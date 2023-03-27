Проспали. «ПСЖ» поплатится за упущенный шанс вернуть Тухеля

Месяц назад, когда «ПСЖ» безнадежно проигрывал на поле «Монако», советник «ПСЖ» по футбольным вопросамбуквально влетел в раздевалку, чтобы устроить команде разнос.

И как ни странно, поведение Кампуша разозлило, в первую очередь, Кристофа Гальтье. В тот момент стало понятно, что дни Гальтье в Париже сочтены.

Француз не справился со своей работой в лучшем клубе Франции. Сначала «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, а потом и из Лиги чемпионов. В 2023 году парижский клуб проиграл уже семь матчей. Для сравнения: за весь прошлый сезон у них было всего лишь четыре поражения.

И что интересно, источники в клубе не очень охотно высказываются о будущем Гальтье. Но при этом очевидно, что он вряд ли останется в команде на следующий сезон. Все идет к очередному расставанию «ПСЖ» с главным тренером.

Правда, совсем недавно ситуация начала стремительно меняться. Увольнять Гальтье теперь рискованно. К тому же, надо не забывать, что «ПСЖ», скорее всего, выиграет чемпионат Франции.

Дело в том, что «Бавария» на прошлой неделе внезапно объявила об увольнении Юлиана Нагельсманна и назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля, который до недавнего времени был приоритетной целью «ПСЖ».

«ПСЖ» выжидал, отодвигал неизбежное. Они решили завершить сезон с Гальтье, после чего планировали вернуть Тухеля.

Но теперь «ПСЖ» столкнется с большими проблемами при поиске нового тренера. И уже есть ряд свидетельств, которые четко указывают на то, что в столице Франции разочарованы решением Тухеля возглавить «Баварию».

Упущенный шанс вернуть Тухеля стал следствием череды неправильных решений руководителей «ПСЖ».

Кампушу не хватает власти в «ПСЖ»

Луиш Кампуш globallookpress.com

При Кампуше этого не должно было случиться. Бывшего спортивного директора «Монако» позвали специально для развития нового проекта. Хотя официально он занимает дожность всего лишь «футбольного советника», не секрет, что он тоже участвует в принятии важных решений на «Парк де Пренс».

«ПСЖ» позвал Кампуша, прежде всего, из-за его связей и знаний о европейском футболе. Португалец отлично ориентируется в сложных ситуациях, понимая, когда важно сделать следующий шаг.

К слову, именно Кампуш поспособствовал переходу Килиана Мбаппе в «ПСЖ». А Бернарду Силва с его подачи перешел из «Монако» в «Манчестер Сити». Позже он помог «Лиллю» продать Николя Пепе в лондонский «Арсенал».

Но еще больше впечатляет умение Кампуша находить футбольные таланты. Достаточно вспомнить про Фабиньо, Хамеса Родригеса и Антонио Марсьяля.

Впрочем, было бы не совсем реалистично просить Кампуша повторить то же самое в «ПСЖ». В этом клубе рассчитывают, прежде всего, на звезд. Поиск талантов — далеко не главный приоритет парижан. Поэтому Кампушу не так уж и просто убеждать руководство в обратном.

Сейчас Тухель был готов к работе в «ПСЖ»

Будь то Кампуш или президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, кто-то действительно виноват в этом провале. Кто-то должен был понять, что пришло время принимать решение.

Томас Тухель globallookpress.com

«ПСЖ» давно нуждался в серьезной личности в раздевалке. При этом очевидно, что большим клубам нужны умные тактики и прогрессивные идеи. Именно с этим было связано назначение сначала Маурисио Почеттино, а потом и Гальтье.

Но вполне вероятно, что нынешним игрокам нужен тренер, которого они будут уважать. Что-то подобное было, когда команду возглавлял Карло Анчелотти, но он покинул Париж еще до того, как проект вышел на новый уровень.

И выбор тренеров в последние годы говорит о том же. Например, можно вспомнить Унаи Эмери, который оказался не готов к работе с такой командой. Как и Тухель, который возглавлял «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. В то время немец так и не смог найти общий язык с Неймаром и Мбаппе.

Почеттино до этого тоже никогда не имел дела с такой влиятельной раздевалкой, как в «ПСЖ».

У «ПСЖ» весь специфические требования к тренерам. Им нужен тактически умный специалист, с репутацией победителя и яркой харизмой. Такого сложно найти даже с учетом их финансовых возможностей.

Тухель — один из них. Немец сделал большой шаг в своем развитии с тех пор, как покинул Париж в 2020 году. Сейчас он отвечает всем требованиям «ПСЖ». Но лучший клуб Франции упустил шанс еще раз доверить ему команду.

Кто следующий?

Кто же тогда станет следующим главным тренером «ПСЖ»? Независимо от их финансовых возможностей, все тренеры, которые нравятся парижскому клубу, сейчас недоступны.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Самым очевидным выбором кажется Зинедин Зидан, который ждал шанс возглавить сборную Франции. Но теперь, возможно, рассмотрит и предложение из столицы. Другой вопрос, не слишком ли рискованно назначать человека, который два года оставался без работы. И достаточно ли Зидан сделал в «Реале», чтобы можно было предположить, что он может творить чудеса в другом клубе?

Возможно, «ПСЖ» стоит обратить внимание на Юлиана Нагельсманна. Но разговоры о его непростых отношениях с командой и руководством «Баварии» не внушают доверия.

Как ни крути, а «ПСЖ» будет сложно найти тренера, который бы их устраивал по всем параметрам. Более того, сейчас это почти невозможно.

Лето перемен

Впереди несколько месяцев безудержной неопределенности. Есть вероятность, что команду покинут Мбаппе и Месси. Почти наверняка можно говорить о том, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Серхио Рамосом.

Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси могут покинуть «ПСЖ» уже этим летом globallookpress.com

Кто бы сейчас ни пришел, он столкнется с назревающей в клубе перестройкой. Вряд ли это будет новая концепция. Каждое лето у «ПСЖ» какой-то экзистенциальный кризис. Теперь они столкнулись с реальностью странной смеси молодости и опыта. Разве что Месси не стареет. В очередной раз со всех сторон звучат призывы освежить команду за счет привлечения молодых талантливых игроков.

Безусловно они могут себе это позволить. Теоретически «ПСЖ» может пригласить лучших французских талантов со всей Европы и сразу же использовать их в основном составе. Например, Тьерри Анри считает, что именно такая стратегия может принести парижскому клубу долгожданный успех.

Тем не менее, трудно представить, что руководство «ПСЖ» примет подобную стратегию, пожертвовав частью звездной сил и отказавшись от соответствующего потока доходов ради сохранения конкурентоспособности через три-четыре года.

Возможно, проще убедить тренера быть более гибким. Отчасти именно по этой причине Гальтье согласился возглавить «ПСЖ». Если клуб готов проявить терпение, тогда варианты чего-то добиться точно появятся.

Но очевидно, что «ПСЖ» упустил шикарный шанс вернуть Тухеля.

Теперь «ПСЖ» попытается уговорить Месси продлить контракт, еще на год оставит у себя Мбаппе и продолжит верить в Неймара. Наверняка она сделают еще одно громкое приобретение, чтобы укрепить состав. И снова ошибутся с тренером. Тем временем их главная цель будет творить в другом месте.

Некоторые вещи просто неизбежны.