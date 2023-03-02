«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках полуфинала Кубка Испании. Матч пройдет 2 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит не особо успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в Примере, отставая от «Барселоны» на 7 очков.

Вот только обороняется «Реал» Мадрид не лучшим образом. В 23 матчах чемпионата «сливочные» пропустили уже 18 мячей.

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В своем последнем поединке команда потеряла 2 очка. В мадридском дерби с «Атлетико» была зафиксирована ничья (1:1).

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В кадровом плане у мадридцев относительный штиль. На месте лидеры атак команды Карим Бензема, Винисиус и Лука Модрич.

Наверняка «Реал» Мадрид будет действовать активно в атаке. Команда Карло Анчелотти постарается соорудить задел перед ответной встречей.

«Барселона»

«Барселона» в нынешнем сезоне несется к чемпионскому титулу. Правда, отрыв от «Реала» сократился до 7 очков.

При этом атака команды не блещет результативностью. В 23 поединках чемпионата игроки «Барселоны» забили всего 45 раз.

Зато оборона — настоящие бетонные стены. «Барселона» пропустила всего 8 мячей в свои ворота.

В предыдущем туре чемпионата «Барселона» потерпела второе поражение в чемпионате. Каталонцы минимально уступили «Альмерии».

«Барселоне» в этой встреч придется очень непросто. Особенно в виду травм Роберта Левандовского и Педри, которые не помогут гостям в Мадриде.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.01.

На викторию «Барселоны» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.80.

Мадридцы весьма неплохо атакуют, да и каталонцы даже без Левандовского наверняка будут активны у ворот соперника .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.