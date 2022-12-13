Аргентина сыграет на своем поле с Хорватией в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 22:00 мск. Аргентина — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Аргентинцы постепенно набирают обороты. Правда, чрезмерная зависимость от Лионеля Месси вызывает небеспричинное беспокойство.

В полуфинал команда вышла с натугой. Аргентина в серии пенальти была удачливее голландцев.

Коэффициенты матча Аргентина — Хорватия 1X2Новым игрокам 1.953.304.80Фрибет$40

Месси забивает регулярно. В активе лидера аргентинцев уже 4 точных выстрела, правда, 2 из них с пенальти.

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Сборная Аргентины традиционно сложно противостоит хорватам. Из четырех очных поединков соперники по 2 раза обменялись викториями.

Последняя победа латиноамериканцев случилась еще 8 лет назад. Тогда в контрольной встрече Аргентина взяла верх (2:1).

Хорватия

Хорваты оба своих раунда в рамках плей-офф прошли в серии пенальти. Но хватит ли умений и фарта голкипера Доминика Ливаковича на третий подвиг?!

В предыдущем раунде Хорватия выбила из турнира бразильцев. Причем сравняли счет балканцы лишь за 3 минуты до окончания овертайма.

Привычно полезен в атакующих действиях команды Лука Модрич. Опытный хавбек наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

У хорватов прекрасный подбор исполнителей. Например, форвард Андрей Крамарич и полузащитник Матео Ковачич.

В этом поединке Хорватия явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на надежность тылов и эффективность контратак.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.82.

На викторию Хорватии дают — 5.55, ничья оценена — в 3.48.

Хорваты имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей, и наверняка способны на еще одну сенсацию.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.80. Для остальных — более умеренный прогноз.