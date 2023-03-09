Последняя гастроль Конте. «Шпоры» покинули Лигу чемпионов под свист трибун

Итальянский «Милан» сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. На 77‑й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «шпор» Кристиан Ромеро. Игра началась с 10‑минутной задержкой из‑за позднего прибытия команд на стадион. В первой игре в Италии победу одержали хозяева — 1:0.

Пришла пора прощаться с Конте

Автор Daily Mail Йен Лэдимэн считает, что вылет из Лиги чемпионов ознаменовал конец периода работы Антонио Конте в лондонском клубе.

«Похоже, что обратный отсчет до конца эпохи Антонио Конте в "Тоттенхэме" начинается сейчас. Можем ли мы назвать это эпохой? Возможно, нет. Прошло всего 16 месяцев с тех пор, как итальянец пришел в клуб. Это только вопрос времени, когда он снова уйдет.

Контракт тренера закончился в конце сезона, и "Тоттенхэм" не ожидает, что он подпишет новый. Теперь, когда его команда вылетела из еврокубков, еще неизвестно, удастся ли 53-летнему специалисту подтолкнуть свою команду вперед для финального рывка в Премьер-лиге или же клуб решит, что сможет лучше справиться без него.

Конечно, "Тоттенхэму" нужно будет быстро оправиться от этого разочаровывающего вечера. "Ноттингем Форест" приедет сюда в субботу, и, поскольку позиция "шпор" на четвертом месте выглядит уязвимой из-за угрозы со стороны "Ливерпуля", еще один провал не устроит болельщиков, которые освистали команду в перерыве — или даже президента клуба Дэниеля Леви.

При Конте не все было так и плохо. Отнюдь нет. Были прогрессивные периоды, периоды, когда "Тоттенхэм" становился лучше, за ними было интересно наблюдать. Но в этом матче они были не такими.

Отставая на гол после первого матча, "Тоттенхэм" почти не создавал шансов в этот вечер. Будучи очень плохи в первом тайме, они набирали обороты во втором только для того, чтобы их защитник Кристиан Ромеро был удален за второе предупреждение — оба вполне заслуженные — за чуть более 10 минут до конца встречи.

Многое говорит о том, что лучшие моменты в матче выпали на долю миланской команды, которая играла в свое удовольствие. В целом им было комфортно, и, прибыв поздно из-за пробок на дорогах, они, вероятно, даже не ожидали этого».

«Милан» был согласен на ничью

Автор The Guardian Дэвид Хитнер огорчен отсутствием моментов со стороны «Тоттенхэма», которому обязательно нужно было забивать.

«В перерыве болельщики "Тоттенхэма" освистали команду, а когда Кристиан Ромеро был удален за второй дикий фол, они тяжело вздохнули. Было больше насмешек, когда Антонио Конте пожертвовал Деяном Кулусевки и своей мимолетной попыткой играть по схеме 4-2-4. Но в целом осталось только разочарование.

"Шпоры" вроде и были настроены на это противостояние, и в то же время как будто в нем не участвовали, настолько велика была пропасть между их видными за версту розыгрышами и самообладанием "Милана". Конте, который с нетерпением ждал возвращения на боковую линию из-за проблем со здоровьем, знал, что всего один момент может склонить чашу весов. И все же он так и не пришел.

Когда Пьер-Эмиль Хёйбьерг пробежал справа налево, продолжил движение и нанес удар в верхний угол, это вынудило вратаря "Милана" Майка Меньяна вытянуться в струнку, чтобы перевести мяч на угловой. Шла 65-я минута, и, бесспорно, это был первый раз, когда толпа вздрогнула. Это был почти последний бой, если не считать смятения, которое последовало за решением Ромеро броситься на Тео Эрнандеса на правом фланге.

Гарри Кейн едва не забил в добавленное время ударом головой — конечно же, — прежде чем Рафаэль Леао на другом конце поля пробил в штангу. Но для "Шпор" сожалений было мало. Они были повержены, их мечты были порваны в клочья.

