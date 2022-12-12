Месси и Модрич в погоне за последним финалом. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Чемпионат мира в Катаре подошел к полуфинальной стадии. 13 декабря состоится первый матч раунда, в котором встретятся Аргентина и Хорватия. В связи с этим LiveSport.Ru вышел с очередным дайджестом предстоящего игрового дня.

Перед этим

Четвертьфинал вышел очень напряженным и от этого еще более интересным. Были сенсации, голы, овертаймы и серии пенальти.



Напомним, что в 1/4 турнира встречались такие пары: Хорватия — Бразилия, Нидерланды — Аргентина, Марокко — Португалия и Англия — Франция.

Хорваты обыграли Бразилию в серии пенальти. Уступая в счете по ходу встречи, команда Златко Далича сравняла счет и перевела игру в овертаймы. В серии пенальти «шашечные» оказались более стойкими. По итогу серия завершилась со счетом 4:2 в их пользу.

Неймар globallookpress.com

Между голландцами и аргентинцами разразилась настоящая битва. До 83-й минуты «оранжевые» проигрывали 0:2 но дубль Ваута Вегорста спас команду ван Гала и перевел игру в овертайм. Второй гол его футболисты забили перед самим финальным свистком. При этом в серии пенальти они оказались менее удачливыми и в итоге пропустили Аргентину вперед.

Настоящая сенсация случилась в поединке Марокко — Португалия. Марокканцы забили на 43-й минуте и смогли удержать победный счет до конца встречи.

Вишенкой на торте стал матч англичан и французов. Чего только стоит гол-красавецй в исполнении Тчуамени. Также стоит вспомнить нереализованном пенальти Харри Кейна. Вернее один он реализовал, а второй форвард не забил и счет был уже 1:2. Сравняй Англия и все могло бы пойти по-другому. Ну и вспомним об очередном голе Жиру и двух ассистах Гризманна, который вышел в лидеры по количеству голевых передач за сборную Франции.

Харри Кейн globallookpress.com

В итоге, имеем пары Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко.

13 декабря

В этот день силами будут меряться аргентинцы и хорваты. Пожалуй, это более равная пара, чем пара Франции и Марокко.

Встреча Аргентины и Хорватии пройдет на стадионе «Лусаил Иконик» (Лусаил). Арбитром встречи выбран Даниэле Орсато. Начало поединка в 22:00 мск.

Посмотреть игру можно на телеканале медиахолдинга «Матч ТВ», а именно на Матч ТВ/Матч Премьер.

Также в режиме онлайн за матчем можно будет следить на сайте LiveCup.Run.

22:00. Аргентина — Хорватия

Аргентинцы до сих пор «живы» благодаря удаче. Мастерство конечно тоже присутствует, но все-таки в предыдущих двух матчах плей-офф «Альбиселесте» пробирались к полуфиналу со скрипом.

Можно сказать, что с Австралией где-то повезло (2:1). С Нидерландами тоже не все так гладко получилось. Ведя в счете 2:0, команда Скалони умудрилась за 10 минут пропустить дважды в ответ. Но как бы там ни было, Аргентина продолжает борьбу, но с такой Хорватией, которая выбила Бразилию, будет очень тяжело.

У «небесно-голубых» из-за перебора желтых не сыграют Маркус Акунья и Гонсало Монтиэль.

Хорватия показала, что она крепкий орешек. С Японией были проблемы, а вот в игре с Бразилией коллектив Далича показал настоящий характер. Крепость духа команды также демонстрирует тот факт, что в обоих матчах плей-офф Хорватия пропускала первой, отыгрывалась, а затем вырывала победу в серии пенальти.

Лука Модрич globallookpress.com

Крайне сложный матч для прогнозирования, однако эксперты LiveSport.Ru со своей задачей справились и дали пару мыслей на счет возможных исходов поединка. Подробнее в прогнозе.

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