Тщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам

В предыдущие годы они заканчивали выступление в еврокубках ярко, иногда на фоне скандалов и заявлений о заговоре, часто драматически пав от рук одного из футбольных тяжеловесов с богатой историей.

На этот раз они покинули турнир с хныканьем, проиграв по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 в 1/8 финала. Двенадцать лет жизни под управлением Qatar Sports Investments, и их мечты о европейской славе кажутся более призрачными и далекими, чем когда-либо.

Страдания «ПСЖ» в борьбе с европейской элитой — условно говоря, поскольку они дошли до финала Лиги чемпионов в 2020 году и до полуфинала в 2021 году — неизменно изображается как история излишеств и любви к «блестящим побрякушкам», как президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сформулировал это прошлым летом, делая очевидное признание того, что ПСЖ под его руководством был слишком озабочен звездной мишурой и гламуром.

Но это также была история о том, чего им не хватает: коллективной идентичности, которая есть у лучших команд, близости с клубом и друг с другом. Когда Аль-Хелаифи упомянул о слишком большом количестве «ярких побрякушек» и о том, что пора «заканчивать с блестками», он также говорил о необходимости «создать настоящую команду, найти настоящий коллективный дух» с «игроками, которые гордятся тем, что представляют ПСЖ и готовы биться каждый день».

«Моя цель на ближайшие несколько лет», — добавил президент «ПСЖ», — «состоит в том, чтобы в нашей команде были только парижские игроки».

Какого ж черта они не додумались до этого раньше? Если и есть клуб с достаточным количеством талантов, до которых подать рукой, чтобы создать команду, способную бросить вызов в борьбе за Кубок Европы, то это ПСЖ.

Статистика впечатляет. Из 26 человек состава сборной Франции на прошлогоднем чемпионате мира не менее 11 родились в пределах 15 миль от центра Парижа:

Парижане в сборной Франции Альфонс Ареоля

Жюль Кунде

Ибраима Конате

Уильям Салиба

Юсуф Фофана

Аксель Дисаси

Маттео Гендузи

Адриан Рабьо

Рандаль Коло Муани

Кингсли Коман

Килиан Мбаппе

Кроме того, есть те, кто не попал в состав сборной Франции, такие как Танги Ньянзу, Ферлан Менди, Н’Голо Канте, Поль Погба, Кристофер Нкунку и Антони Марсьяль.

Это если не учитывать количество парижских игроков, которые были вызваны в другие национальные команды из-за их двойного гражданства, являясь не только отражением миграции из Камеруна, Ганы, Сенегала, Марокко и Туниса, но и из Португалии (защитник «Боруссии» Дортмунд Рафа Геррейру) и, в случае с защитником «Саутгемптона» Армелем Белла-Кочапом, переезда в Германию в молодом возрасте. Рияд Марез, выросший в северном парижском пригороде Сарсель, попал бы в эту категорию, если бы Алжир не проиграл Камеруну в плей-офф квалификации чемпионата мира.

Для сравнения с другими европейскими городами, на турнире также было девять игроков из Большого Лондона (четверо из них в сборной Англии: Люк Шоу, Деклан Райс, Букайо Сака и Гарри Кейн), пять из Рурской области Германии, четыре из Амстердама, восемь из Лиссабона и его окрестностей, восемь из Мадрида и пять из Белграда.

Сборная Франции на ЧМ-2022 globallookpress.com

Но есть одно существенное отличие: эти другие города производили первоклассных футболистов дольше, чем большинство из нас может вспомнить. В Париже не такая ситуация.

Париж никогда не был рассадником футбольных талантов. Никто из сборной Франции, выигравшей чемпионат Европы 1984 года, не родился и не вырос в столице. Их команда, выигравшая чемпионат мира в 1998 году, отражала растущее разнообразие нации: Лилиан Тюрам (родился в Гваделупе), Патрик Виейра (Сенегал) и Тьерри Анри выросли на окраине, в «бонлью» — обширном пригороде за пределами центра Парижа. К тому времени, когда Франция снова выиграла чемпионат мира в 2018 году, там были Канте, Погба, Блез Матюиди, Рабьо и Мбаппе, а также другие, такие как Преснель Кимпембе, из более обширного региона Иль-де-Франс.

«Нужно просто посмотреть на статистику», — говорит бывший тренер молодежной команды «ПСЖ» Ив Жерго, который сейчас возглавляет скаутинг молодежной академии клуба Лиги 2 «Париж». «Так много игроков из этой области играют в лигах "большой пятерки" (Премьер-лига, Лига 1, Бундеслига, Серия А, Ла Лига)».

Парижане, упущенные ПСЖ theathletic.com

Как пригороды Парижа производят так много игроков высокого уровня? «Есть много молодых людей, чьи семьи родом из африканских стран, где футбол является национальным видом спорта», — говорит Жерго. «Возможно, в английских городах много иммигрантов из Индии, например, где крикет является национальным видом спорта, но здесь сенегальские семьи, алжирцы, марокканцы, тунисцы, малийцы и т.д., много мальчишек играют тут в футбол прямо на улицах.»

Погба однажды сказал о парижских пригородах: «Здесь только футбол. Будь то в школе или на улице по соседству, все будут играть в футбол. Каждый день это игра с мячом. Это все, что тут есть».

Арсен Венгер также говорил о том, что «уличный футбол» стал популярнее, чем когда-либо, в Париже, в то время как во многих других крупных европейских городах он вымирает. Но бывший тренер «Арсенала» также отметил, что даже вдали от мегаполиса Франция игра в футбол поощряется структурированным, организованным подходом к спортивным сооружениям и тренировкам. Однажды он упомянул об открытии нового стадиона в небольшой деревне, где есть две команды до 16 лет и четыре тренера, и «все оплачивает государство». Массовый футбол в Британии, по его словам, напротив может быть дорогостоящим занятием.

Жерго соглашается. «Раньше мы всегда играли на улице, гоняясь за мячом, своими маленькими племенами, но теперь во всех районах появилось большое количество футбольных полей». Все тот же уличный футбол, но более структурированный, лучше организованный.

Футболка Погба globallookpress.com

В окрестностях Парижа есть любительские клубы, которые внесли свой вклад в истории успеха современного французского футбола. Во время Евро-2016 посещение клуба «Руасси-ан-Бри» в восточном пригороде заставило местных жителей гордиться Полем Погба, чья футболка «Ювентуса» с автографом занимала почетное место в клубе. Он был источником вдохновения для местной молодежи, которая мечтала пойти по его стопам.

Но похожие истории рассказывают клубы по всему пригороду. Только в восточных пригородах есть также клубы «Эсперанс Пари 19e» (Фофана), «Фонтене-Су-Буа» (Матюиди), «Вильпент» (Коло Муани), «Сенарт-Муасси» (Коман) и «Бонди» (Мбаппе, Салиба, Джонатан Иконе) и многие другие. Это необыкновенный кадровый резерв.

Парижское метро — триумф пространственной инженерии начала ХХ века. Такое ощущение, что можно добраться куда угодно из любого места.

Но это не совсем так. Бонди находится всего в 10 км от бьющегося сердца города, но чтобы добраться туда, вам нужно сесть на линию 3 до концечной, Галлиени, а затем проехать остаток пути на автобусе.

Бонди — это не Париж. Физически и духовно плывущий по течению от города, он является частью Сен-Сен-Дени, французского «департамента» с самой высокой долей иммигрантов и самым высоким уровнем бедности, где 28,6% из более чем 50 000 жителей живут за чертой бедности. по данным INSEE (Национальный институт статистики и экономических исследований Франции).

У «бонлью» плохая репутация. Это слово вызывает в воображении образы из фильма «Ненависть», картины Матье Кассовица о мрачных реалиях жизни парижских пригородов. Бонди не такой. У него есть свои социальные проблемы и вызовы, но здесь есть и оптимизм, во многом проистекающий из гордости за любимого сына города.

Мбаппе начинал в «Бонди» globallookpress.com

Непрерывный поток пешеходов — матерей и отцов с сыновьями и дочерьми — пересекают мост через реку к Спортивному комплексу Лео Лагранжа, дому клуба «Бонди». Это то же самое путешествие, которое Мбаппе регулярно совершал в детстве, мечтая, но, возможно, никогда не веря в то, что его таланты приведут его к высотам, которых он достиг так рано в своей карьере.

«Из-за Мбаппе большой бум, потому что он такая крупная международная звезда. Он очень влиятельный человек, особенно среди молодежи», — говорит Ахмед Фетта, который тренирует одну из женских команд ФК «Бонди». «Но дело не только в Мбаппе, Салиба, Иконе. Также Фабрис Нсакала, который выступал за такие клубы, как "Андерлехт", а сегодня играет в Турции; Мурад Сатли, игравший за "Црвену Звезду" и выступавший в Бельгии; Брат Мбаппе (приемный) Жирес Кембо Экоко, который играл за "Ренн" и клубы в Турции на Ближнем Востоке. Так много игроков».

«Мой сын смотрит на Мбаппе. Сначала мою дочь не привлекал футбол, но ее тоже вдохновил Мбаппе и некоторые футболистки-женщины, так что теперь она тоже приходит сюда играть. Это как мода, эффект от успеха Мбаппе и всех этих игроков. Живущих в пригородах выходцев из Западной Африки и арабов это вдохновляет».

В тот вечер в феврале, ходили слухи, что Варрен Заир-Эмри, на тот момент 16-летний юноша из Монтрея, опять же в восточной части города, выйдет в стартовом составе ПСЖ против «Баварии» в Лиге чемпионов после того, как забил «Монако» в Лиге 1 тремя днями ранее.

«Это что-то экстраординарное», — сказал Феттах. «Меня это воодушевляет, такое феноменальное явление, и оно воодушевляет всех молодых игроков по всему Парижу».

Заир-Эмри действительно сыграл против «Баварии», став самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в плей-офф Лиги чемпионов. Он хорошо зарекомендовал себя в трудный для «ПСЖ» вечер, укрепив свою растущую репутацию, но он должен знать, что если он хочет стать игроком первой команды в клубе, как это сделали Кимпембе и Мбаппе, ему придется бороться с тревожной тенденцией.

Жерго вспоминает, как впервые увидел девятилетнего Комана. Вингер был одним из 300 молодых претендентов, которые явились на просмотр, отвечая на объявление на плакате, но он выделялся как маяк: «Его техничность, скорость, ловкость и то, как он вел мяч — все выделялось».

Варрен Заир-Эмри и Кингсли Коман globallookpress.com

Почти сразу же Коман был интегрирован в молодежную систему ПСЖ, первоначально на три года. Он преуспел и в феврале 2013 года, в возрасте 16 лет, он стал самым молодым игроком первой команды в истории клуба (рекорд впоследствии был побит Эль-Шадаем Битшиабу из Вильнёв-Сен-Жорж в юго-восточном пригороде, а затем побит Заиром-Эмри).

Менее чем через два года после покупки парижского клуба катарцами, в то время, когда Дэвид Бекхэм заканчивал свою карьеру в их полузащите, Коман стал лицом будущего «ПСЖ».

Но спустя шесть месяцев и еще два эпизодических появления на поле Коман ушел. Его контракт истек тем летом, и, хотя ему предложили новое соглашение, он предпочел присоединиться к «Ювентусу», чувствуя, что его возможности в основной команде в «ПСЖ» будут ограничены. «Кингсли ушел, потому что они только что подписали контракт с Лукасом Моурой, чтобы он играл на его позиции, поэтому его рост был заблокирован», — говорит Жерго. «И так было со многими игроками, не только с Кингсли. У них было так много талантливых молодых игроков, для которых не было места в составе первой команды».

