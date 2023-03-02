«Реал» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках первой игры полуфинала Кубка Испании. Матч пройдет 2 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» на прошлой неделе провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» на его поле и победил со счетом 5:2, проигрывая по ходу игры 0:2, и практически обеспечил себе выход в четвертьфинал.

В чемпионате Испании королевский клуб разместился на второй строке, но от первой «Барселоны» отстает аж на семь пунктов, но в тоже время сильно оторвался от преследователей.

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Отставание могло быть меньше, если бы мадридцы обыграли в большинстве дома в дерби «Атлетико» (1:1), с учетом того, что каталонские конкуренты проиграли «Альмерии».

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В последних шести матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений (при одной ничьей с тем же «Атлетико»), так что демонстрируют хорошую форму.

«Барселона»

«Барселона» в нынешнем сезоне сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда занимает первое место в таблице, опережая «Реал» на семь очков.

Команда Хави редко теряет очки, хотя именно в прошлом туре «блауграна» уступила «Альмерия» (0:1). В 23 поединках в активе каталонцев 19 побед.

Перед этим они провели еще один неудачный поединок. Клуб вылетел из Лиги Европы, уступив на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Эти два поражения в последних матчах, а также травма главного бомбардира Роберта Левандовски, позволяет считать фаворитом принципиального соперника гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 2,00. Успех «Барселоны» оценивается в 3,80, ничья — в 3,65.

Хозяева поля — фаворит матча, с учетом текущей формы, и пропустили в пяти из семи последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,85.

Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 3,20, ведь нынешняя форма соперников позволяет рассчитывать на такой результат.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Барселона» за 5.50.