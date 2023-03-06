«Челси», Саудовская Аравия и еще 10 вариантов продолжения карьеры для Неймара

Две недели назад в матче Лиги 1 против «Лилля» Неймар получил травму. И это уже его четвертая травма голеностопа за четыре года. Похоже, пребывание Нея в столице Франции подходит к концу.

Неймар — блестящий футболист, шоумен мирового масштаба, один из лучших игроков современности, но для «ПСЖ» он стал обузой.

Он явно не делает команду лучше, а его выходки за пределами поля в последнее время все чаще мешают команде.

Все указывает на то, что летом «ПСЖ» попрощается с Неймаром, который нуждается в новом вызове. И очевидно, что парижанам тоже будет лучше без него.

Другой вопрос, что избавиться от Неймара будет не так-то и просто.

На данный момент 31-летний Неймар находится в расцвете сил, но этот период приближается к концу. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан еще на два года. И по условиям этого договора бразилец зарабатывает один миллион евро в неделю.

В соглашении отсутствует пункт об отступных, а это значит, что «ПСЖ» может установить любую цену. И маловероятно, что они готовы отдать столь ценный актив за полцены.

Тем не менее, «ПСЖ» в любом случае получит приличную сумму за одного из самых ярких футболистов мира. В этом нет никаких сомнений.

Неймар будет приносить пользу не только на поле, но и за его пределами. Футболки с его именем по-прежнему пользуются большим спросом.

Впрочем, есть и проблемные моменты.

Во-первых, Неймар склонен к травмам. К тому же, он не всегда ладит с партнерами по команде, довольно эгоистичен.

Однако это не значит, что у некоторых больших клубов исчезнет желание заполучить лидера сборной Бразилии.

И чуть ниже рассмотрим основные варианты продолжения карьеры Неймара, который, по всей видимости, тоже устал от обстановки в Париже.

«Реал» Мадрид

«Реал» снова изучает возможность подписания Килиана Мбаппе globallookpress.com

Неймар играл за «Барселону», и, по сути, только этого достаточно, чтобы поставить под сомнение его переход в «Реал».

Кроме того, «Мадрид» явно нацелен на других игроков, в том числе на Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Будет ли Неймар играть за «Реала»? Здесь можно ответить одним словом: никогда.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» планирует приобрести Джуда Беллингема globallookpress.com

Летом все усилия «Ливерпуля» будут направлены на погоню за Беллингемом.

Уже ни для кого не секрет, что «красные» хотят приобрести звезду дортмундской «Боруссии». Очевидно, что на подобный трансфер клубу придется потратить огромную сумму.

Но даже в том случае, если попытка «Ливерпуля» купить Беллингема провалится, они все равно будут искать возможность усилить, прежде всего, среднюю линию. И только потом, возможно, подумают о Неймаре.

При этом можно ли найти игрока, который бы настолько не подходил Юргену Клоппу? Да, в игре «Ливерпуля» можно заметить изменения с точки зрения контрпрессинга и постоянной интенсивности, которые были обязательными несколько лет назад, но даже сейчас в этой команде каждому игроку приходится много пахать. Неймар к этому не готов.

Как ни крути, а «Ливерпуль» все-таки не то место, где Неймар сможет продемонстрировать свои сильные стороны.

Конечно, было бы интересно понаблюдать на взаимодействие Неймара с Мо Салахом и Дарвином Нуньесом, но такое развитие событий выглядит маловероятным.

«Ювентус»

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Согласитесь, это было бы забавно. Возможно, именно такого игрока и не хватает «Юве». Поговаривают, что Макс Аллегри внимательно следит за ситуацией.

Есть мнение, что Неймар способен сделать «Ювентус» лучше. Поль Погба и Адриен Рабьо в центре полузащиты, Федерико Кьеза и Анхель Ди Мария на флангах, а Душан Влахович в центре нападения — как ни странно, бразилец может отлично вписаться в эту компанию. С таким нападением «Ювентус» спокойно выйдет в Лигу чемпионов.

И все-таки сейчас сложно представить подобный переход. Не так давно с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций. Более того, «Старая синьора» по-прежнему находится под следствием. Вряд ли у Неймара есть желание играть за проблемный клуб.

«Арсенал»

Габриэль Мартинелли globallookpress.com

В данном случае можно сказато то же самое, что и в случае с «Ливерпулем». Главный тренер «Арсенала» Микель Артета требует от команды играть строго по его система. Подход — максимально серьезный. И именно благодаря этому, «Арсенал» находится на пути к тому, чтобы впервые с 2004 года стать чемпионом АПЛ.

Кроме того, Артета явно доволен игрой Мартинелли. Бразилец отлично действует на левом фланге нападения. 21-летний вингер — шикарный игрок для нынешнего «Арсенала». К слову, не так давно Мартинелли продлил контракт с «канонирами» до 2027 года.