Домашняя публика хотела быстрого старта, очень похожего на тот, который устроил "Милан" в первом матче, когда Браим Диас забил гол на седьмой минуте. Но эта команда Конте на самом деле не настроена на то, чтобы снести чертовы двери — особенно против соперников, которые стремятся контролировать игру и поддерживать свою форму.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Это был "Милан", который был согласен на ничью, а "шпоры" выглядели жесткими и нервными, о чем свидетельствует ранняя желтая карточка Кристиану Ромеро, который безрассудно бросился на Рафаэля Леао».

Будущее Кейна теперь под вопросом

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что лондонский клуб после очередного фиаско может потерять не только главного тренера, но и главную звезду.

«Продление контракта с главным тренером, который вернулся на бровку после того, как, наконец, оправился от операции по удалению желчного пузыря, выглядит все более маловероятным, поскольку у него или у "шпор" мало явного желания продлить контракт.

Очевидным следствием этого является то, что состав "Тоттенхэма" также отчаянно нуждается в хирургическом вмешательстве, поскольку они испытывали проблемы, пытаясь создать что-то опасное против "Милан", на счету которого лучшие моменты матча и который никогда даже отдаленно не выглядел так, будто от отпустит свое минимальное преимущество, заработанное в первом матче.

"Это самые важные 45 минут в нашем сезоне", — заявил диктор стадиона Пол Койт в начале второго тайма, и, хотя "шпоры" были лучше после перерыва, этого было недостаточно, и теперь, после своего вылета, они еще раз поставили будущее Гарри Кейна, имеющего контракт еще на один сезон, в центр внимания.

"Шпорам" не помогло то, что последние несколько минут пришлось играть вдесятером после того, как Ромеро, являвшийся слабым звеном в этом матче, был заслуженно удален за вторую желтую карточку после фола на Тео Эрнандесе у боковой линии.

Это подвело итог выступления "шпор", и когда Конте заменил нападающего Деяна Кулусевски защитником Дэвинсоном Санчесом, время было на исходе, а гол нужно было забить, было еще больше свиста с трибун. Создали ли они хоть один реальный шанс? Неудивительно, что Конте уставился на свои ботинки.

Освистали и в перерыве. Хорошо, это было недолго, но это то, с чем "Шпоры" столкнулись после бесплодных 45 минут, в течение которых единственная угроза, которую они представляли, была отбитая передача Гарри Кейна. Вот и все. Возможно, это была Лига чемпионов, но эта игра не поражала воображение.

Были нервы, это было заметно. Было волнение, еще более усиленное 10-минутной задержкой после того, как тренер миланской команды попал в пробку в Лондоне, что стало предзнаменованием того, что должно было последовать. Итальянцы не припарковали автобус, но сломать его оказалось чрезвычайно сложно».

Пиоли достиг еще одной вехи в «Милане»

Корреспондент ESPN Джеймс Олли поздравляет наставника итальянской команды с успехом, которого команда не добивалась десять лет.

«Стефано Пиоли изо всех сил пытался воссоздать стабильность прошлого сезона, когда "Милан" выиграл свой первый титул в Серии А за 11 лет. В настоящее время они занимают пятое место в таблице, отставая от лидера "Наполи" на 18 очков, и им еще предстоит гарантировать себе квалификацию в Лигу чемпионов следующего года.

Тем не менее, теперь он может указать на первое с 2012 года появление в четвертьфинале соревнований, достижение, которое должно ослабить давление на 57-летнего специалиста, по крайней мере, на следующие несколько недель.

"Милан", семикратный обладатель Кубка европейских чемпионов, играл с авторитетом, не уступающим их истории в этом соревновании, редко выглядя обеспокоенным, за исключением последних 10 минут, когда темп игры стал немного более бешеным, поскольку "шпоры", наконец, начали рисковать.

В прошлом сезоне команда Пиоли заняла последнее место в группе, в которую входили "Ливерпуль", "Атлетико Мадрид" и "Порту". Теперь они могут заявить о себе как об одной из восьми лучших команд Европы».