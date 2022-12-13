ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Аргентины Все закончится слезами. Эмоции Месси и сборной Аргентины могут оставить их без трофея Тата МартиноМожно ли вернуть к жизни Мексику после ухода Мартино? Гарри КейнДневник ЧМ-2022. Рыдания Роналду, промах Кейна и марокканская сказка
  • 01:55
    • «Колорадо» в овертайме обыграл «Сент-Луис»
  • 20:21
    • Назначен арбитр на матч Аргентина — Хорватия
    Все новости спорта

    Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев

    Хорватия — Аргентина. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат мира, 13 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Хорватия — Аргентина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси на ЧМ-2022 четыре раза поразил ворота соперников
    В городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил Айконик» в рамках 1/2 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против национальной команды Аргентины. Встреча пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по мск. Хорватия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Полуфинал 13 Декабря 2022 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 22:00 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •

    Хорватия

    2022 год очень удачно складывается для сборной Хорватии. Еще летом она выиграла группу Лиги наций, опередив Данию и Францию, и вышла в финальную часть турнира.

    Несколько же дней тому назад «шашечные» в третий раз в своей истории пробились в полуфинал чемпионата мира, сенсационно выбив команду Бразилии. Основное время завершилось 0:0, в овертайме оппоненты обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались хорваты.

    Коэффициенты матча Аргентина — Хорватия

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.305.10Фрибет$40
    •

    Стартовали на полях Катара балканцы с довольно унылой ничьей с Марокко 0:0, во втором туре они разгромили со счетом 4:1 Канаду, а в заключительной игре группового этапа расписали мировую 0:0 с Бельгией.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С пятью очками подопечные Златко Далича финишировали на втором месте в своем квартете и пробились в следующую стадию. На первом этапе плей-офф они встречались с Японией, которую смогли обыграть только по пенальти, завершив основное время со счетом 1:1.

    К данной же встрече хорватский коллектив подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой пять раз сыграл вничью и добился шести победных результатов.

    Аргентина

    Сборная Аргентины, которая перед стартом чемпионата мира в Катаре считалась одним из главных фаворитов, начала этот турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии 1:2, тем самым прервав серию из 36 матчей без фиаско.

    А в следующем поединке подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее сборной Мексики 2:0. В заключительной же игре группового этапа аргентинцы справились со сборной Польши,2:0. Набрав шесть пунктов они финишировали на втором месте в своем квартете.

  • Игроки, которые сверкнули на больших турнирах
  • Кто запомнился скорее в сборных, чем клубах?
  • 08/12/2022

    • Матчи плей-офф пока очень непросто даются южноамериканцам. В 1/8 финала они минимально смогли справиться с Австралией 2:1, а в 1/4 финала выбили Нидерланды только по пенальти, завершив так встречу со счетом 2:2, причем пропустив второй гол за считанные секунды до завершения поединка.

    Напомним, что «альбиселесте», которые дважды выигрывали чемпионат мира, в прошлом розыгрыше были остановлены Францией в 1/8 финала, а турниром ранее проиграли в финале Германии.

    На ЧМ-2018 хорваты разгромили аргентинцев 3:0 на групповой стадии, а в 1998 году в группе ЧМ Аргентина обыграла Хорватию со счетом 1:0. Еще команды провели два товарняка, обменявшись в них викториями — 3:2 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Аргентины — 1.82, победа Хорватии — 5.55, ничья — 3.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Проход: Аргентины — 1.37; Хорватии — 3.25.

    Аргентинцы должны сделать выводы после вылета Бразилии от хорватов и наверняка будут стараться не затягивать игру до овертайма и пенальти.

    Прогнозируем, что Месси и ко смогут расписаться в воротах балканцев еще в основное время, но в то же время вполне могут и пропустить. Так что рискнем поставить на обмен голами.

    Но все же ожидаем, что подвиги хорватов закончатся и они уступят с разницей в несколько мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Рейнгольд — Парто
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Гарланд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ашдод — Хапоэль Беэр-Шева
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хапоэль Ноф-ха-Галиль — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брешия — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.54
  • Экспресс 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сандерленд — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Алавес — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Боавишта — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оттава — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хорватия — Аргентина: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры