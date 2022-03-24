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  • ЧМ-2022
  • 25
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  • 22
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  • 20
    •
    04 июня, суббота
  • Прогноз
  • 05/06/2022 в 19:00
  • Уэльс — Украина
  • Бейл и Уэльс разрушат мечты Украины?
  • 2.82
    •
    31 мая, вторник
  • Прогноз
  • 01/06/2022 в 21:45
  • Шотландия — Украина
  • Сборная Украины обыграет Шотландию и выйдет в финал стыков?
  • 3.62
    •
    30 марта, среда
  • Прогноз
  • 31/03/2022 в 04:05
  • Ямайка — Гондурас
  • Аутсайдеры сыграют в свое удовольствие
  • 1.83
    •
  • Прогноз
  • 31/03/2022 в 04:05
  • Мексика — Сальвадор
  • Мексиканцы обыграют Сальвадор и добудут билет в Катар
  • 1.84
    •
  • Прогноз
  • 31/03/2022 в 04:05
  • Панама — Канада
  • Панама снова дома не уступит
  • 1.78
    •
  • Прогноз
  • 31/03/2022 в 04:05
  • Коста-Рика — США
  • Американцы оформят выход в финальную часть ЧМ
  • 2.12
    •
    29 марта, вторник
  • Прогноз
  • 29/03/2022 в 21:45
  • Португалия — Северная Македония
  • Македонцы не проиграют в основное время?
  • 6.90
    •
  • Прогноз
  • 29/03/2022 в 21:45
  • Польша — Швеция
  • Польша и Швеция выдадут агрессивное начало?
  • 5.70
    •
  • Прогноз
  • 30/03/2022 в 02:30
  • Чили — Уругвай
  • Сохранит ли Чили шансы попасть на ЧМ-2022?
  • 2.00
    •
    28 марта, понедельник
  • Прогноз
  • 30/03/2022 в 02:30
  • Перу — Парагвай
  • Ожидается низовой матч
  • 2.73
    •
  • Прогноз
  • 30/03/2022 в 02:30
  • Венесуэла — Колумбия
  • Зацепятся ли «кофейщики» за плей-офф квалификации ЧМ?
  • 1.86
    •
  • Прогноз
  • 29/03/2022 в 19:00
  • Швейцария — Косово
  • Сможет ли Швейцария обыграть косоваров?
  • 1.82
    •
  • Прогноз
  • 29/03/2022 в 21:45
  • Польша — Швеция
  • Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией?
  • 3.22
    •
  • Прогноз
  • 30/03/2022 в 02:30
  • Боливия — Бразилия
  • Бразилия потеряет очки на поле Боливии?
  • 1.88
    •
  • Прогноз
  • 30/03/2022 в 02:30
  • Эквадор — Аргентина
  • Сможет ли Аргентина продлить беспроигрышную серию?
  • 3.38
    •
  • Прогноз
  • 29/03/2022 в 21:45
  • Португалия — Северная Македония
  • Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии?
  • 2.18
    •
    26 марта, суббота
  • Прогноз
  • 28/03/2022 в 02:00
  • США — Панама
  • Американцы станут на шаг ближе к мундиалю
  • 2.10
    •
  • Прогноз
  • 28/03/2022 в 02:05
  • Гондурас — Мексика
  • Мексиканцы добудут сухую викторию
  • 1.80
    •
  • Прогноз
  • 28/03/2022 в 00:05
  • Сальвадор — Коста-Рика
  • Коста-Рика добудет такие нужные три очка?
  • 2.02
    •
  • Прогноз
  • 27/03/2022 в 23:05
  • Канада — Ямайка
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • 1.82
    •
    23 марта, среда
  • Прогноз
  • 24/03/2022 в 22:45
  • Уэльс — Австрия
  • Бейл поможет Уэльсу пройти Австрию?
  • 2.00
    •
    24 марта, четверг
  • Прогноз
  • 24/03/2022 в 22:45
  • Уэльс — Австрия
  • Быстрый голевой обмен в Кардиффе?
  • 5.80
    •
  • Прогноз
  • 24/03/2022 в 22:45
  • Италия — Северная Македония
  • Италия забьет и пропустит после перерыва
  • 5.00
    •
  • Прогноз
  • 24/03/2022 в 22:45
  • Швеция — Чехия
  • Шведы будут биты?!
  • 5.20
    •
  • Прогноз
  • 24/03/2022 в 22:45
  • Португалия — Турция
  • Португальцы совершат убедительный блицкриг
  • 6.45
    •
  • Прогноз
  • 26/03/2022 в 02:30
  • Аргентина — Венесуэла
  • Аргентина победит, но без феерии голов
  • 2.80
    •
  • Прогноз
  • 25/03/2022 в 02:30
  • Уругвай — Перу
  • Перу не проиграет в этом поединке
  • 2.33
    •
    23 марта, среда
  • Прогноз
  • 25/03/2022 в 02:30
  • Бразилия — Чили
  • Смогут ли бразильцы продлить свою супер серию в отборе ЧМ-2022?
  • 2.08
    •
  • Прогноз
  • 25/03/2022 в 02:30
  • Колумбия — Боливия
  • В этом матче голов будет по максимуму
  • 2.25
    •
  • Прогноз
  • 25/03/2022 в 02:30
  • Парагвай — Эквадор
  • Эквадор обыграет Парагвай и выйдет на ЧМ-2022?
  • 2.38
    •
    12345
    ЧМ-2022. Прогнозы и ставки
  • Футбол

    • ЧМ-2022. Прогнозы и ставки

     С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира по футболу 2022 года. ЧМ впервые пройдет зимой и впервые — в арабской стране.

    Турнир обещает стать не только самым дорогим в истории, но и самым высокотехнологичным. Катар считает ЧМ-2022 отличной возможностью прорекламировать свою страну и ее возможности.

    Чемпионат должен побить рекорд по объему ставок во всем мире. За пару месяцев до первого матча коэффициенты не дают ответа о явном фаворите.

    Ставки на победителя с самым низким коэффициентом букмекеры принимают на сборную Бразилии — в районе 5.00. Следом идут Франция и Англия — около 7.00. Замыкают группу лидеров Аргентина, Испания и Германия. На последнюю коэффициенты уже за 10.

    Сборной России на турнире не будет, но ЧМ-2022 традиционно вызывает большой интерес в стране и независимо от участия национальной команды. Уже сейчас букмекерские конторы принимают ставки на все матчи группового турнира и на победителя.

    Чтобы помочь вам сверять свои ставки с мнением экспортов LiveSport.Ru, мы открыли этот раздел. Здесь — прогнозы и аналитика по всем матчам ЧМ-2022 по футболу. Рекомендации лучших ставок и разбор состояния сборных.

    Кроме того, не приспустите онлайн-трансляции ЧМ-2022 и подробные календарь и таблицу, обновляемые в режиме реального времени.

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    Все таблицыТурнирные таблицы ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа AЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Португалия
  • 3
  • 6-3
  • 7
    •
  • 2.
  • Сербия
  • 3
  • 7-5
  • 7
    •
  • 3.
  • Люксембург
  • 2
  • 2-3
  • 3
    •
  • 4.
  • Ирландия
  • 2
  • 2-4
  • 0
    •
  • 5.
  • Азербайджан
  • 2
  • 1-3
  • 0
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа BЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Испания
  • 3
  • 6-3
  • 7
    •
  • 2.
  • Швеция
  • 2
  • 4-0
  • 6
    •
  • 3.
  • Греция
  • 2
  • 2-2
  • 2
    •
  • 4.
  • Грузия
  • 3
  • 2-4
  • 1
    •
  • 5.
  • Косово
  • 2
  • 1-6
  • 0
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа CЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Италия
  • 3
  • 6-0
  • 9
    •
  • 2.
  • Швейцария
  • 2
  • 4-1
  • 6
    •
  • 3.
  • Северная Ирландия
  • 2
  • 0-2
  • 1
    •
  • 4.
  • Болгария
  • 3
  • 1-5
  • 1
    •
  • 5.
  • Литва
  • 2
  • 0-3
  • 0
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа DЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Франция
  • 3
  • 4-1
  • 7
    •
  • 2.
  • Украина
  • 3
  • 3-3
  • 3
    •
  • 3.
  • Финляндия
  • 2
  • 3-3
  • 2
    •
  • 4.
  • Босния и Герцеговина
  • 2
  • 2-3
  • 1
    •
  • 5.
  • Казахстан
  • 2
  • 1-3
  • 1
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа EЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Бельгия
  • 3
  • 12-2
  • 7
    •
  • 2.
  • Чехия
  • 3
  • 7-4
  • 4
    •
  • 3.
  • Уэльс
  • 2
  • 2-3
  • 3
    •
  • 4.
  • Белоруссия
  • 2
  • 4-10
  • 3
    •
  • 5.
  • Эстония
  • 2
  • 4-10
  • 0
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа FЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Дания
  • 3
  • 14-0
  • 9
    •
  • 2.
  • Шотландия
  • 3
  • 7-3
  • 5
    •
  • 3.
  • Израиль
  • 3
  • 5-4
  • 4
    •
  • 4.
  • Австрия
  • 3
  • 5-7
  • 4
    •
  • 5.
  • Фарерские острова
  • 3
  • 2-8
  • 1
    •
  • 6.
  • Молдавия
  • 3
  • 2-13
  • 1
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа GЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Турция
  • 3
  • 10-5
  • 7
    •
  • 2.
  • Нидерланды
  • 3
  • 11-4
  • 6
    •
  • 3.
  • Черногория
  • 3
  • 6-3
  • 6
    •
  • 4.
  • Норвегия
  • 3
  • 4-3
  • 6
    •
  • 5.
  • Латвия
  • 3
  • 4-7
  • 1
    •
  • 6.
  • Гибралтар
  • 3
  • 1-14
  • 0
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа HЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Хорватия
  • 3
  • 4-1
  • 6
    •
  • 2.
  • Россия
  • 3
  • 6-4
  • 6
    •
  • 3.
  • Словакия
  • 3
  • 4-3
  • 5
    •
  • 4.
  • Кипр
  • 3
  • 1-1
  • 4
    •
  • 5.
  • Словения
  • 3
  • 2-3
  • 3
    •
  • 6.
  • Мальта
  • 3
  • 3-8
  • 1
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа IЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Англия
  • 3
  • 9-1
  • 9
    •
  • 2.
  • Венгрия
  • 3
  • 10-4
  • 7
    •
  • 3.
  • Албания
  • 3
  • 3-2
  • 6
    •
  • 4.
  • Польша
  • 3
  • 7-5
  • 4
    •
  • 5.
  • Андорра
  • 3
  • 1-8
  • 0
    •
  • 6.
  • Сан-Марино
  • 3
  • 0-10
  • 0
    •
    ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа JЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
  • #
  • Команды
  • Игры
  • Мячи
  • Очки
  • 1.
  • Армения
  • 3
  • 6-2
  • 9
    •
  • 2.
  • Северная Македония
  • 3
  • 9-4
  • 6
    •
  • 3.
  • Германия
  • 3
  • 5-2
  • 6
    •
  • 4.
  • Румыния
  • 3
  • 5-6
  • 3
    •
  • 5.
  • Исландия
  • 3
  • 4-6
  • 3
    •
  • 6.
  • Лихтенштейн
  • 3
  • 1-10
  • 0
    •
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    ЧМ-2022

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