«Арсенал» при этом предпочитает подписывать игроков в возрасте до 25 лет. За последние несколько лет исключения были сделаны только для Леандро Троссара и Жоржиньо.

Вряд ли «Арсенал» захочет тратить 100 миллионов фунтов на 31-летнего Неймара. А тем более с учетом того, что у них нет проблем на этой позиции.

Другой вопрос, что у «Арсенала» сейчас нет конкретной цели на трансферном рынке и все в порядке с бюджетом. Но даже в этой ситуации слабо верится в то, что Неймар окажется на «Эмирейтс».

«Бавария»

Неймар может стать мощным усилением для «Баварии» globallookpress.com

В этом году в Бундеслиге намечается самая настоящая чемпионская гонка. И для «Баварии», которая явно не привыкла к такому, это проблема.

Конкуренты, «Баварии» стали сильнее, но при этом можно сказать, что мюнхенская машина играет хуже, чем в прошлом сезоне.

Атакующая линия становится все более возрастной и склонной к травмам. Кроме того, после ухода Роберта Левандовского в команде больше нет настоящего, проверенного бомбардира. Садио Мане только-только восстановился после неприятной травмы.

И представим, что тут появляется Неймар.

Бразилец, безусловно, добавил был те качества, которых так не хватает «Баварии». И очень вероятно, что он смог бы отлично взаимодействовать с Джамалом Мусиалой.

В общем, «Баварии» точно есть смысл задуматься о приглашении Неймара. Деньги у них найдутся, было бы желание. Как ни крути, а в этом году «Бавария» выглядит не так мощно не только в Лиге чемпионов, но и в Бундеслиге. Неймар может решить эту проблему.

Но есть одно серьезное препятствие. В «Баварии» неоднократно заявляли, что у них нет желания платить огромные деньги за тридцатилетних суперзвезд.

«Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Переход Неймара в «МЮ» вполне мог состояться до того, как команду возглавил Эрик тен Хаг.

В течение почти десяти лет у «МЮ» не было четкой трансферной политики. Клуб подписывал игроков практически без раздумий. Грубо говоря, полтора года назад они бы выкупили Неймара, при этом даже не моргнув.

Неймар — звезда с большим эго, игрок, способный создать определенную атмосферу на трибунах «Олд Траффорд». Футболки с его именем разлетаются как горячие пирожки, а на поле он играет ради удовольствия и способен изменить ход любого матча. В этом плане он, безусловно, подходит «МЮ».

Неймару, скорее всего, понравится играть за «Юнайтед». И болельщики клуба тоже будут довольны.

Но у «МЮ» не так давно был не самый удачный эксперимент с подписанием Криштиану Роналду. К тому же, при тен Хаге клуб перестал делать чересчур резкие движения на трансферном рынке, стараясь покупать, в первую очередь, молодых игроков.

И на данный момент главной целью «МЮ» остается приобретение центрального нападающего. Неймар этим требованиям не соответствует.

МЛС

Неймар globallookpress.com

С уверенностью можно говорить только о том, что Неймар не будет играть в Канзас-Сити.

Но его может соблазнить огромный медиа-рынок. «Лос-Анджелес Гэлакси» не так давно освободил место для топ-игрока. И давно не секрет, что «Интер Майами» тоже планирует заполучить звездного футболиста из Европы. Клубы из Нью-Йорка — «Ред Буллз» и «Сити» — тоже обладают потенциалом для подписания игрока такого масштаба.

Неймар вполне может оказаться в городе, который соответствует его образу жизни.

Кроме того, Неймара наверняка устроит медленный темп игры в МЛС. Он будет процветать в любой команде североамериканской лиги, в этом нет ни малейших сомнений.

Но есть и очевидные препятствия для такого перехода. Во-первых, не факт, что клубы МЛС смогут договориться с «ПСЖ». И выступления в лиге более низкого уровня, безусловно, скажется на перспективах бразильца в сборной. Но в конце карьеры МЛС может стать идеальным местом для Неймара.

«Барселона»*

*если они смогут позволить себе подписать Неймара.

Возможное возвращение Неймара в «Барселону» зависит от Лионеля Месси globallookpress.com

Воссоединение с «Барсой» действительно имеет смысл. Особенно в том случае, если клуб сможет избежать финансовых ограничений. У каталонцев есть очевидные проблемы на левом фланге, им явно не хватает творческого игрока в последней трети. Плюс надо не забывать, что «Барселона» по-прежнему мечтает вернуть Лионеля Месси.

Если будет возможность, «Барса», скорее всего, сделает выбор в пользу Месси. И только после этого рассмотрит возможность возвращения Неймара.

Уход бразильца из «Барселоны» получился неоднозначным. Незадолго до этого у него начались судебные разбирательства с клубом. Болельщики были недовольны его решением, но при этом понимали, что Ней хотел наконец-то выйти из тени Месси.

«Барсе», в первую очередь, надо укреплять позиции в центре полузащиты и на правом фланге обороны. Но и созидатель в атаке им тоже не помешает.

В общем, многое будет зависеть от решения Месси. Если аргентинец не захочет вернуться на «Камп Ноу», у «Барселоны» может возникнуть искушение подписать Неймара.

«Ньюкасл»

Неймар globallookpress.com

Неймар? В «Ньюкасле»?!

«Сороки» замешаны в этой истории только по одной причине — они действительно могут позволить себе звезду «ПСЖ». Благодаря поддержке консорциума из Саудовской Аравии у них, безусловно, найдутся деньги на Неймара. Кроме того, приглашение такого игрока поможет команде выйти на новый уровень.

Здесь Неймар может стать лидером. Да, у «Ньюкасла» есть Мигель Альмирон и Аллан Сен-Максимен, два классных футболиста, но не факт, что они соответствуют уровню Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» нуждается в мощном трансфере. И Неймар может стать тем парнем, чей переход продемонстрирует новый уровень амбиций клуба. К слову, здесь ему будет комфортно, в команде уже есть бразильские игроки.

И по поводу финансов Неймар в данном случае может не беспокоиться.

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Может ли у Пепа Гвардиолы появиться соблазн подписать Неймара?

В прошлом году главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уже пытался бросить вызов самому себе. Джек Грилиш выглядел не самым подходящим вариантом, но Гвардиола все равно настоял на его приобретении.

Эрлинг Холанн, несмотря на свой статус, всегда был неуклюжим. А теперь каталонец решил провести остаток сезона без четко выраженного левого защитника.

Может ли Неймар стать очередным не самым логичным трансфером для «Ман Сити»? Вполне.

Бернарду Силва и Илкай Гюндоган, скорее всего, покинут команду этим летом, а Рияд Марез не становится моложе. Очевидно, что «Сити» не помешает такой игрок.

Понятно, что инвестиции могут быть куда более продуманными. Например, можно заплатить 100 миллионов фунтов за Беллингема. Это будет максимально грамотное решение.

Но у Неймара, если его использовать на правильной позиции, есть вау-фактор, которого так часто не хватает «Сити». С учетом умения Гвардиолы находить оптимальную систему, вполне вероятно, что Неймар будет отлично взаимодействовать с Холанном и Кевином Де Брюйне. На это было бы очень интересно посмотреть.

Саудовская Аравия

Ни один европейский клуб не готов заплатить деньги, с которыми «ПСЖ» расстался ради Неймара. Но есть Саудовская Аравия. Там-то точно найдется парочка клубов, чьи финансовые возможности позволяют осуществлять подобные сделки.

Все зависит от планов Неймара. Нужна ли ему конкуренция? Европейский футбол? Или комфортные условия? Или просто много денег?

С последним у саудовских клубов точно не будет проблем.

«Аль-Наср» совсем недавно сделал все, чтобы осчастливить Криштиану Роналду. И там есть как минимум еще один клуб, который способен провернуть аналогичную сделку. Другой вопрос, надо ли это Неймару.

«Челси»

Тодд Боули (справа) globallookpress.com

Может ли «Челси» подписать еще одного игрока на позицию ложной девятки? Почему нет, вполне.

Можно ли назвать «Челси» одним из трех клубов, которые реально могут себе позволить подписание Неймара? Да

Можно ли допустить, что у «Челси» появится соблазн заполучить такого игрока? Да.

Лондонский клуб всего лишь за два трансферных окна собрал, по сути, новую команду. Но при этом известно, что совладелец «Челси» Тодд Боули мечтает осуществить крупный трансфер. Неймар, безусловно, вписывается в эту категорию.

Это было бы немного несправедливо по отношению к Грэму Поттеру, если он останется в «Челси» на следующий сезон. Бывший босс «Брайтона» преуспевал, работая в клубе, где у него была возможность самостоятельно формировать состав. Неймар вряд ли входит в планы Поттера. Но это не значит, что бразильца точно не будет на «Стэмфорд Бридж».

В отличие от большинства остальных игроков, которых «Челси» подписал за последние шесть месяцев, является настоящим бомбардиром.

И было интересно понаблюдать за игрой Неймара в этой среде, рядом с такими игроками, как Энцо Фернандес и Матео Ковачич, благодаря которым бразильцу не придется чересчур отвлекаться на игру в обороне. К тому же, надо учитывать, что «Челси» остро нуждается в усилении атакующей линии.

Переход Неймара в «Челси» — самое логичное развитие событие, глядя на все недавние решение новых владельцев клуба.