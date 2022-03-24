Прогноз

05/06/2022 в 19:00 Уэльс — Украина Бейл и Уэльс разрушат мечты Украины? 2.82

Прогноз

01/06/2022 в 21:45 Шотландия — Украина Сборная Украины обыграет Шотландию и выйдет в финал стыков? 3.62

Прогноз

31/03/2022 в 04:05 Ямайка — Гондурас Аутсайдеры сыграют в свое удовольствие 1.83

Прогноз

31/03/2022 в 04:05 Мексика — Сальвадор Мексиканцы обыграют Сальвадор и добудут билет в Катар 1.84

Прогноз

31/03/2022 в 04:05 Панама — Канада Панама снова дома не уступит 1.78

Прогноз

31/03/2022 в 04:05 Коста-Рика — США Американцы оформят выход в финальную часть ЧМ 2.12

Прогноз

29/03/2022 в 21:45 Португалия — Северная Македония Македонцы не проиграют в основное время? 6.90

Прогноз

29/03/2022 в 21:45 Польша — Швеция Польша и Швеция выдадут агрессивное начало? 5.70

Прогноз

30/03/2022 в 02:30 Чили — Уругвай Сохранит ли Чили шансы попасть на ЧМ-2022? 2.00

Прогноз

30/03/2022 в 02:30 Перу — Парагвай Ожидается низовой матч 2.73

Прогноз

30/03/2022 в 02:30 Венесуэла — Колумбия Зацепятся ли «кофейщики» за плей-офф квалификации ЧМ? 1.86

Прогноз

29/03/2022 в 19:00 Швейцария — Косово Сможет ли Швейцария обыграть косоваров? 1.82

Прогноз

29/03/2022 в 21:45 Польша — Швеция Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией? 3.22

Прогноз

30/03/2022 в 02:30 Боливия — Бразилия Бразилия потеряет очки на поле Боливии? 1.88

Прогноз

30/03/2022 в 02:30 Эквадор — Аргентина Сможет ли Аргентина продлить беспроигрышную серию? 3.38

Прогноз

29/03/2022 в 21:45 Португалия — Северная Македония Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии? 2.18

Прогноз

28/03/2022 в 02:00 США — Панама Американцы станут на шаг ближе к мундиалю 2.10

Прогноз

28/03/2022 в 02:05 Гондурас — Мексика Мексиканцы добудут сухую викторию 1.80

Прогноз

28/03/2022 в 00:05 Сальвадор — Коста-Рика Коста-Рика добудет такие нужные три очка? 2.02

Прогноз

27/03/2022 в 23:05 Канада — Ямайка Канадцы досрочно добудут билет в Катар 1.82

Прогноз

24/03/2022 в 22:45 Уэльс — Австрия Бейл поможет Уэльсу пройти Австрию? 2.00

Прогноз

24/03/2022 в 22:45 Уэльс — Австрия Быстрый голевой обмен в Кардиффе? 5.80

Прогноз

24/03/2022 в 22:45 Италия — Северная Македония Италия забьет и пропустит после перерыва 5.00

Прогноз

24/03/2022 в 22:45 Швеция — Чехия Шведы будут биты?! 5.20

Прогноз

24/03/2022 в 22:45 Португалия — Турция Португальцы совершат убедительный блицкриг 6.45

Прогноз

26/03/2022 в 02:30 Аргентина — Венесуэла Аргентина победит, но без феерии голов 2.80

Прогноз

25/03/2022 в 02:30 Уругвай — Перу Перу не проиграет в этом поединке 2.33

Прогноз

25/03/2022 в 02:30 Бразилия — Чили Смогут ли бразильцы продлить свою супер серию в отборе ЧМ-2022? 2.08

Прогноз

25/03/2022 в 02:30 Колумбия — Боливия В этом матче голов будет по максимуму 2.25

Прогноз