«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит не особо успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в Примере, отставая от «Барселоны» на 7 очков.
Вот только обороняется «Реал» Мадрид не лучшим образом. В 23 матчах чемпионата «сливочные» пропустили уже 18 мячей.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона
В своем последнем поединке команда потеряла 2 очка. В мадридском дерби с «Атлетико» была зафиксирована ничья (1:1).
В кадровом плане у мадридцев относительный штиль. На месте лидеры атак команды Карим Бензема, Винисиус и Лука Модрич.
Наверняка «Реал» Мадрид будет действовать активно в атаке. Команда Карло Анчелотти постарается соорудить задел перед ответной встречей.
«Барселона»
«Барселона» в нынешнем сезоне несется к чемпионскому титулу. Правда, отрыв от «Реала» сократился до 7 очков.
При этом атака команды не блещет результативностью. В 23 поединках чемпионата игроки «Барселоны» забили всего 45 раз.
Зато оборона — настоящие бетонные стены. «Барселона» пропустила всего 8 мячей в свои ворота.
В предыдущем туре чемпионата «Барселона» потерпела второе поражение в чемпионате. Каталонцы минимально уступили «Альмерии».
«Барселоне» в этой встреч придется очень непросто. Особенно в виду травм Роберта Левандовского и Педри, которые не помогут гостям в Мадриде.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.01.
На викторию «Барселоны» дают — 3.92, ничья оценена — в 3.80.
Мадридцы весьма неплохо атакуют, да и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00. Для остальных — более умеренный прогноз.