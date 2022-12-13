В городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил Айконик» в рамках 1/2 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против национальной команды Аргентины. Встреча пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по мск. Хорватия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

2022 год очень удачно складывается для сборной Хорватии. Еще летом она выиграла группу Лиги наций, опередив Данию и Францию, и вышла в финальную часть турнира.

Несколько же дней тому назад «шашечные» в третий раз в своей истории пробились в полуфинал чемпионата мира, сенсационно выбив команду Бразилии. Основное время завершилось 0:0, в овертайме оппоненты обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались хорваты.

Коэффициенты матча Аргентина — Хорватия 1X2Новым игрокам 1.903.305.10Фрибет$40

Стартовали на полях Катара балканцы с довольно унылой ничьей с Марокко 0:0, во втором туре они разгромили со счетом 4:1 Канаду, а в заключительной игре группового этапа расписали мировую 0:0 с Бельгией.

Все прогнозы на ЧМ-2022

С пятью очками подопечные Златко Далича финишировали на втором месте в своем квартете и пробились в следующую стадию. На первом этапе плей-офф они встречались с Японией, которую смогли обыграть только по пенальти, завершив основное время со счетом 1:1.

К данной же встрече хорватский коллектив подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой пять раз сыграл вничью и добился шести победных результатов.

Аргентина

Сборная Аргентины, которая перед стартом чемпионата мира в Катаре считалась одним из главных фаворитов, начала этот турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии 1:2, тем самым прервав серию из 36 матчей без фиаско.

А в следующем поединке подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее сборной Мексики 2:0. В заключительной же игре группового этапа аргентинцы справились со сборной Польши,2:0. Набрав шесть пунктов они финишировали на втором месте в своем квартете.

Матчи плей-офф пока очень непросто даются южноамериканцам. В 1/8 финала они минимально смогли справиться с Австралией 2:1, а в 1/4 финала выбили Нидерланды только по пенальти, завершив так встречу со счетом 2:2, причем пропустив второй гол за считанные секунды до завершения поединка.

Напомним, что «альбиселесте», которые дважды выигрывали чемпионат мира, в прошлом розыгрыше были остановлены Францией в 1/8 финала, а турниром ранее проиграли в финале Германии.

На ЧМ-2018 хорваты разгромили аргентинцев 3:0 на групповой стадии, а в 1998 году в группе ЧМ Аргентина обыграла Хорватию со счетом 1:0. Еще команды провели два товарняка, обменявшись в них викториями — 3:2 и 1:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Аргентины — 1.82, победа Хорватии — 5.55, ничья — 3.48.

Проход: Аргентины — 1.37; Хорватии — 3.25.

Аргентинцы должны сделать выводы после вылета Бразилии от хорватов и наверняка будут стараться не затягивать игру до овертайма и пенальти.

Прогнозируем, что Месси и ко смогут расписаться в воротах балканцев еще в основное время, но в то же время вполне могут и пропустить. Так что рискнем поставить на обмен голами.

Но все же ожидаем, что подвиги хорватов закончатся и они уступят с разницей в несколько мячей.