Коман, торопливый молодой футболист, столкнулся с аналогичным разочарованием в «Ювентусе», прежде чем перейти в «Баварию». Сказать, что впоследствии он вернулся, чтобы преследовать ПСЖ, было бы преуменьшением. Когда они вышли в финал Лиги чемпионов в 2020 году, именно гол их бывшего вундеркинда принес трофей для «Баварии». Когда две команды снова встретились в первом матче 1/8 финала этого сезона, то снова Коман забил единственный гол в игре.

Согласно данным, опубликованным CIES Football Observatory, не менее 34 игроков, воспитанных ПСЖ на молодежном уровне, в настоящее время играют в лигах Большой пятерки. Только «Реал» (43) и «Барселона» (38) произвели больше. Но только трое из «ПСЖ» — в отличие от восьми из «Барселоны», пяти из «Реала», 10 из «Манчестер Юнайтед» и 12 из «Лиона» — все еще играют за клуб.

ПСЖ планирует изменения в своей молодежной академии, чтобы попытаться подготовить больше игроков для основного состава. Но академия является наименьшей их проблемой. Как и у «Челси» до недавнего времени, она производит высококлассных игроков, но — возможно, до сих пор — их путь в первую команду был затруднен из-за трансферной политики клуба, которая была полностью сосредоточена на краткосрочной перспективе.

Практически в каждом клубе есть истории игроков, ускользнувших сквозь пальцы. Но в случае с «ПСЖ» потеря таких игроков, как вратарь Майк Меньян (сейчас в «Милане» через «Лилль»), Менди (сейчас в «Реале» через «Гавр» и «Лион»), Гендузи (сейчас в «Марселе» через «Лорьян» и «Арсенал»), Мусса Диаби (сейчас в «Байере»), Нкунку (сейчас в «РБ Лейпциг», готовится присоединиться к «Челси» летом) и Коман (сейчас в «Баварии» через «Ювентус») кажется халатностью, особенно когда даже клубное руководство теперь называет любовь к «ярким побрякушкам» симптомом их неудач — и называет доморощенных талантов — лекарством от этой болезни.

Мусса Диаби globallookpress.com

Это далеко не единственные парижские таланты, приносящие пользу другим клубам. Исключения могут быть сделаны в случаях Кунде из «Барселоны» и Беллы-Кочап из «Саутгемптона» (чьи семьи переехали в район Бордо и в Германию соответственно, когда они были молоды), но Конате в конечном итоге присоединился к ФК «Париж» и переехал через «Сошо» и «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль»; Дисаси перешел в «Париж», а затем в «Реймс» и «Монако»; Фофана перешел в «Црвену Звезду», затем в «Дранси», «Страсбург», а теперь и в «Монако»; Салиба предпочел переехать на юг, чтобы подписать контракт с «Сент-Этьеном», прежде чем перейти в «Арсенал»; Коло Муани направился на запад в «Нант» и теперь собирает восторженные отзывы в «Айнтрахте» из Франкфурта.

Никто не ждет, что один клуб монополизирует все молодые таланты в своей географической области или извлечет выгоду из каждого многообещающего игрока, прошедшего обучение в их академии. Жергро отмечает, что все остальные ведущие французские клубы работают на парижском рынке, как и «Црвена Звезда», его собственный футбольный клуб «Париж» и несколько клубов в других странах, в первую очередь, возможно, «РБ Лейпциг». Но «ПСЖ» находится в невероятном, возможно, непревзойденном положении, будучи самым большим клубом в городе, который, безусловно, является самым богатым в Европе на футбольные таланты.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Очевидный ответ на все это — просто указать на Мбаппе. Но даже его случай служит иллюстрацией того, что что-то идет не так. После того, как он провел время в центре передового опыта французского футбола в Клэрфонтене, будучи желанным для ведущих клубов Европы, он решил переехать на юг, чтобы присоединиться к «Монако», полагая, что клуб предложит ему лучший трамплин на пути к славе. Он был прав — он совершил впечатляющий прорыв там, прежде чем вернуться в столицу в рамках экстраординарной сделки на 180 миллионов евро, которая, казалось, была предназначена для того, чтобы выделить «Париж» в «Пари Сен-Жермен».

