

В октябре 2022 года он сделал выпад в адрес Гальтье в своих соцесетях, включив в сообщение хэштег #pivotgang после ничьей 0:0 с «Реймсом».

Комментарии появились через несколько дней после того, как Мбаппе выразил недовольство тем, что «ПСЖ» отказывается ставить его в пару с центрфорвардом-«девяткой» — не используя ту самую схему, в которой он преуспевает в сборной Франции. Мбаппе быстро удалил пост, но не раньше, чем Галтье публично признал, что клуб должен был подписать центрального нападающего, чтобы Мбаппе был счастлив.

С тех пор были и другие инциденты. Мбаппе носил капитанскую повязку за «ПСЖ» в матче Кубка Франции с выступающим в шестом дивизионе «Пэи-де-Кассель» в конце января — решение, которое имело смысл в отсутствие Преснеля Кимпембе и Маркиньоса. После игры Гальтье быстро, без предупреждения, объявил, что Мбаппе стал новым вице-капитаном «ПСЖ», подчеркнув решение игрока остаться в клубе, когда его попросили объяснить свой выбор.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Он остался в "ПСЖ" и заслуживает носить эту повязку в отсутствие Маркиньоса», — объяснил Гальтье. Все это стало неожиданностью для травмированного Кимпембе, который в то время занимал эту должность: «Меня не уведомили об этом решении, это ложная информация... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба».

Скорее всего, Кимпембе знал, кто на самом деле принял решение.

Растущие разногласия

Но вручать Мбаппе повязку за его предполагаемую любовь к команде, возможно, несправедливо, особенно учитывая некоторые его действия в последние месяцы. Действительно, Мбаппе, со своей стороны, не продемонстрировал непоколебимой приверженности клубной эмблеме, как предполагает его заявление и вице-капитанство.

Всего за несколько часов до решающего матча Лиги чемпионов в прошлом году стало известно, что Мбаппе хотел покинуть клуб в январе. Футбольный советник Луиш Кампуш прокомментировал слухи, тем самым подтвердив их. Гальтье, со своей стороны, был раздражен тем, что Кампуш придал вес тому, что считалось просто слухами.

Затем, шесть дней спустя, после того, как слухи о трансфере разгорелись до предела, Мбаппе опроверг, что когда-либо просил об этом.

Вся эта сага вызвала гнев видных деятелей футбольного мира Франции. Даже Тьерри Анри, один из самых преданных сторонников Мбаппе, посоветовал игроку не высовываться. Тем временем ПСЖ просто разрешил ему играть. А Мбаппе после этого забил шесть голов в следующих пяти играх — его лучший отрезок в сезоне. В последующие недели Гальтье просто хвалил свою звезду за ее способность забивать голы.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Килиан снова взялся за свое после поражения «ПСЖ» от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Мбаппе был капитаном команды, которая была уверенно побеждена со счетом 0:3 по сумме двух матчей командой, которая вскоре уволила своего тренера.

После своего беззубого выступления Мбаппе стоял перед камерами и утверждал, что ПСЖ просто не создан для победы в Лиге чемпионов. Совершенно очевидно, что он был не так уж и неправ в своих утверждениях, но его наблюдения, возможно, не были такими уж невинными, так как последовали за отказом ПСЖ подписать нападающего, о котором Мбаппе просил шесть месяцев назад.

Это выглядело так, как будто Мбаппе пытался быть тем, кто смеется последним — даже в случае поражения «ПСЖ».

Сила Мбаппе раскрыта

А благодаря своей недавней рекламной кампании «ПСЖ» привлек всеобщее внимание к Мбаппе. Наконец-то, поставив его в центре того самого видео, которое говорило о будущем клуба, «ПСЖ» показал, кто именно правит балом. Больше не было притворства, клуб признал, что они действительно «Килиан Сен-Жермен».

С точки зрения «ПСЖ» это звучит как просьба к Мбаппе остаться в клубе. Его контракт истекает в конце следующего сезона. Вполне возможно, что они решили — подчеркивая его важность для проекта или даже привлекая к нему всеобщее внимание, они склонят его к тому, чтобы остаться.

Конечно, с учетом того, что Лионель Месси и Неймар потенциально уйдут в течение следующих 18 месяцев, парижанам имеет смысл бросить все ресурсы на оставшуюся у них звезду.

Но это, казалось, наоборот заставило Мбаппе чувствовать себя некомфортно, а может и слегка обидеться. Его сообщение в социальных сетях было больше похоже на поведение игрока, осознающего, что его влияние было разоблачено, что его власть — довольно очевидная даже для случайного зрителя — стала официально признанной.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Неясно, действительно ли Мбаппе смущен или отчаянно хочет, чтобы его влияние каким-то образом преуменьшалось. Он может просто хотеть быть футболистом, выигрывающим футбольные матчи.

Но власть игрока никогда не была секретом. Его действия за последние 18 месяцев очевидны. Видео может больше и не существует, но контроль Мбаппе над «ПСЖ» остается на всеобщем обозрении.