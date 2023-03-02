Футбольный Бенджамин Баттон. Лука Модрич становится только лучше с годами

вышел на поле в последние 10 минут ответного матча Суперкубка Испании против29 августа 2012 года, а вскоре после этогозавоевал трофей благодаря голам на выезде. На следующем праздничном фото полузащитник сборной Хорватии стоит, преклонив колено с краешку группы, полуулыбаясь, априобнимает его.

В клубе осталось только три игрока с той фотографии: Модрич, Карим Бензема и Начо Фернандес. Контракты всех троих истекут 30 июня, и их будущее туманно, хотя и в разной степени. Однако по прошествии более 10 лет легко забыть, что у Модрича не все ладилось, когда он впервые попал на «Сантьяго Бернабеу» — читатели испанской ежедневной спортивной газеты Marca назвали его худшим трансфером 2012 года через несколько месяцев после того, как он присоединился к «Реалу».

Модрич дебютировал в тот вечер десять лет назад с 19-м номером на спине. Он не тренировался в «шпорах» и пропустил их предсезонный тур в США, чтобы добиться перехода в Мадрид, который обошелся в 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Каталонская газета Sport 28 августа раздула цифры на своей желтушной первой полосе, заявив, что принципиальные соперники «Барселоны» потратили «42 миллиона евро, чтобы скрыть свой позор».

Тем не менее, это были значительные расходы со стороны «Реала», предпринятые по настоянию тогдашнего тренера Жозе Моуринью. Оказалось, что вложения того стоили: Модрич провел 469 матчей, забил 37 голов и выиграл 22 трофея с испанскими грандами. И это только до сих пор.

«Я немного нервничал в начале, но это прошло, когда я коснулся мяча», — сказал Модрич после дебютной победы над «Барселоной» со счетом 2:1.

Лука Модрич в 2013 году globallookpress.com

Поскольку «Реал» снова собирается устроить веселую жизнь своим старым врагам в первом полуфинальном матче Кубка Испании в четверг, 2 марта, 37-летний Модрич не собирается сбавлять обороты.

Он сыграл ключевую роль в их волевой победе над «Ливерпулем» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов чуть более недели назад, поставив победную точку после того, как прорвался мимо 18-летнего Стефана Байчетича, чтобы забить последний гол свей команды в тот вечер.

Так в чем же секрет долголетия Модрича? В его нормальности — по крайней мере, по мнению окружающих.

Люди, которые знают полузащитника, говорят, что он не делает ничего особенного, если не считать его нестареющей игры на поле. Хотя у него дома есть тренажерный зал, Модрич не нанимает специалистов, которые бы занимались частями его ежедневного распорядка вне поля. Он не придерживается особо строгой диеты и не спит в какой-то специальной постели.

Вместо этого, он просто пытается быть образцом профессионализма. Он одним из первых игроков прибывает на тренировочную базу «Вальдебебас» в Мадриде, где он обычно завтракает. Рано утром с ним работают клубные физиотерапевты, а затем он выкладывается на тренировках, где те, кто видит его каждый день, говорят, что он невероятно заряжен на соперничество и даже может разозлиться, когда его команда не выигрывает тренировочную двусторонку.

Модрич также одним из последних покидает «Вальдебебас», регулярно оставаясь для работы в тренажерном зале или получая дополнительные процедуры от физиотерапевтов, чтобы помочь ему восстановиться и предотвратить травмы.

Совет директоров «Мадрида» и их тренерский штаб ценят самоотверженность, проявленную Модричем. Хотя они привыкли к этому после стольких сезонов последовательного пребывания хорвата в превосходной форме, они впечатлены его тяжелой работой, учитывая, что он выиграл все, включая «Золотой мяч» и награду Международной федерации футбола (ФИФА) лучшему игроку в 2018 году после того, как привел свой клуб к очередной победе в Лиге чемпионов, а свою сборную к финалу чемпионата мира.

На этой неделе он в шестой раз попал в команду года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) за свою роль в завоевании мадридцами золотого дубля Ла Лиги/Лиги чемпионов в прошлом сезоне и выход Хорватии в полуфинал чемпионата мира в Катаре.

Лука Модрич globallookpress.com

Дома Модрич живет обычной семейной жизнью с женой и детьми. Он часто забирает своих детей из школы и любит проводить с ними время. «Это успех нормальности и естественного поведения», — говорят его близкие знакомые.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в восторге от него. В прошлом сезоне Модрич занял в команде седьмое место по количеству игрового времени (3435 минут), забив три гола и отдав 12 результативных передач в 45 играх во всех турнирах. Он по-прежнему играет ключевую роль в этом сезоне, заняв 10-е место по количеству минут (2101), забив шесть голов и отдав пять передач в 33 матчах.

Модрич вышел на замену в матче против «Атлетико Мадрид» через час после начала матча в субботу и обеспечил юному Альваро Родригесу идеальную подачу с углового, чтобы вырвать ничью на 85-й минуте. Это последовало за его величественным выступлением против «Ливерпуля», где он был заменен в концовке под аплодисменты публики на «Энфилде».

Модрич, кажется, вернул свою лучшую форму после резкого спада, случившегося после недавнего чемпионата мира, где он был капитаном сборной Хорватии, занявшей третье место. Это признал сам полузащитник перед первым матчем против «Ливерпуля».

«После чемпионата мира я совершил ошибку, начав играть сразу, вместо того, чтобы выполнять конкретный план и возвращаться в строй постепенно», — сказал Модрич, который играл против «Вальядолида» всего через 13 дней после победы над Марокко в матче за третье место ЧМ-2022. «Это немного повлияло на меня, но я чувствую себя хорошо и хочу продолжать в том же духе до июня».

Несмотря на возраст, стиль игры Модрича не изменился.

Он продолжает покрывать впечатляющее количество площади поля в матчах за «Мадрид», как показано на приведенном ниже графике его касаний в Ла Лиге в этом сезоне. Хотя обычно ожидается, что у полузащитника есть определенная зона поля, где будет сосредоточено большинство его касаний, охват Модрича весьма широк.

Карта касаний Модрича theathletic.com

Его роль практически не изменилась с сезона 2017/18, но некоторые аспекты игры Модрича, даже улучшились по мере того, как он приближался к четвертому десятку. Это показано на графике ниже, который использует данные smarterscout, чтобы проиллюстрировать стиль полузащитника.

Smarterscout дает игрокам ряд оценок от нуля до 99, относящихся либо к тому, как часто они выполняют заданное действие (например, количество ударов за касание), либо к тому, насколько они эффективны в нем (например, насколько хорошо они продвигают мяч в атаку) по сравнению с другими игроками на своей позиции.

Вклад Модрича в создание моментов (xG) и его вклад в продвижение мяча так же высоки, как и раньше (81 из 99 для первого, 62 из 99 для второго). Его связывающие передачи и удержание мяча оставались на удивление стабильными в течение последних шести сезонов, показывая, как он делает аккуратные передачи ближайшим товарищам по команде и редко упускает мяч.

Хотя в последние годы его эффективность игры без мяча несколько снизилась, он по-прежнему последовательно сближается со своим игроком, чтобы совершить оборонительное действие (интенсивность защиты), и регулярно мешает командам соперников продвигать мяч (вклад защиты).

Как менялась роль Модрича за последние 6 сезонов theathletic.com

Учитывая все это, почему контракт Модрича до сих пор не продлен? Простой ответ заключается в том, что «Реал» до сих пор не звонил ему по этому поводу.

Официальная версия заключается в том, что клуб не любит обсуждать эти вопросы, пока борется за титулы на нескольких фронтах, но Бензема, Тони Кроос и Начо, чьи соглашения истекают этим летом, знают, что у них есть возможность продлить свои контракты, если они скажут «да». Также были проведены переговоры с агентами Марко Асенсио и Дани Себальоса, двух других игроков, контракт с которыми вскоре истекают, и даже обсуждались конкретные цифры.

Это не относится к Модричу. Это ситуация, к которой хорват привык, учитывая, что также было и в прошлом году, когда его 12-месячное продление соглашения не было оформлено до мая. Если он не переподпишет контракт с «Реалом», то наиболее вероятным вариантом для Модрича будет переезд в Саудовскую Аравию — он уже получил весьма выгодные предложения от клубов оттуда.

«Я чувствую себя хорошо и хочу остаться в Реале», — сказал Модрич перед игрой с «Ливерпулем». «Но я должен пообщаться с клубом, узнать, что они думают, а там посмотрим. Я хочу остаться, потому что заслуживаю этого, а не потому, что мне это предлагают. Мне никогда в жизни ничего не доставалось даром, и сейчас этого не будет. Что бы ни случилось, ничто не изменит моих отношений с "Реалом": это клуб моей жизни».

Анчелотти ясно дал понять, что, по его мнению, должны делать такие игроки, как Модрич. «Легенды "Реала" должны заканчивать карьеру в клубе», — неоднократно говорил он.

В случае с Модричем это еще предстоит решить.