Шесть лет спустя он является рекордсменом по количеству голов в истории ПСЖ, в возрасте всего 24 лет, но его разочарование росло, несмотря на игру в звездной линии атаки вместе с Лионелем Месси и Неймаром. Проект ПСЖ был запутанным и неубедительным. Так много талантов в их распоряжении, но они вместо этого увлекаются подписанием именитых игроков на закате их карьеры.

Их можно простить за то, что они сделали исключение для Месси, но Месси не был исключением. Исключения в этом составе ПСЖ составляют такие игроки, как Кимпембе и Мбаппе, которые, по словам Аль-Хелаифи, «гордятся представлять ПСЖ и готовы драться каждый день».

Лионель Месси globallookpress.com

Во время своего громкого интервью с Le Parisien в июне прошлого года Аль-Хелаифи предположил, что после 12 лет почти постоянного успеха внутри страны при катарских владельцах для ПСЖ пришло время сделать перезагрузку.

Это было лето перемен: Маурисио Почеттино ушел, бывший тренер «Сент-Этьена», «Лилля» и «Ниццы» Кристоф Гальтье пришел; футбольный директор Леонардо ушел, бывший спортивный директор «Монако» и «Лилля» Луис Кампос пришел. Что касается игроков, несколько игроков основного состава с крупными контрактами были проданы (Ареоля, Тило Керер, Идрисса Гейе), отпущены (Анхель Ди Мария, Рафинья) или отданы в аренду (Андер Эррера, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Мауро Икради). Это была расчистка территории, чтобы освободить место для новой команды, построенной вокруг молодых талантов — в идеале французов, в идеале парижан.

Летние трансферы оказались не такими, как многие себе представляли. Это, конечно, не были «яркие побрякушки», но все равно это было относительно дорого и не совсем соответствовало первому этапу парижизации «ПСЖ». Норди Мукиеле, родившийся в соседнем Монтрее и изучивший свое ремесло в академии футбольного клуба «Париж», прибыл из «Лейпцига», но помимо этого был нападающий «Реймса» Юго Экитике, сначала в аренду, в преддверии ожидаемого переезда за 35 миллионов евро этим летом, два новых испанских новичка (Фабиан Руис и Карлос Солер) и три португальца (Нуно Мендеш, Витинья и Ренату Саншеш).

Акцент на местных талантах в основном делается изнутри клуба: Заир-Эмри и Битшиабу входят в «элитную группу» молодежи, в которую также входят Исмаэль Гарби, Айман Кари, Лукас Лавалле и Ильес Хусни. Прогресс Заира-Эмри внушает доверие, но он также несет в себе слабые отголоски проекта «Реал Мадрид» «Зиданы и Павоны» во время первого президентства Флорентино Переса: группа молодых игроков быстро преодолевает разрыв, возникший из-за одержимости клуба звездной мишурой.

Когда дело доходит до разговоров Аль-Хелаифи о создании команды вокруг парижских талантов, Жерго остается равнодушным. «Он говорил это еще 10 лет назад», — заявил бывший тренер молодежной команды ПСЖ.

«В "Пари Сен-Жермен" было много очень хороших игроков, но многие из них обнаружили, что для них не нашлось места. Им не хватило места, чтобы попасть в первую команду, а это значит, что есть очень хорошие молодые игроки из парижского региона, которые вместо этого перебрались в "Бордо", "Сент-Этьен", "Марсель", "Лилль" или за границу, например, в Германию. Есть такие феномены, как Заир-Эмри, которые, я надеюсь, добьются успеха, но если даже и так, то это будет один или два (игрока) из 200».

