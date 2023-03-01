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    «Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико

    Все, что нужно знать о предстоящем противостоянии «Мадрида» и «Барсы» в Кубке Испании

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    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании
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    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании
    В четверг состоится один из самых ожидаемых матчей сезона — мадридский «Реал» и «Барселона» встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первой игры полуфинала Кубка Испании.
    В какой форме находятся игроки, ориентировочные составы, ключевые противостояние — об этом и не только в специальном тексте ESPN о новой серии Эль Класико.

    «Барселона»

    «Барса» подходит к предстоящему матчу далеко не с таким настроением, как перед встречей с «Реалом» в финале Суперкубка Испании, в котором они одержали уверенную победу со счетом 3:1.

    «Барселона» перед матчем с «Реалом» проиграла «Альмерии» (0:1)
    globallookpress.com

    Недавнее поражение от «Альмерии» (0:1), всего лишь второе в этом чемпионате Испании, Хави назвал «худшим выступлением команды в текущей кампании». И с этим не поспоришь. Из-за отсутствия Педри и Усмана Дембеле, которые травмированы, «Барселоне» не хватало креативности. Большую часть матча каталонцы пытались атаковать с помощью банальных навесов. Как итог — всего лишь один удар в створ.

    «Барса» проиграла на поле «Альмерии» через несколько дней после поражения от «Манчестер Юнайтед» и вылета из Лиги Европы. Логично, что после этого появились некоторые сомнения — есть ли у Хави глубина состава, чтобы избежать кризиса? Грамотно ли была потрачена огромная сумма перед началом сезона? К слову, вслед за Педри и Дембеле в лазарет попал и Роберт Левандовский.

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    • Впрочем, надо признать, что «Барселона» проводит чемпионат Испании на стабильном высоком уровне. В том числе благодаря классной игре в обороне. Они по-прежнему опережают «Реал» на семь очков. Но недавние матчи заставили беспокоиться перед встречей с «Реалом».

    Хави часто говорит, что любит подобные вызовы. Что ж, впереди сразу три матча против «Мадрида», после которых во многом и станет ясно, можно ли будет считать успешным его первый полноценный сезон на посту главного тренера «Барселоны».

    «Реал»

    «Мадрид» зачастую справляется со сложными ситуациями намного лучше, чем «Барселона». К предстоящему матчу «Реал» подходит в относительно хорошей форме после непростого отрезка в январе. Потеря очков в матчах против «Вильярреала», «Реал Сосьедада» и «Мальорки» привела к тому, что в какой-то момент они отставали от «Барселоны» на восемь очков. Правда, расстояние по-прежнему довольно существенное.

    На прошлой неделе «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), не сумев сполна воспользоваться осечкой «Барсы» на поле «Альмерии».

    «Реал» перед матчем с «Ливерпулем» (5:2) на «Энфилде»
    globallookpress.com

    Но боевой дух «Реала», как обычно, подняла Лига чемпионов. Разгромная победа над «Ливерпулем» (5:2) стала очередным напоминанием, насколько опасной может быть команда Карло Анчелотти.

    Винисиус Жуниор и Карим Бензема блистали на «Энфилде», и очевидно, что они представляют серьезную угрозу для обороны «Барсы». В связи с тем, что Давид Алаба и Ферлан Менди травмированы, Начо Фернандес, скорее всего, будет играть на позиции левого защитника.

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    • При этом «Реал» может выставить в стартовом составе сразу трех игроков, включенных в символическую сборную года по версии FIFPro, — Луку Модрича, Тибо Куртуа и Бензема.

    Кроме того, у Анчелотти есть отличный выбор в полузащите. В общем, очень похоже на то, что «Реал» готов взять реванш и за поражение в Суперкубке Испании и за прошлогодний разгром от «Барселоны» (0:4) на «Сантьяго Бернабеу».

    Ключевой игрок «Барселоны»: Рональд Араухо

    «Барса» пропустила всего лишь восемь мчей в 23 матчах Ла Лиги, и шикарная форма Араухо — одна из главных причин столь надежной игры в обороне.

    Рональд Араухо
    globallookpress.com

    Уругвайский защитник способен реализовывать ключевые задумки Хави.

    Правда, в матчах с «Реалом» Араухо не всегда играет в центре обороны. Чаще ему приходится действовать на позиции правого защитника, чтобы сдерживать Винисиуса. И в предыдущих матчах он отлично справился с этой задачей.

    Учитывая то, что у «Барсы» сейчас есть проблемы в обороне, в предстоящем матче основной акцент будет сделан на том, чтобы остановить нападающих «Мадрида». К апрелю, когда на «Камп Ноу» состоится ответный матч, ситуация может измениться. Наверняка там уже смогут сыграь и Левандовский, и Педри, и Дембеле.

    Ключевой игрок «Реала»: Карим Бензема

    В «Реале» не скрывали своего разочарования из-за того, что Бензема не получил приз лучшему игроку мира по версии ФИФА, оказавшись по итогам голосования позади Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. И Эль Класико это отличная возможность доказать, что он заслуживает быть выше.

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    Из-за травм Бензема проводит сезон не так ярко, как предыдущий. Однако у него по-прежнему отличные показатели. Карим забил 18 мячей в 25 матчах. И судя по всему, ему удалось набрать свою лучшую форму как раз в тот момент, когда «Реал» больше всего в этом нуждается.

    Бензема наверняка постарается воспользоваться тем, что защитник с некоторых пор уделяют основное внимание, прежде всего, Винисиусу. Как ни странно, для француза это очень выгодная ситуация.

    Ключевая статистика

    «Барселона» выиграла 73 процента матчей Ла Лиги с Педри с тех пор, как он стал играть за первую команду (51 победа, 11 ничьих и 8 поражений), и только 45 процентов — без него (13 побед, 8 ничьих и 8 поражений). Это показывает, насколько «Барса» зависима от 20-летнего полузащитника, который не сможет сыграть в Мадриде.

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    Винисиус делает в среднем три обводки за матч в Ла Лиге — больше, чем любой другой игрок. На втором месте Самюэль Чуквуезе (1,8) из «Вильярреала». Кроме того, на бразильце чаще всего нарушают правила — в среднем 3,8 раза за матч. Именно по этой причине Хави переводит Араухо на позицию правого защитника в матчах с «Мадридом».

    Прогноз ESPN

    «Реал» выиграет со счетом 2:1. «Мадрид» должен воспользоваться тем, что «Барсе» придется играть без некоторых ключевых исполнителей.

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    • Между тем, главная задача каталонцев — сохранить интригу перед ответным матчем на «Камп Ноу».

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