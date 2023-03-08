За двумя зайцами. Нужно ли «Арсеналу» заморачиваться победой в Лиге Европы?

Лондонский «может передохнуть от перипетий чемпионской гонки Премьер-лиги на этой неделе, поскольку они переключают свое внимание на Лигу Европу и встречу сов четверг.

Кажется, прошли годы с тех пор, как команда Микеля Артеты завершила свою успешное выступление на групповом этапе Лиги Европы победой со счетом 1:0 над «Цюрихом» еще в ноябре.

С тех пор все внимание было сосредоточено на неожиданных претензиях клуба на титул в Премьер-лиге, в которой в настоящее время «канониры» опережают «Манчестер Сити» на пять очков после захватывающей субботней победы над «Борнмутом».

Таким образом, возвращение европейского футбола ставит новые задачи перед Артетой, который теперь должен решить, как лучше всего сбалансировать рабочую нагрузку своей команды во время оставшихся трех решающих месяцев потенциально исторического сезона.

Но стоит ли рисковать ради Лиги Европы? Перевешивают ли плюсы потенциальные минусы для «Арсенала» в этом сезоне?

Плюсы: Кивёр получит важное игровое время

Наверняка мы впервые увидим Якуба Кивёра в действии в четверг после его январского переезда из «Специи» за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Центральному защитнику, с тех пор, как в начале года он перешел за круглую сумму, пришлось сидеть на лавке и ждать, в то время как Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба стали первым выбором в паре центральных защитников.

Якуб Кивёр globallookpress.com

Но ожидается, что оба они будут отдыхать в Лиссабоне перед воскресной поездкой в гости к «Фулхэму» в Премьер-лиге, поэтому Кивёр должен получить шанс показать себя, возможно, в паре вместе с Робом Холдингом.

Последние пару месяцев были неплохи для польского игрока с точки зрения адаптации и приспособления к новому окружению. Но он футболист, потому хочет играть, а пока что он еще ни минуты не провел в футболке «Арсенала».

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Так что четверг и остальная часть кампании в Лиге Европы станут для него отличной возможностью произвести впечатление и заявить о себе в следующем сезоне.

Минуcы: Риск получения травмы

В то время как Артета, без сомнения, ротирует состав своей команды в Лиге Европы, ему все равно придется дать игровое время своим главным звездам, особенно если «Арсенал» пройдет глубоко в плей-офф.

Даже в четверг ожидается появление таких игроков, как Гранит Джака и Габриэль Мартинелли, и это по понятным причинам заставит многих болельщиков нервничать, поскольку в Премьер-лиге все еще очень много поставлено на карту.

Во время недавних кампаний «Арсенала» в Лиге Европы, выступление там всегда рассматривалось как лучший путь для клуба вернуться в Лигу чемпионов.

Но, учитывая их турнирное положение в этом сезоне АПЛ, они уже практически гарантировали себе выступление в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Букайо Сака globallookpress.com

Так что в этом отношении кажется рискованным использовать игроков, которые будут важной частью надежд «Арсенала» на победу в Премьер-лиге.

Травма Букайо Сака, Мартина Эдегора или Томаса Парти, например, стала бы сокрушительным ударом по надеждам клуба на победу в АПЛ впервые с 2004 года.

Плюсы: Игровое время для резервистов

Уже давно стало ясно, что у Артеты есть свои фавориты в команде. Это не значит, что он относится к ним лучше, чем к другим игрокам, имеющимся в его распоряжении.

Просто почти каждый мог бы правильно предсказать его стартовый состав на матч Премьер-лиги, если все его игроки здоровы.

И большая часть успеха «Арсенала» в этом сезоне была основана на этом постоянстве. Для них это большой плюс. Но с другой стороны, некоторые игроки, такие как Киран Тирни, например, начинают чувствовать себя немного ненужными.

Не так давно Тирни рассматривали как следующего капитана «Арсенала», но теперь, из-за отличной формы Александра Зинченко, ему приходится довольствоваться лишь краткими отрезками игрового времени.

Киран Тирни globallookpress.com

Таким образом, Лига Европы дарит Артете шанс дать таким игрокам, как Тирни, Кивёр, Холдинг, Такехиро Томиясу, Жоржиньо и Мэтт Тернер, игровое время, необходимое им, чтобы действительно почувствовать себя частью команды.

Это также даст Эмилю Смит-Роу ценные игровые минуты, поскольку он продолжает наращивать нагрузку после восстановления от травмы. И все это может иметь решающее значение не только для кампании в Лиге Европы, но и для Премьер-лиги.

Против: Проблема усталости

С ноября «Арсеналу» в основном нужно было сосредоточиться только на Премьер-лиге.

Были редкие кубковые игры, но ранние вылеты из обоих внутренних соревнований гарантировали, что перегруженность матчами никогда не была проблемой.

Однако, если «Арсенал» далеко пройдет в Лиге Европы, ситуация изменится, и усталость в его команде станет проблемой, с которой Артете придется иметь дело.

Это не только дополнительные игры, но и дальние поездки. Сочетание того и другого создаст нагрузку на команду, с которой ей не приходилось сталкиваться до сих пор в этом сезоне.

Плюсы: Шанс положить конец еврокубковой засухе «Арсенала»

Прошло 19 лет с тех пор, как «Арсенал» в последний раз выигрывал Премьер-лигу. Но прошел 31 год с тех пор, как они в последний раз завоевали европейский трофей.

Придется вернуться в 1994 год,к той знаменитой победе над «Пармой» в Кубке обладателей кубков, чтобы обнаружить последний раз, когда «канониры» завоевывали трофей на континенте.

«Арсенал» проиграл финал Лиги Европы globallookpress.com

С тех пор они несколько раз были близки к этому, проиграв финалы Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Лиги чемпионов и совсем недавно — Лиги Европы, когда в 2019 году в Баку их обидно обыграл «Челси». Но трофей все еще ускользает от них.

Для клуба такого размера и положения, как «Арсенал» в европейском футболе, этого недостаточно, и, учитывая то, как они играют в этом сезоне, у них будет реальный шанс продолжить борьбу и выиграть Лигу Европы, если они серьезно отнесутся к этому в ближайшие несколько месяцев.

Вердикт

«Арсенал» не в состоянии просто так махнуть рукой на шанс успеха в Лиге Европы. В сезоне еще слишком много времени, чтобы даже подумать о том, чтобы сделать что-то подобное.

Артета внесет изменения, как всегда, но он сделает это с верой в то, что состав, который он выберет, будет достаточно хорош, чтобы он увидел прогресс «Арсенала».

Прошло слишком много времени с тех пор, как «канониры» в последний раз поднимали европейский трофей. Немного смущает, что они до сих пор не добавили ни одного в свой список наград с той памятной ночи против «Пармы» в Копенгагене в 1994 году.

И хотя Лига Европы может быть не такой престижной, как ее старший брат, это все же трофей, который стоит выиграть, и это турнир, который «Арсенал» никогда не выигрывал за свою долгую историю.

Так стоит ли «Арсеналу» заморачиваться им в этом сезоне? Абсолютно. Очевидно, что Премьер-лига — это большой приз, но если Артета положит все яйца только в эту корзину, учитывая количество матчей, которые еще предстоит сыграть в этом сезоне, он подвергнется огромной критике, если «Арсенал» уступит титул «Манчестер Сити», а затем еще и рано вылетит в Лиге Европы. Поэтому он должен серьезно относиться к еврокубковому турниру.

И вообще, кто сказал, что «Арсенал» не сможет заполучить оба трофея к концу сезона? Учитывая то, как они играют в настоящее время, это должно быть их целью.