И ради этого остался Мбаппе? ПСЖ терпит очередное фиаско в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен‑Жермен» (2:0) в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд турнира. Голы забили Эрик‑Максим Шупо‑Мотинг и Серж Гнабри. В первой игре на поле французской команды «Бавария» также добилась победы — 1:0.

Проект «ПСЖ» снова терпит неудачу

Корреспондент ESPN Марк Огден отмечает, что в очередной раз опыт и класс европейского топ-клуба победил команду, исповедующую стратегию скупки звезд.

«Этим летом "Пари Сен-Жермен" ждут большие перемены после того, как их дорогущий состав в очередной раз не смог добиться славы в Лиге чемпионов. После вылета в 1/8 финала от "Реала" в прошлом сезоне французские чемпионы на этом же этапе в новом сезоне имели несчастье оказаться в паре с другим супертяжеловесом Лиги чемпионов — мюнхенской "Баварией", и история повторилась.

В континентальном турнире все, что катарские владельцы ПСЖ получили за гигантские инвестиции в клуб — одно выступление в финале Лиги чемпионов. Таким образом, политика больших затрат на подписание контрактов с такими суперзвездами, как Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и Серхио Рамос, не смогла принести самый большой трофей в клубном футболе.

И у Месси, и у Рамоса этим летом закончились контракты, и ни один из них не сделал достаточно против "Баварии", чтобы предложить им новое соглашение, в то время как Мбаппе не смог показать топовую игру, которую, как ожидается, должен демонстрировать игрок его уровня. Учитывая, что Неймар снова травмирован (из-за травмы лодыжки он не сможет играть до конца сезона), это поражение кажется важным моментом в относительно короткой истории ПСЖ.

Продолжат ли владельцы того же подхода к большим расходам или начнут все с чистого листа? У них достаточно времени, чтобы ответить на этот вопрос, поскольку "ПСЖ" еще раз досрочно выбыл из Лиги чемпионов.

Некоторые клубы не могут добиться успеха в турнире, независимо от того, сколько они тратят — "Манчестер Сити" также все еще ждет своей первой победы — но у таких клубов, как "Бавария" и "Реал", есть секретный ингредиент, который обеспечивает постоянный успех. "Баварии" пришлось пережить ранний штурм в исполнении "ПСЖ", прежде чем взять под контроль эту игру, но как только Шупо-Мотинг вывел их вперед на 60-й минуте, исход противостояния был предрешен.

Звездная команда "ПСЖ" просто не оправдала их шумихи, и "Бавария" отмахнулась от них. Это не не старые-добрые мюнхенцы, но никто не захочет встречаться с ними на поздних стадиях просто потому, что они знают, как побеждать в этом соревновании. В отличие от ПСЖ».

«Бавария» была не так уж и хороша

Автор The Guardian Джонатан Лью удивленно фиксирует, что в течение первого часа игры ПСЖ выглядел довольно неплохо и имел больше моментов.

«Для всех лидеров и организаторов парижской команды остается источником недоумения тот факт, что команда, располагающая всеми ресурсами, настолько незрела, что клуб с 29 трофеями за последнее десятилетие все еще выглядит настолько не готовым побеждать. "Бавария" была в этом матче чуть лучше чем просто "компетентна". Они пока не похожи на потенциальных обладателей этого трофея. И все же на протяжении 180 минут они знали, когда надо добавить оборотов.

По крайней мере, поначалу это была не так монументальная и имперская "Бавария", одержавшая семь побед из семи в Лиге чемпионов, это была нерешительная, дряблая "Бавария", выигравшая четыре матча из восьми в Бундеслиге после Рождества и неосмотрительно допустившая зарождение в турнире настоящей чеспионской гонки.

Мануэль Нойер, конечно, был большой потерей, но само по себе это не совсем объясняет неуверенность в обороне, деревянное построение атаки, случайные приступы паники, к которой они кажутся все более восприимчивыми.

Никогда еще это не было так очевидно, как в фарсовый момент за восемь минут до перерыва, когда Янн Зоммер, находящийся под давлением, попытался выкрутиться из неприятностей.

Избежав первые пару испытаний, Зоммер оказался в ловушке в зале кривых зеркал: конечности растопырены, походка неуверенная, мяч кажется везде одновременно. К его ужасу, Витинья отобрал мяч на 18-ярдовой линии и нанес удар по воротам, которые были спасены только отчаянным подкатом Маттейса де Лигта.

Возможно, это был определяющий мотив вступительной части игры: "Бавария", казалось бы, контролировала ситуацию, но на самом деле никогда не контролировала ситуацию. Парижане выглядела в безопасности в обороне и наслаждалась несколькими многообещающими полумоментами».

Победитель: Юлиан Нагельсманн

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Баварии» попал в первую категорию.

«Это была битва двух тренеров на противоположных траекториях. Один выглядел собранным, тактически проницательным и контролирующим ситуацию. Другим был Кристоф Гальтье.

В среду Нагельсманн с апломбом управлял "Баварией", идеально настроив свою команду на классную победу. Он следил за тем, чтобы Мбаппе никогда не оставался один на один, и четко велел своей команде атаковать Месси каждый раз, когда тот оказывался на мяче.

И все работало как часы. "ПСЖ" ничего не мог сделать в атаке, их лучшие усилия были связаны с одним случайным подарком голкипера и парой ударов головой Серхио Рамоса.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

С другой стороны, "Бавария" просто была более острой. Первый гол стал результатом хорошо выполненного прессинга, когда Горецка обокрал обычно стабильного Верратти. А второй случился после хорошо сработанной контратаки, когда "Бавария" просто пронеслась по полю, чтобы навсегда подавить соперника.

Неясно, как далеко зайдут баварцы в соревновании; ведь ПСЖ просто больше не входит в элиту турнира. Но Нагельсманн — проницательный тренер, возглавляющий хорошо подготовленную команду. И этого должно быть достаточно, чтобы облегчить выступление. Независимо от того, как далеко они зайдут, им явно есть над чем работать».