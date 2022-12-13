ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатПочему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022 Лука МодричМесси и Модрич в погоне за последним финалом. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Джуд Беллингем Трансферный дайджест. 7 — 12 декабря
  • 08:15
    • Мексиканский арбитр рассудит сборные Франции и Марокко в полуфинале ЧМ-2022
  • 23:52
    • Полузащитник сборной Франции Рабьо может перейти в ПСЖ
  • 23:26
    • «Милан» отказался продавать Леау в «Челси» за € 70 млн
  • 22:32
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Конте
  • 14:56
    • Анчелотти может возглавить сборную Бразилии
    Все новости спорта

    Пройдут ли «клетчатые» в финал?!

    Аргентина — Хорватия. Дерзкая ставка за 5.55 на матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Аргентина — Хорватия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич
    Аргентина сыграет на своем поле с Хорватией в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 22:00 мск. Аргентина — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Полуфинал 13 Декабря 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 22:00 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •

    Аргентина

    Аргентинцы постепенно набирают обороты. Правда, чрезмерная зависимость от Лионеля Месси вызывает небеспричинное беспокойство.

    В полуфинал команда вышла с натугой. Аргентина в серии пенальти была удачливее голландцев.

    Коэффициенты матча Аргентина — Хорватия

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.304.80Фрибет$40
    •

    Месси забивает регулярно. В активе лидера аргентинцев уже 4 точных выстрела, правда, 2 из них с пенальти.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Аргентины традиционно сложно противостоит хорватам. Из четырех очных поединков соперники по 2 раза обменялись викториями.

    Последняя победа латиноамериканцев случилась еще 8 лет назад. Тогда в контрольной встрече Аргентина взяла верх (2:1).

    Хорватия

    Хорваты оба своих раунда в рамках плей-офф прошли в серии пенальти. Но хватит ли умений и фарта голкипера Доминика Ливаковича на третий подвиг?!

    В предыдущем раунде Хорватия выбила из турнира бразильцев. Причем сравняли счет балканцы лишь за 3 минуты до окончания овертайма.

  • Игроки, которые сверкнули на больших турнирах
  • Кто запомнился скорее в сборных, чем клубах?
  • 08/12/2022

    • Привычно полезен в атакующих действиях команды Лука Модрич. Опытный хавбек наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

    У хорватов прекрасный подбор исполнителей. Например, форвард Андрей Крамарич и полузащитник Матео Ковачич.

    В этом поединке Хорватия явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на надежность тылов и эффективность контратак.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.82.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Хорватии дают — 5.55, ничья оценена — в 3.48.

    Хорваты имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей, и наверняка способны на еще одну сенсацию.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа Хорватии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Понше
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Младенович — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Брест — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грачева — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Генк — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Гавр — Генгам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вальядолид — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Страсбург — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Риу Аве — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аргентина — Хорватия: прогноз, ставка (5.55), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. Пройдут ли «клетчатые» в финал?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры