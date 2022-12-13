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    Никогда не сдавайся. Как Модрич стал творцом хорватского чуда

    Полузащитник «Реала» сыграл ключевую роль в сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре

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    Лука Модрич
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    Лука Модрич
    Полузащитник Лука Модрич сыграл ключевую роль в сборной Хорватии, команде из страны с населением всего четыре миллиона человек, в очередной раз бросив вызов всем ожиданиям в Катаре, пишет автор Goal Марк Дойл.
    В том, что Хорватия вышла в полуфинал Катара-2022, нет совершенно никакого смысла.

    «Если посмотреть на ситуацию, понимаешь, что это действительно чудо», — сказал журналистам тренер Златко Далич. «Мы стали силой в мировом футболе, потому что мы нация, которая всегда чувствует, что мы должны проявить себя».

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    • Однако Луке Модричу больше нечего доказывать. Он пятикратный победитель Лиги чемпионов. Ему удалось выиграть «Золотой мяч» в эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Он в значительной степени прошел весь футбол полностью. И все же он здесь, снова в полуфинале чемпионата мира в возрасте 37 лет.

    Это нелепо. По общему мнению, у него никогда не должно было быть другого шанса выиграть чемпионат мира после душераздирающего поражения Хорватии от Франции со счетом 2:4 в финале ЧМ-2018 в России.

    Лука Модрич

    Теперь он всего в одной игре от другого шанса завоевать самый большой трофей в футболе. «Мечта продолжается», — написал он в соцсетсях на прошлой неделе.

    Такой драйв впечатляет, учитывая все, чего добился Модрич. Что действительно примечательно, так это то, как его тело выдержало суровые условия современного футбола.

    Андрес Иньеста, например, всего на год старше Модрича, и все же один из величайших полузащитников всех времен ушел из международного футбола в 2018 году. Как и все остальные, он поражен тем, что его бывший соперник по Класико все еще силен.

    «Мы игроки с разным профилем, но в то же время похожие с точки зрения позиции на поле, концепции игры, обращения с мячом», — сказал испанец AS. «Он один из лучших полузащитников, которые когда-либо были и будут».

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    • Это утверждение бесспорно. Когда он выйдет на поле, чтобы встретиться с Аргентиной во вторник вечером, Модрич станет самым возрастным игроком, сыгравшим в шести матчах на одном и том же чемпионате мира.

    Он тоже не живет за счет своей былой репутации. Хрупкий и миниатюрный хавбек-«десятка» остается гигантом футбола, эффективным во всех аспектах игры.

    Модрич занимает пятое место по успешным передачам в финальной трети (201) в Катаре и третье по количеству перехватов (восемь) и выигранных владений мячом (39).

    Лука Модрич

    «Я еще раз повторю, что бы я ни сказал о Луке Модриче, этого будет недостаточно, — сказал Далич. — Я сказал все, что мог сказать. Я просто надеюсь, что он останется здоровым».

    «Но я уверен, что это не последний турнир, в котором он будет играть за Хорватию, и что он будет частью этой команды на долгие годы. Его физическая форма, профессионализм и отношение дают нам право так думать».

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    Как и его игра против Бразилии в четвертьфинале.

    Казалось, что возраст догоняет Модрича в матче 1/8 финала с Японией. Его заменили в первой половине дополнительного времени, так как он не смог взять под свой контроль игру, в которой «Синие самураи», возможно, заслуживали победы.

    Далич опасался, что ему придется снова заменить его в матче с Бразилией. Однако когда он спросил Модрича, как он себя чувствует физически после того, как Неймар открыл счет за «Селесао», ветеран сказал ему, что «полностью готов».

    Готов помочь выровнять игру с помощью небольшой магии в полузащите, которая привела к тому, что Бруно Петкович сравнял счет на 117-й минуте. И готов реализовать пенальти, что сделало его первым человеком, забившим в трех послематчевых сериях на чемпионате мира.

    Никогда не сдавайся
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    Впоследствии Модрич написал в Твиттере: «Никогда. Не. Сдавайся.». И именно этот настрой «никогда не сдаваться» объясняет, почему он войдет в историю как великий на все времена. И почему Хорватия представляет такую угрозу для Аргентины Лионеля Месси.

    «Можно сказать, что у нас та же ДНК, что и у "Реала", потому что мы всегда идем до конца», — сказал Модрич El Chiringuito.

    В этом полуфинале, очевидно, сойдутся два из самых знаковых «десяток» в футболе, хотя Модрич не заинтересован в том, чтобы сосредоточиться на своей личной дуэли с Месси.

    «Я просто хочу сыграть еще один полуфинал против большой команды», — сказал он телеканалу Espanola. «Вот чего я хочу, а не просто сыграть против одного игрока».

    «Конечно, Лео очень велик, он их лучший игрок, и нам придется столкнуться с большими трудностями, пытаясь остановить его. Но мы готовы и собираемся выложиться по-полной. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы быть в финале».

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    • Этого, безусловно, может быть достаточно. Аргентина будет фаворитом против Хорватии, как была и Бразилия.

    С Модричем в такой вдохновляющей форме второе подряд появление в финале чемпионата мира вполне возможно для страны, бросающей вызов логике, с населением всего в четыре миллиона человек.

    Их капитан представляет лучшее в них, сочетание таланта и упорства, которым обладают немногие другие игроки.

    Модрич — человек, стоящий за хорватским чудом. Не удивляйтесь, если он провернет еще один в Лусаиле.

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