В ответном матче с «Баварией» в Мюнхене Мбаппе был единственным французским игроком в стартовом составе «ПСЖ», в то время как, после первого матча, проигранного со счетом 0:1, они потерпели поражение во втором матче со счетом 0:2. Казалось примечательным, что Заир-Эмри, которому в тот день исполнилось 17 лет, и Битшиабу, которому также 17 лет, были вызваны на замену со скамьи запасных вместе с Мукиэле и Экитике. Предполагалось, что они символы светлого будущего ПСЖ, но, возможно, они были не готовы к такой ситуации, особенно в такой разбалансированной команде.

Юго Экитике globallookpress.com

Потребуется время, чтобы Заир-Эмри, Битшиабу и другие, даже Мукиеле, превратились в игроков, вокруг которых сможет быть построен ПСЖ. Так много лучших парижских игроков, находящихся на пике своих возможностей или приближающихся к нему, находятся сейчас где-то в другом месте. Несомненно, будет интересно попытаться заманить некоторых из них обратно во французскую столицу, но это обойдется недешево.

И это не говоря уже о таком мучительном вопросе, как «смогут ли они убедить Мбаппе, что его долгосрочные амбиции могут быть удовлетворены в Париже».

Несколько лет назад другой бывший тренер ПСЖ, Лоран Бонадей, ныне помощник Эрве Ренара в сборной Саудовской Аравии, вспоминал, как в 2012 году заявил, что «у этого клуба есть потенциал выиграть Лигу чемпионов в следующие 10 лет с большинством футболистов, выращенных в клубе». Он продолжил: «В Париже у меня были только парижане, и я сказал себе, что у нас есть все средства, чтобы сделать что-то исключительное».

Оглядываясь назад на то, что он сказал footmercato.net, он почти наверняка был прав. Он рассказал о Меньяне, Кимпембе, Рабьо, Комане и Муссе Дембеле, которых он в то время тренировал. Он также мог бы упомянуть Матюиди, усыновленного парижанина, чье подписание из «Сент-Этьена» в 2011 году было одним из первых трансферов при нынешних владельцах, но также и одним из самых вдохновленных.

Также в системе ПСЖ тогда были Менди, Гендузи, Нкунку, Диаби — и, конечно же, такие игроки, как Погба, Канте, Марез, Геррейро, Кунде, Конате, Салиба, Фофана и Коло Муани, которые вообще обошли ПСЖ. Добавьте к этому Мбаппе, и возможно, даже останется место для таких странных аутсайдеров, как Тьяго Силва, Марко Верратти или Эдисон Кавани, и у вас будет достаточно талантливых игроков, чтобы задуматься о возможном выигрыше Лиги чемпионов с этим клубом.

Временами они были близки. Несмотря на все попытки представить историю выступления ПСЖ в Лиге чемпионов, как затянувшееся клоунское шоу, они дошли до четырех четвертьфиналов подряд с 2012/13 по 2015/16, плюс финал в 2019/20 и полуфинал в 2020/21. Некоторые из их вылетов были обидными, слегка странными или с минимальным отставанием, почти всегда против соперников самого высокого уровня. Практически по любым оценкам, они были одной из лучших команд Европы за последнее десятилетие.

Но в последние пару лет наблюдается регресс. Обвинения в «цирке» стали более обоснованными, потому что, по собственному признанию президента, это были скорее «яркие побрякушки», чем реальная сила. Они стали группой игроков с раздутым эго, а не настоящей командой.

Баннер фанатов «Баварии» globallookpress.com

Это не был спортивный проект. Это был тщеславный проект, призванный принести в ПСЖ престиж и гламур и, соответственно, принести его и Катару.

Отчаянное желание выиграть Лигу чемпионов — «максимум в течение следующих четырех лет», — как сказал Аль-Хелаифи еще в январе 2014 года, — казалось, сделало их слепыми к талантам, стоящим у их порога.

И когда вы говорите о таком богатом и богатом кадровом резерве, какой есть в Париже, это тем более непростительно.