ЧМ-2022. Прогнозы и ставкиС 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира по футболу 2022 года. ЧМ впервые пройдет зимой и впервые — в арабской стране.
Турнир обещает стать не только самым дорогим в истории, но и самым высокотехнологичным. Катар считает ЧМ-2022 отличной возможностью прорекламировать свою страну и ее возможности.
Чемпионат должен побить рекорд по объему ставок во всем мире. За пару месяцев до первого матча коэффициенты не дают ответа о явном фаворите.
Ставки на победителя с самым низким коэффициентом букмекеры принимают на сборную Бразилии — в районе 5.00. Следом идут Франция и Англия — около 7.00. Замыкают группу лидеров Аргентина, Испания и Германия. На последнюю коэффициенты уже за 10.
Сборной России на турнире не будет, но ЧМ-2022 традиционно вызывает большой интерес в стране и независимо от участия национальной команды. Уже сейчас букмекерские конторы принимают ставки на все матчи группового турнира и на победителя.
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