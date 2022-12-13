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    Почему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022

    В чем секрет успеха африканской сборной?

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    Софьян Амрабат
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    Софьян Амрабат
    Марокко вошло в историю, став первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира, и есть множество причин, по которым «Атласских львов» нельзя недооценивать, пишет автор Sky Sports Ник Райт.
    Марокко обыграло Португалию со счетом 1:0 и сыграет в полуфинале против Франции 14 декабря, заняв первое место в группе, где также играли Бельгия, Хорватия и Канада, и обыграв Испанию по пенальти в 1/8 финала.

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    • Команда Валида Реграги снова подходит к очередному матчу в роли главного аутсайдера — на этот раз против действующего чемпиона мира, но ее выступление в Катаре подчеркивает опасность, которую она представляет.

    «Не относитесь к ним легкомысленно», — сказал Грэм Сунесс в эфире ITV после победы Марокко над Португалией. Есть множество причин, по которым было бы огромной ошибкой списывать сборную со счетов.

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    Успех, основанный на оборонительном мастерстве

    Выход Марокко в четвертьфинал был построен на прочном фундаменте. Примечательно, что пока коллектив пропустил только один раз в пяти поединках. Да и тот — после автогола Найефа Агерда.

    Ни одному игроку соперника не удалось пробить вратаря африканцев Ясина Буну, известного просто как Боно. Испания не смогла поразить его ворота даже в серии пенальти, смазав все три пенальти после нулевой ничьей, при этом два из них были парированы голкипером.

    31-летний игрок, несомненно, — серьезный претендент на награду «Золотая перчатка», но ему помогли полевые партнеры. Пока Марокко позволил своим соперникам нанести всего девять ударов в створ ворот в пяти матчах.

    Это тем более впечатляет, если учесть, сколько времени эта команда провела без мяча.

    На данный момент у Марокко в среднем всего 31,6 процента владения мячом — это второй самый низкий средний показатель среди всех 32 команд, участвовавших в турнире, — и тем не менее коллектив редко позволяет даже создать угрозу своим воротам.

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    • Валид Реграги возглавляет команду всего три месяца, но каким-то образом его она в высшей степени хорошо организована, мастерски держит своих противников на расстоянии вытянутой руки во многом благодаря выдающейся оборонительной структуре.

    Задача «Атласских львов», вероятно, усложнится в полуфинале, учитывая, что Ромен Саисс, похоже, составит компанию в лазарете центральному защитнику Агерду, получившему травму во втором тайме победного матча против Португалии.

    Но Марокко не выглядело слабее с Джавадом Эль-Ямиком, вышедшим в стартовом составе, или когда Ашраф Дари, якобы пятый выбор сборной на этой позиции, должен был заменить Саисса.

    Софьян Буфаль
    globallookpress.com

    Килиан Мбаппе может предвкушать свои шансы забить в борьбе с этой экспериментальной парой, предполагая, что Агерд и Саисс не восстановятся вовремя, но их впереди защищает грозный Софьян Амрабат, который предстал выдающимся игроком в полузащите, и у них также есть правый защитник мирового класса в лице Ашрафа Хакими.

    На позиции левого защитника первый выбор команды — Нуссаир Мазрауи из «Баварии» отсутствовал в поединке против Португалии, а это означало, что сыграть должен был Яхья Аттиат-Аллах. Впрочем, опять же, это мало что изменило.

    Мастерство игры в обороне Марокко зависит от всего коллектива, а не от отдельного футболиста.

    Смелые и блестящие во владении мячом

    Было бы ошибкой смотреть на показатели Марокко по владению мячом и предполагать, что в этом команда слаба. Наоборот, она технически превосходна и смела в том, как обращается с мячом. Коллектив показывал это на протяжении всего турнира.

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    • Это было видно по тому, как в 1/8 финала они позволили Испании высоко прессинговать их, разыгрывая мяч от обороны с той смелостью, которая обычно ассоциируется, собственно, с Испанией.

    Это также сработало. Марокко несколько раз прорезал линии соперника после того, как Боно решил пасовать накоротке. Затем, как только прессинг подопечных Луиса Энрике был преодолен, они устремлялись вперед на скорости, максимально используя любое численное преимущество, которое получили, вытянув оппонентов на себя.

    Марокко не забил Испании вопреки заслуженным действиям, направленным на это, но «Атласские львы» заманили Португалию в ту же ловушку.

    Это почти привело к голу, когда своим прорывом взорвался Селим Амалла после ловких действий, которые начались с Ашрафа Хакими возле линии своих ворот, но марокканцам не пришлось долго ждать, чтобы данный подход принес плоды.

    По сути мяч был забит при аналогичных обстоятельствах всего семь минут спустя, когда Юссеф Эн-Несири головой замкнул подачу Аттиат-Аллаха слева после серии передач, длившейся более минуты, в которой участвовало более половины игроков сборной Марокко.

    Пусть «Атласские львы» и забили лишь три гола в пяти матча на мундиале в Катаре, не считая серии пенальти, но это количество скорее обманчиво. Они показали, что могут создать проблемы лучшим командам, и сделать это очень стильно.

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    • Амрабат, Унаи, Буфаль — игроки, за которыми стоит следить

    Сила Марокко заключается в коллективе, но команда выделяется и индивидуальными талантами.

    Полузащитник «Фиорентины» Амрабат великолепен в опорной зоне, останавливая чужие атаки, а затем начиная контратаки, и особенно впечатлил в победной игре против Испании.

    Его выступления не остались незамеченными: в недавних публикациях медиа сообщалось, что «Ливерпуль» входит в число клубов, следящих за 26-летним хавбеком с целью его возможного подписания в январе.

    Справа от Амрабата в тройке полузащитников сборной Марокко действует еще более интересный игрок. Аззедин Унаи играл в третьем дивизионе Франции всего полтора года назад, но в Катаре стал настоящим открытием.

    Аззедин Унаи
    globallookpress.com

    Луис Энрике точно так думал. «Бог мой, откуда взялся этот парень?», сказал теперь уже экс-наставник сборной Испании после того, как Унаи помог выбить «Фурию Роху» из ЧМ-2022. «Он действительно хорош», — добавил он.

    22-летний хавбек был великолепен, продемонстрировав свое трудолюбие, а также технические качества, и при этом пробежал в общей сложности 14,7 км до своего ухода на замену на 119-й минуте — это больше, чем у любого футболиста обеих команд.

    Он был столь же впечатляющ и против Португалии: большинство лучших моментов в атаке Марокко создал через него, как и против Испании. Полузашитник был малоизвестен перед мундиалем, но теперь уже нет.

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    • Унаи выступает за «Анже» во французской Лиге 1, как и вингер марокканцев Софьян Буфаль. Как и Хаким Зиеш на противоположном фланге, он показал себя еще одним выдающимся игроком сборной во время турнира.

    Умение экс-футболиста «Саутгемптона» играть один в один оказалось бесценным, временами помогая ослабить прессинг на команду Реграги, а также позволяя коллективу опасно выходить в контратаку к чужим воротам.

    Испанцу Маркосу Льоренте было особенно трудно справиться с Буфалем, но то же самое касается и всех его соперников в Катаре.

    На самом деле, из всех игроков, участвовавших в турнире, только Мбаппе и немец Джамал Мусиала совершили больше успешных дриблингов. Правому защитнику сборной Франции Жюлю Кунде нужно быть начеку.

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